Coal ban in NCR: एनसीआर में कारोबारियों की बढ़ेगी परेशानी, प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए कोयले के उपयोग पर लगेगी रोक

अलवर सहित एनसीआर में तेजी से बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने एनसीआर में औधोगिक और अन्य कार्यों में कोयले के इस्तेमाल पर रोक लगाने के निर्देश दिए (Coal ban in NCR) हैं. सीएक्यूएम ने आदेश में कहा है कि जिन क्षेत्रों में पीएनजी की सप्लाई हो रही है, वहां 1 अक्टूबर से कोयले पर प्रतिबंध लगाया जाएगा. जहां पीएनजी की उपलब्धता नहीं है, उन क्षेत्रों में 1 जनवरी, 2023 से यह आदेश लागू होगा. इस तरह पूरे एनसीआर क्षेत्र में अगले वर्ष से कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा. हालांकि थर्मल पावर प्लांटों में कम सल्फर वाले कोयले के इस्तेमाल पर प्रतिबंध से छूट दी गई है.

Petrol Diesel Shortage In Rajasthan: दो प्राइवेट पेट्रोलियम कंपनी ने खींचे हाथ, डीलर्स एसोसिएशन अध्यक्ष बोले राशनिंग की बात गलत लेकिन...

राजस्थान में सोमवार से ही पेट्रोल और डीजल की किल्लत देखी गई. राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन को सोमवार से उम्मीद थी कि आपूर्ति से संबंधित परेशानी दूर हो जाएगी. लेकिन एक बार फिर एचपीसीएल और बीपीसीएल कंपनी ने पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति रोक दी . ऐसे में प्रदेशभर के तकरीबन 2500 पेट्रोल पंप ड्राई होने की कगार पर पहुंच गए हैं. जबकि कुछ पेट्रोल पंपों पर तेल खत्म हो चुका (shortage of petrol and diesel in Rajasthan) है. इसे लेकर एसोसिएशन की ओर से पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी को पत्र भी लिखा गया है.

REET Exam 2022: रीट परीक्षार्थियों के लिए अच्छी खबर, जिला मुख्यालयों पर ही होंगे परीक्षा केंद्र

प्रतियोगी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए गहलोत सरकार अब परीक्षा केंद्रों के चयन को लेकर गंभीर है. यही वजह है कि जुलाई में होने वाली रीट 2022 परीक्षा को लेकर इस बार उन्हीं शैक्षणिक संस्थाओं को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा जो विश्वसनीय और प्रतिष्ठित हैं. इसके साथ ही परीक्षा केंद्र भी जिला मुख्यालयों पर ही (REET Exam centers only at district headquarters) होंगे, ताकि किसी भी तरह गड़बड़ी पर विशेष निगरानी रखी जा सके.

Dispute over Drain: चित्तौड़गढ़ में नाली को लेकर भाइयों के बीच खूनी संघर्ष, महिला सहित 7 घायल

भदेसर थाना इलाके के नाहरगढ़ गांव में देर रात नाली को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच में भिड़ंत (Drain Clash In Chittorgarh) हो गई. इतनी की तलवारें भी निकल गईं. खूनी संघर्ष में एक ही परिवार के 5 लोग जख्मी हो गए जबकि दूसरे पक्ष के 2 लोगों के घायल होने की सूचना है. सभी 7 घायलों को पुलिस जिला चिकित्सालय लेकर पहुंची जहां से गंभीर हालत में एक व्यक्ति को उदयपुर रेफर किया गया जबकि अन्य का चिकित्सालय में ही उपचार चल रहा है.

Jodhpur Corona Update : जोधपुर में बढ़ी कोरोना की रफ्तार, 13 दिनों में 33 नए मामले सामने आए...

जोधपुर शहर में कोरोना मरीजों की संख्या में फिर से वृद्धि हो रही है. इस माह में अब तक 33 मामले सामने आ चुके (33 new corona cases registered in 13 days) हैं. कोरोना संक्रमण के जितने भी मामले सामने आए हैं वह फुली वैक्सीनेटेड हैं. हल्के-फुल्के लक्षणों के साथ इन्हें घर पर ही उपचार दिया जा रहा है. उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रीतम सिंह ने बताया कि इन दिनों कोरोना ने नए संक्रमितों की संख्या बढ़ी है. इनमें ज्यादातर की ट्रैवल्स हिस्ट्री है, यानी कि वे अन्य प्रदेश के अन्य शहरों में जाकर आए लोग हैं.

