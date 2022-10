पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह का बड़ा बयान, हमने सिर्फ 2 फीसदी तेल के दाम बढ़ाए, टैक्स में भी कमी की

जयपुर में तीन दिवसीय पांचवीं साउथ एशियन जियोसाइंस कॉन्फ्रेंस जियो इण्डिया में शामिल होने पहुंचे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तेल की बढ़ी कीमतों पर कहा (Hardeep Singh Puri on petrol price) कि अन्य देशों की तुलना में हमने सिर्फ 2 फीसदी रेट बढ़ाए हैं...

राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस पंकज मिथल, राज्यपाल ने दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ

राज्यपाल कलराज मिश्र ने शुक्रवार को राजभवन में जस्टिस पंकज मिथल को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ (New Chief justice of Rajasthan High Court) दिलाई. जस्टिस मिथल ने हिन्दी भाषा में शपथ ली. मिथल का कार्याकाल करीब 8 महीने रहेगा. वे 16 जून, 2023 तक राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे.

राजस्थान में कोयला संकट को लेकर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का तर्क, 'एनजीओ करते हैं हल्ला'

देश के ऊर्जा मंत्री आरके सिंह का कहना है कि राजस्थान को छत्तीसगढ़ से कोयला मिलने में आ रही परेशानियों का कारण एनजीओ (Union energy minister on Rajasthan coal crisis) रहे. एनजीओ कोल आवंटन की प्रोसेस को बिगाड़ने और हल्ला करने का काम करते हैं. हालांकि अब राजस्थान को छत्तीसगढ़ से कायेला मिल रहा है.

राजस्थान में 200 सीटों पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ठोंकेगी ताल, प्रदेश अध्यक्ष पदम जैन ने की घोषणा

राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार शिवसेना सभी 200 सीटों पर ताल ठोंकेगी. शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के प्रदेश अध्यक्ष ने आज मीडिया से बात करते हुए यह घोषणा की है.

कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किए कृषि अभियंता, आईटीआई अनुदेशक और लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा के परिणाम

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने शुक्रवार को कृषि अभियंता परीक्षा, आईटीआई अनुदेशक भर्ती और 11 सितंबर को हुई लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी किया है.

दहेज प्रताड़ना मामले में 36 साल बाद हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला...यह दिया आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने दहेज प्रताड़ना और पत्नी को आत्महत्या (ruled after 36 years in case of dowry harassment) के लिए उकसाने के मामले में 36 साल बाद फैसला सुनाया है. कोर्ट ने पति को निचली अदालत से मिली सजा को पूर्व में भुगती हुई एक साल की अवधि तक कम कर दिया है.

गुलजार होने लगा जंगल, केवलादेव घना पहुंचे 100 से अधिक प्रजाति के देसी-विदेशी पक्षी

प्रदेश में मानसून के प्रवेश करने और इसके बाद केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पानी की कमी महसूस की जा रही थी. लेकिन लौटते मानूसन और पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश से पर्यटकों और वन्यजीव प्रेमियों के चेहरे खिल गए. इस दौरान हुई अच्छी बारिश से उद्यान में 100 से अधिक प्रजाति के देसी-विदेशी पक्षी नेस्टिंग करने लगे (migratory birds in Keoladeo National Park) हैं. इससे पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी है.

मेडिकल ऑफिसर के रिक्त पड़े 840 पदों पर भर्ती को लेकर विज्ञप्ति जारी, 30 नवंबर को होगी परीक्षा

राजस्थान में मेडिकल ऑफिसर के रिक्त पड़े 840 पदों (recruitment to 840 vacant posts) पर भर्ती को लेकर आरयूएचएस ने विज्ञप्ति जारी कर दी है. परीक्षा से जुड़ी जानकारी और एप्लीकेशन फॉर्म आरयूएचएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर 17 अक्टूबर से उपलब्ध होगा.

किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग किया जाम, 6 दिन से महापड़ाव पर

पाली में जवाई बांध की जल वितरण की बैठक डाक बंगले में न कर जिला मुख्यालय पर करने को लेकर किसान आक्रोशित हैं. 6 दिन से महापड़ाव के बाद आज उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग जाम (Farmers blocked the national highway) कर दिया है.

पति ने जेल में जिसे बनाया दोस्त, उसी ने पत्नी से किया रेप, मामला दर्ज

चित्तौड़गढ़ जिला कारागृह में बंदी रहे एक व्यक्ति पर विवाहिता ने रेप का आरोप लगाया (married woman raped in Chittorgarh) है. महिला की रिपोर्ट के अनुसार, जब उसका पति जेल में बंद था, तब उसकी दोस्ती आरोपी कैदी से हुई थी. इसी दौरान आरोपी ने उसकी पत्नी को देख लिया. जेल से बाहर आने पर आरोपी ने महिला को बच्चों को मारने की धमकी दे कई बार रेप किया.