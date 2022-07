हेट स्पीच मामलाः गौहर चिश्ती हैदराबाद से गिरफ्तार...अजमेर लेकर पहुंची पुलिस...आज कोर्ट में पेशी

राजस्थान के अजमेर में दरगाह के निजाम गेट से भड़काऊ बयान देने वाले गौहर चिश्ती को अजमेर पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया (Ajmer police arrested Gauhar Chishti) है. हैदराबाद से गौहर चिश्ती को लेकर पुलिस रात 1:45 बजे अजमेर पहुंची. चिश्ती को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा.

Special : अब 'निकम्मा' बोलना होगा असंसदीय, संसद से जारी शब्दों की सूची में राजस्थान के अल्फाज...

अब 'निकम्मा' बोलना असंसदीय होगा. संसद की कार्यवाही के दौरान अगर कोई सांसद निकम्मा, कोविड स्प्रेडर और जुमलाजीवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है तो इसे असंसदीय भाषा माना जाएगा. मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर राजनीति (Politics on Unparliamentary Words) शुरू हो गई है. हालांकि, संसद से जारी असंसदीय शब्दों की सूची में राजस्थान के अल्फाज भी शामिल हैं.

ललित मोदी का सुष्मिता सेन संग इजहार ए मोहब्बत, टि्वटर-इंस्टाग्राम की तस्वीरों में बताया जल्द करेंगे शादी

भारत में इंडियन प्रीमियर लीग के जनक और बीसीसीआई के उपाध्यक्ष रहे 56 साल के ललित मोदी आर्थिक मामलों में फरारी काटने के बीच एक बार फिर से चर्चा में है. हाल ही में ललित मोदी ने लंदन में मिस यूनिवर्स रहीं 46 साल की सुष्मिता सेन के साथ अपनी तस्वीरों को सोशल मीडिया (Lalit Modi and Sushmita Sen affair) प्लेटफॉर्म पर साझा किया है. ललित मोदी ने इन तस्वीरों में यह इशारा भी किया है कि क्वालिटी टाइम परिवार के साथ बिताने के बाद जल्द ही वे दोनो शादी रचाने वाले हैं.

REET Exam 2022: पंजीकृत अभ्यर्थियों को जिला आवंटित, बोर्ड ने जारी किए एडमिट कार्ड

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट परीक्षा 2022 के एडमिट कार्ड वेबसाइट पर (REET Exam 2022 Admit card) अपलोड कर दिए हैं. इस परीक्षा के लिए 16 लाख 44 हजार से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत हैं. परीक्षा 23 और 24 जुलाई को आयोजित की जाएगी.

Gang Rape in Jaipur: कार में महिला के साथ गैंगरेप, अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, जांच में जुटी पुलिस

राजधानी के शास्त्री नगर थाना इलाके में कार में महिला के साथ गैंगरेप (Gang Rape in car) का मामला सामने आया है. महिला को घर छोड़ने के बहाने बदमाशों ने कार में उसके साथ दुष्कर्म किया. आरोपियों ने महिला के अश्लील वीडियो बनाए जिसे लेकर वे उसे एक साल से ब्लैकमेल भी कर रहे थे. पीड़ित महिला ने तीन युवकों के खिलाफ शास्त्री नगर थाने में मामला दर्ज करवाया है. पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

Gang Rape in Dausa: स्कूली छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप...अश्लील फोटो और वीडियो बनाए

दौसा में स्कूली छात्रा का दो युवकों ने अपहरण कर गैंगरेप (Gang Rape in Dausa) किया. घटना के बाद आरोपी बालिका को एनएच-21 पर छोड़ कर फरार हो गए. सूचना पर पुलिस पहुंची और बालिका को जिला अस्पताल ले गई. मामला दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है.

Jaipur Heritage Nagar Nigam: महापौर और आयुक्त की कुर्सी और कार कुर्क करने पहुंचे अमीन, ये है मामला...

राजधानी जयपुर के हेरिटेज नगर निगम में उस समय हड़कंप मच गया जब कोर्ट के आदेश के बाद निगम की मेयर मुनेश गुर्जर और कमिश्नर विश्राम मीणा की कुर्सी और कार के कुर्की के आदेश जारी हो गए. यह पूरा मामला करोड़ों रुपए के भुगतान से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है. साल 2005 के मामले में नगर निगम की ओर से ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट के करीब 5.50 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया था. इस पर बकाया भुगतान को लेकर कॉमर्शियल कोर्ट- जयपुर मेट्रो-2 ने भुगतान नहीं होने पर निगम पर कुर्की के आदेश जारी कर दिए.

PG Entrance Exam: राजस्थान विश्वविद्यालय में पीजी प्रवेश परीक्षा, 16 जुलाई से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन

राजस्थान विश्वविद्यालय में पीजी प्रवेश परीक्षा (PG Entrance Exam in Rajasthan University) के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं. इसके तहत पीजी प्रवेश परीक्षा के लिए 16 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे. संबंधित अन्य जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट से अभ्यर्थी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं.

कैसे पूरा होगा मिशन 2023: वसुंधरा समर्थकों को संगठनात्मक कार्यक्रमों से रखा दूर या खुद ही बना रखी है दूरी...एकजुट करना चुनौती

राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 (rajasthan assembly election 2023) की तैयारी को लेकर एक तरफ भाजपा एकजुटता का दावा कर रही है तो वहीं पार्टी के तमाम संगठनात्मक कार्यक्रमों में वसुंधरा समर्थक का कम दिलचस्पी (Vasundhara supporters kept away from organizational programs) लेना और समारोहों से दूरी बनाए रखना पार्टी के लिए चिंता की बात है. ऐसे में चुनाव तक सभी को एकजुट करना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है.

CRPF Jawan Suicide Case: डीआईजी समेत 9 लोगों का तबादला, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश...25 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा

जोधपुर में सीआरपीएफ के जवान नरेश जाट प्रकरण में चार दिन के बाद गुरुवार (CRPF Jawan Suicide Case) को गतिरोध टूटा और सभी पक्षों में सहमति बन गई. वार्ता में तय हुआ है कि इस मामले की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी. मृतक परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा और पत्नी को नौकरी मिलेगी. वहीं, डीआईजी भूपेंद्र सिंह सहित नौ जनों का तबादला किया गया है.