Poonia on Shobha Rani: शोभारानी कुशवाहा का चैप्टर खत्म हो गया: सतीश पूनिया

कोटा दौरे पर आए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राज्यसभा चुनाव में विधायक शोभारानी कुशवाहा के क्रॉस वोटिंग को लेकर किए गए सवाल पर क​हा कि उनका चैप्टर खत्म हो गया (Satish Poonia on Shobha Rani Kushwaha) है. उन्होंने बीजेपी के व्हिप के खिलाफ मतदान किया. इसलिए उन्हें निलंबित कर दिया गया.

Rajasthan Reservation Movement : अलग आरक्षण की मांग सामाजिक जनगणना के बिना कैसे होगी पूरी, MBC रिजर्वेशन को भी कोर्ट में दी थी चुनौती...

भरतपुर में माली समाज का आरक्षण आंदोलन (Demand for Reservation in Bharatpur) भड़क गया है. माली समाज राजस्थान आरक्षण संघर्ष समिति ने 12 फीसदी आरक्षण की मांग के साथ जयपुर-आगरा हाईवे पर प्रदर्शन कर रहा है. लेकिन OBC में 12 प्रतिशत अलग आरक्षण की ये मांग इन समाजों की आबादी का सर्वे कराए या जातिगत आधारित जनगणना के बिना पूरी नहीं हो सकती. यहां समझिए पूरा गणित...

Rajasthan Big News : तेज धमाके के साथ दुकान की शटर के परखच्चे उड़े, बाहर बैठे दो युवक झुलसे...एक की मौत

राजस्थान के जालोर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां तेज धमाके के बाद एक दुकान की शटर के परखच्चे उड़ गए गए और भीषण आग (Fierce Fire in Jalore) लग गई. इस घटना में दो युवक झुलस गए, जिससे एक की मौत हो गई. जबकि दूसरे की हालत हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद गुजरात रेफर कर दिया गया है.

Mission 2023 : बजट घोषणा पूरी करने में नाकाम गहलोत सरकार...अगले एक साल में 1.50 लाख पदों पर नौकरियां देकर साधेगी युवाओं को

राजस्थान की गहलोत सरकार मिशन 2023 के मोड में आ चुकी है. सरकार (give jobs on 1 lakh 50 thousand posts in next one year) भले ही तीन साल में हर वर्ष 75 हजार पदों पर नौकरी देने संबंधी घोषणा को पूरा नहीं कर सकी. लेकिन अब बाकी बचे शासनकाल में बंपर नौकरियों के जरिए युवाओं को साधने की योजना सरकार बना चुकी है.

रिश्तों का कत्ल: मां और बेटे ने किया पिता का कत्ल, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

हनुमानगढ़ के भोमपुरा गांव में एक मां और उसके बेटे ने मिलकर पिता का कत्ल कर (Mother and son killed father in Hanumangarh) दिया. जानकारी के अनुसार बेटे ने पिता के सिर पर धारदार हथियार से वार किया. जिससे उसका सिर फट गया और ज्यादा खून बहने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस आरोपी मां-बेटे की तलाश में है. उनकी गिरफ्तारी के बाद ही वारदात के कारणों का पता चल सकेगा.

Dhariwal Targets RSS: आरएसएस के लोग एक सीट पर जमे हुए, कर रहे गलत काम, हटाए जाएंगे-धारीवाल

राजस्थान सरकार में मंत्री शांति धारीवाल का कहन है कि 1977 में भी कांग्रेस के बेकसूर नेताओं को दबाया गया था. इसके बाद कांग्रेस रिवाइव हुई थी. इस बार भी ऐसा ही होगा. धारीवाल ने कहा कि आरएसएस के लोग सरकारी विभागों में लंबे से समय से गलत काम कर रहे हैं और सीटों पर बने हुए हैं, उनके तबादले किए (Shanti Dhariwal on RSS) जाएंगे.

Rape In Ajmer JLN Hospital : जेएलएन अस्पताल में इलाज के लिए आई युवती से रेप

इलाज के लिए भाई संग अजमेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जेएलएन में 23 साल की युवती से रेप (Rape In Ajmer JLN Hospital) किया गया है. भाई की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी को हिरासत में लिया जा चुका है.

Mahapadav in Jaipur : पीसीसी कूच करने की कोशिश, पुलिस ने बल प्रयोग कर बेरोजगारों को खदेड़ा...

राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव के नेतृत्व में महापड़ाव डालकर बैठे बेरोजगारों ने मंगलवार को दूसरे दिन शहीद स्मारक पर हंगामा किया. इस दौरान उपेन यादव के नेतृत्व में पीसीसी कूच करने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर (Ruckus in Jaipur) उन्हें खदेड़ दिया और पीसीसी जाने से रोक दिया. इस दौरान उपेन और कुछ बेरोजगारों के चोट भी लगी.

World Blood Donor Day: जयपुर का ऐसा शख्स जो हर खुशी पर करता है 'महादान'

मानव शरीर को सही तरीके से काम करने के लिए ब्लड की जरूरत होती है. कई बार समय पर ब्लड नहीं मिलने से लोगों की जान भी जा सकती है. आपके द्वारा किया गया रक्तदान किसी की जिंदगी बचा सकता है. रक्तदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर साल 14 जून को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा विश्व रक्तदाता दिवस (World Blood Donor Day) मनाया जाता है.

आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक का आरोप, सरकार कर रही बदले की भावना से काम...बेटे-भतीजी का ट्रांसफर कराया, मिली जान से मारने की धमकी

12 प्रतिशत आरक्षण के साथ ही 11 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे सैनी समाज के लोगों के साथ अभी तक वार्ता का कोई रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा है. आरक्षण संघर्ष समिति संयोजक मुरारीलाल सैनी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही (Reservation convener allegations on government) है. उनके बेटे और भतीजी का ट्रांसफर कर दिया गया है. उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है.