Army in Sri Ganganagar: यहां दरिया बनी सड़कों पर तैरती गाड़ियां, मदद के लिए पहुंची सेना

श्रीगंगानगर जिले में लगातार तीसरे दिन मूसलाधार बारिश का दौर (Rain continues in Sriganganagar) जारी है. जिसके कारण जिले में जलभराव हो गया है. बरसात की वजह से उपजी निकासी की समस्या को अब आर्मी दूर करेगी. बरसाती पानी की निकासी के लिए जिला प्रशासन ने आर्मी को बुलाया है. साथ ही, जिला प्रशासन और गंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने आमजन से बरसात के मद्देनजर आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है.

Ajmer Hate Speech Accuse: गौहर चिश्ती को अजमेर पुलिस ने हैदराबाद से पकड़ा गया, पनाह देने वाला दोस्त भी गिरफ्तार

जहरीले नारे लगाने वाले गौहर चिश्ती को अजमेर पुलिस की एक टीम ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया (Gauhar Chishti Arrested In Hyderabad). आरोपी को पनाह देने वाले दोस्त को भी पुलिस अजमेर लेकर आई है.

Bharatpur: हनुमान मंदिर के पुजारी को मिली सिर धड़ से अलग करने की धमकी, भारी पुलिस बल तैनात

भरतपुर जिले के महारानी जया कॉलेज में स्थित हनुमान मंदिर के पुजारी को धमकी मिलने का मामला (beheading threat to Hanuman temple priest) सामने आया है. मंदिर पर धमकी भरा पत्र चिपका मिला है. पत्र में लिखा है- 'मंदिर नहीं छोड़ने पर 10 दिन में सिर काट दिया जाएगा.

Covid Booster Dose In Jaipur: आज से प्रिकॉशन बूस्टर डोज का आगाज, जयपुर शहर में पहले ही दिन स्लॉट फुल

केन्द्र के निर्देश पर आज से व्यस्कों को निशुल्क कोविड बूस्टर डोज लगनी शुरू हो गई है (Covid Booster Dose In Rajasthan). जयपुर में लोग काफी उत्साहित दिखे. पहले दिन ही सारे स्लॉट्स बुक हो गए. प्रदेश में ये अभियान 75 दिन तक चलाया जाएगा (Fight against Covid 19 in Jaipur).

Bikaner Cycle Expert Mehfooz: बिना डिग्री के इंजीनियर 'महफूज' हैं विदेशी साइकिलों के टेक्निकल एक्सपर्ट

कहते हैं किसी भी काम में महारत हासिल करने के लिए लगन जरूरी है. कई बार किताबी ज्ञान अनुभव के आगे बौना हो जाता है और ऐसा ही एक उदाहरण है बीकानेर के साइकिल मिस्त्री महफूज अली (Cycle Expert Mehfooz from Bikaner). अच्छे से अच्छे इंजीनियर उनके अनुभव के आगे मात खा जाते हैं.

बस एक गलती से रिटायर्ड फौजी ने गंवा डाले 49 हजार, देखिए Video

शाहपुरा के एसबीआई बैंक में पैसे निकलवाने के बाद कलम वापस लेने के चक्कर में एक रिटायर्ड फौजी ने 49 हजार रुपए गंवा दिए (Retired Man Duped In Jaipur). सीसीटीवी फुटेज ने ये चोरी कैद कर ली है. पुलिस ने क्लिप के आधार पर पड़ताल शुरू कर दी है.

Udaipur Like Murder Threat: जयपुर के एक परिवार को मिली उदयपुर सरीखे नतीजे की धमकी

जयपुर के बदमाश गैंग ने एक परिवार को उदयपुर हत्याकांड को उनके साथ दोहराने की धमकी दी है (Udaipur Like Murder Threat). कहा है कि अगर उनकी करतूत को पुलिस के सामने जाहिर किया गया तो वो उनकी गर्दन काट देंगे. पुलिस ने मामले को संवेदनशील मानते हुए जांच शुरू कर दी है.

NIRF India Rankings 2022: देश के टॉप कॉलेज-यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जारी, टॉप 3 में Jamia-JNU

राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) की घोषणा दस कैटेगरी - इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, कॉलेज, आर्किटेक्‍चर, लॉ, मेडिकल, डेंटल, रीसर्च और ओवरऑल के लिए की गई है. ओवरऑल कैटेगरी में इस साल फिर से आईआईटी मद्रास ( IIT Madras) टॉप कॉलेज बना है.

Bhilwara Kidnapping Case : चचेरे भाइयों का दिनदहाड़े अपहरण, गाड़ी में ले गए बदमाश...पुलिस ने छुड़वाया

भीलवाड़ा में दिनदहाड़े चचेरे भाइयों को मारपीट कर अपहरण करने के मामले में (Bhilwara Kidnapping case) पुलिस ने 2 आरोपियों को डिटेन कर लिया है. वहीं दोनों भाइयों को भी छुड़वा लिया गया है. जांच में पाया गया कि पैसे की लेनदेन को लेकर दोनों का अपहरण किया गया.

Gang Rape in Jaipur: कार में महिला के साथ गैंगरेप, अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, जांच में जुटी पुलिस

जयपुर में महिला के साथ कार में गैंगरेप की वारदात (Gang Rape in car) सामने आई है. आरोपियों ने महिला के साथ गैंगरेप के बाद उसका अश्लील वीडियो भी बनाया. पुलिन ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है.