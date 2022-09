राजस्थान दौरे पर ओवैसी, बोले- ज्ञानव्यापी मामले में कोर्ट का फैसला गलत

AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आज जयपुर दौरे (Asaduddin Owaisi in Jaipur) पर हैं. इस दौरान उन्होंने जयपुर की मुस्लिम बाहुल्य सीटों में लोगों से मुलाकात कर जनसंपर्क किया. जालूपुरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि ज्ञानव्यापी मामले में कोर्ट का फैसला गलत है. साथ ही उन्होंने पीएम मोदी पर भी जमकर निशाना साधा.

न कॉल न मैसेज फिर भी खाते से गायब हो गए लाखों रुपए

राजधानी के बजाज नगर थाना इलाके में साइबर ठगों एक व्यक्ति के खाते से 3 लाख रुपए की ठगी कर (Cyber Fraud in Jaipur) ली. पीड़ित को खाते से रुपए कटने की जानकारी बैंक की ओर से दी गई. जिसके बाद पीड़ित ने खाते को फ्रिज कराया. जिसके बाद पीड़ित शंकर शर्मा ने मंगलवार देर रात पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

राजस्थान: निर्वाचन से जुड़े कर्मचारियों के तबादलों पर दो महीने की रोक

भारत निर्वाचन आयोग से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों पर रोक लग गई है. निर्वाचन विभाग की ओर से चल रहे मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनारीक्षण कार्यक्रम के चलते ये रोक लगी (Two month ban on transfers of election employees) है. निर्वाचन से जुड़े कर्मचारियों के तबादलों पर 9 नवम्बर 2022 से 5 जनवरी 2023 तक यह रोक लागू रहेगी. इस बीच में अति आवश्यक होने पर राज्य निर्वाचन आयोग की सहमति के बाद तबादला किया जा सकता है.

कन्हैयालाल मर्डर केस पर बना Rap Song, ट्विटर पर हो रहा ट्रेंड

उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड (KanhaiyaLal Murder Case) एक बार फिर सुर्खियों में है. बुधवार सुबह से ही ट्विटर पर #KanhaiyaLal ट्रेंड कर रहा है. दरअसल, हत्याकांड को लेकर एक टीवी रियलिटी शो में एक सिंगर ने गाना गया है.

मरीज की मौत से उपजा विवाद देर रात हुआ समाप्त, आज निजी अस्पतालों की ओपीडी इमरजेंसी खुलेंगी

जोधपुर के कृष्णा अस्पताल में मरीज की मौत के बाद दो दिनों से चल रहा धरना (Controversy over patient death) देर रात समाप्त हो गया. जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के बाद धरना समाप्त हुआ. आज शव का अंतिम संस्कार होगा. वहीं, निजी अस्पतालों में ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं सामान्य रूप से संचालित होंगी.

गुर्जर सभा में जूते चप्पल फेंकने का मामला, 5 गुर्जर नेताओं समेत 30 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

पुष्कर के मेला ग्राउंड में गुर्जर सभा (Gurjar Sabha in Pushkar) के बीच राज्य सरकार के मंत्रियों के खिलाफ प्रदर्शन में चप्पल-जूते और बोतलें फेंकने के मामले में पुलिस ने करीब 30 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. इसमें गुर्जर समाज के पांच नेता भी शामिल हैं.

बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर: प्रतियोगी परीक्षाओं में आयु सीमा में मिलेगी 2 साल की छूट...जानें पूरी डिटेल

कोरोना काल के बीच भर्ती परीक्षाओं से वंचित रहे युवा के लिए बड़ी राहत भरी खबर है. अब प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को 2 वर्ष की ऊपरी आयु में छूट (Rajasthan Government Job Age Relaxation) मिलेगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले दिनों इसकी घोषणा की थी, जिसे कैबिनेट सचिवालय ने सरकुलेशन के जरिए प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए राज्यपाल के पास भेज दिया है.

Rain Alert in Rajasthan: बदला मौसम का मिजाज, आज 24 जिलों में बारिश की संभावना

राजस्थान में एक बार फिर मौसम में बदलाव हो रहा है. मंगलवार को राजधानी जयपुर समेत कई जिलों में बारिश हुई. मौसम विभाग ने प्रदेश के 24 जिलों में बुधवार को बारिश की संभावना जताई (Rajasthan Weather Update Today) है.

RPSC: गृह विभाग संवीक्षा परीक्षा-2021 की मॉडल Answer Key जारी, ऐसे करें डाउनलोड

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने गृह विभाग (ग्रुप वन) विभाग संवीक्षा परीक्षा 2021 की मॉडल आंसर की जारी कर दी है. अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइड पर जाकर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं. अभ्यर्थी उत्तर कुंजी (Answer Key) ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं.

हिंदी दिवस 2022 : क्या हिंदी को बिसराते हुए अंग्रेजी की तरफ बढ़ना सही?

हर वर्ष 14 सितंबर को देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है. यह दिन हिंदी भाषा के महत्व को पहचानने और युवा पीढ़ी को इसके अधिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है. लेकिन आज हिंदी की चमक आधुनिक युग की भाषा की मांग के सामने फीकी सी पड़ रही है. हिंदी दिवस पर स्पेशल रिपोर्ट...