भाजपा नेताओं ने किसान सम्मेलन में गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां, निशाने पर रही गहलोत सरकार

केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल पूर्ण होने पर भाजपा ने दूदू में किसान सम्मेलन का आयोजन किया. इस दौरान भाजपा नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल की योजनाओं को गिनाया (counted achievements of Modi government). वहीं प्रदेश की गहलोत सरकार उनके निशाने पर रही. सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और प्रतिपक्ष के उपनेता राजेन्द्र राठौड़ ने साल 2023 में भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का संकल्प लिया.

राम मंदिर के लिए गुलाबी पत्थर को लेकर चिंता खत्म, बंशी पहाड़पुर में खनन शुरू, पहली खेप रवाना

प्रदेश में बंशी पहाड़पुर की दो माइंस में खनन कार्य शुरू होने के साथ ही सोमवार दोपहर में 50 टन से अधिक के सैंड स्टोन के परिवहन के साथ दो वाहनों के रवन्ना भी जारी हो गए (first consignment of sand stone departs for Ram Mandir) हैं. राज्य सरकार ने बंशी पहाड़पुर में 41 प्लॉट तैयार कर भारत सरकार के पोर्टल के माध्यम से ई-नीलामी के बाद पहले कलस्टर क्लीयरेंस प्राप्त की गई. इससे राम मंदिर के लिए गुलाबी पत्थरों को लेकर चिंता खत्म हो गई है.

समाज का कोई नेता नहीं, बात किससे करें...हम वार्ता को तैयार, पहले हाइवे खाली करें- विश्वेंद्र सिंह

आरक्षण की मांग को लेकर जयपुर-आगरा हाइवे पर आंदोलन कर रहे माली समाज के लोगों से वार्ता करने के लिए राजस्थान सरकार ने प्रतिनिधि के रूप में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह को भरतपुर भेजा है. लेकिन मंत्री का कहना है कि वार्ता करने के लिए समाज का कोई ऐसा नेता नहीं है, जिससे बात की जा सके. फिर भी हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले आंदोलनकारियों को हाइवे खाली करना (Vishvendra Singh suggestion on reservation agitation in Bharatpur) होगा.

Protest in Bundi: पुलिस ने लोगों को खदेड़ हटाया जाम, प्रह्लाद गुंजल समेत नेताओं को हिरासत में लेकर कोटा छोड़ा

राजस्थान में कोटा उत्तर के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल सोमवार को हिंडोली विधानसभा क्षेत्र में समर्थकों संग बसोली रॉयल्टी नाके को हटाने की मांग करते हुए (Prahlad Gunjal Targeted Gehlot Government) जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के साथ प्रह्लाद गुंजल ने साफ तौर पर कहा कि अगर धरना खत्म होने के पहले हिंडोली थाना अधिकारी मुकेश कुमार मीणा को निलंबित नहीं किया गया है तो नेशनल हाईवे-52 को जाम कर दिया जाएगा. वहीं, बसोली रॉयल्टी नाके का विरोध कर रहे लोगों को पुलिस ने देर रात करीब 3:15 बजे लाठीचार्ज करते हुए खदेड़ दिया. इसमें कुछ समर्थकों को चोट भी लगी है. मौके पर धरना दे रहे प्रहलाद गुंजल, बलविंदर सिंह बिल्लू, रुपेश शर्मा और टीटी गुर्जर को मौका स्थल से डिटेन करते हुए प्रहलाद गुंजल के कोटा स्थित निवास पर छोड़ दिया.

BJP Mission 2023: भाजपा ने बूथ मजबूती के लिए सांसदों को दिया टास्क, कोटा संभाग पर खास नजर

राज्यसभा चुनाव में भले ही भाजपा को क्रॉस वोटिंग का दंश झेलना पड़ा हो लेकिन अपने पुराने कड़वे अनुभव भुलाकर बीजेपी मिशन 2023 की तैयारी में जुट गई है. इसके लिए संगठनात्मक बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है. सोमवार को प्रदेश मुख्यालय में जहां सशक्तिकरण अभियान का आगाज हुआ तो वहीं 14 जून को प्रदेश पदाधिकारियों और प्रदेश कार्यसमिति की बैठक कोटा (BJP held meeting tomorrow with state officials in Kota) में रखी गई है.