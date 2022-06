World Blood Donor Day: जयपुर का ऐसा शख्स जो हर खुशी पर करता है 'महादान'

14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनर डे (World Blood Donor Day) के रूप में मनाया जाता है. कहा जाता है कि रक्तदान से किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति की जिंदगी बचाई जा सकती है और रक्तदान को महादान भी बताया गया है. इसी मुहिम को सार्थक करते हुए जयपुर के पंकज दायमा, पंकज अग्रवाल और अर्जुन काफी लोगों को रक्तदान की मुहिम से जोड़ चुके हैं. यहां तक की जयपुर के पंकज दायमा अपनी हर खुशी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रक्तदान के रूप में मनाते हैं और अब तक 24 कपल्स को रक्तदान की मुहिम से जोड़ चुके हैं.

3 वर्षीय विवाहिता से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला चूरू में दर्ज कराया (Married Woman Gang Raped In Churu) गया है. जहां विवाहिता की रिपोर्ट महिला थाने में एक नामजद सहित तीन जनों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.विवाहिता ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि वह सोमवार को अपने पीहर चूरू आयी हुई थी और अपनी भाभी को अस्पताल दिखा वापिस अपने ससुराल जा रही थी.

भरतपुर में आरक्षण की मांग को लेकर बीते 48 घंटे से जयपुर-आगरा हाईवे पर सैनी समाज के लोग आंदोलन (Reservation Movement in Bharatpur) कर रहे हैं. समाज के लोगों से वार्ता करने के लिए मंगलवार को मंत्री विश्वेंद्र सिंह पहुंचे, लेकिन समाज का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए नहीं आया. विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि यदि समाज में कोई नेता है तो बात करने के लिए आओ.

इलाज के लिए भाई संग अजमेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जेएलएन में 23 साल की युवती से रेप (Rape In Ajmer JLN Hospital) किया गया है. भाई की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी को हिरासत में लिया जा चुका है.

नेशनल हेराल्ड केस (National Herald Case) मामले में ईडी ने आज फिर राहुल गांधी को तलब किया है. वहीं, राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के तमाम नेता सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं. राजस्थान से सीएम अशोक गहलोत के बाद अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी दिल्ली पहुंच चुके हैं. साथ ही सभी विधायकों और मंत्रियों को भी दिल्ली पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं.

मथुरादास माथुर अस्पताल स्थित मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र जिसे जनाना विंग कहा जाता है उसमें बीती रात 2 घंटे से अधिक समय तक सभी वार्ड अंधेरे में रहे (MDM Maternity Ward Suffered). लोग इंतजार कर थक कर खुद ही कारण ढूंढने लगे. वीडियो बनाने लगे तो जिम्मेदार जागे. तब कही जाकर अलसुबाह करीब साढ़े तीन बजे वार्डों की बिजली चालू हुई. तब तक कुछ घंटों पहले जन्मे नवजात और उन्हें जन्म देने वाली माताएं परेशान होती रहीं. गर्मी और उमस के चलते सभी हलकान हो गए.

मेंटेनेंस के अभाव में JCTSL की बसें किसी बड़े हादसे को जन्म देंगी लगातार इसे लेकर फिक्र जाहिर की जा रही थी. आज सुबह ऐसा हो भी गया. लो फ्लोर बस के ब्रेक फेल हुआ और 25 साल के श्रीराम की जान चली गई (Road Accident in Jaipur). 9 जून को जालूपुरा इलाके में ब्रेक फेल की ऐसी ही एक घटना हुई थी. हालांकि उस वक्त किसी की जान नहीं गई थी लेकिन घण्टों सड़क जाम रही थी.

अलवर सहित एनसीआर में तेजी से बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने एनसीआर में औधोगिक और अन्य कार्यों में कोयले के इस्तेमाल पर रोक लगाने के निर्देश दिए (Coal ban in NCR) हैं. सीएक्यूएम ने आदेश में कहा है कि जिन क्षेत्रों में पीएनजी की सप्लाई हो रही है, वहां 1 अक्टूबर से कोयले पर प्रतिबंध लगाया जाएगा. जहां पीएनजी की उपलब्धता नहीं है, उन क्षेत्रों में 1 जनवरी, 2023 से यह आदेश लागू होगा. इस तरह पूरे एनसीआर क्षेत्र में अगले वर्ष से कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा. हालांकि थर्मल पावर प्लांटों में कम सल्फर वाले कोयले के इस्तेमाल पर प्रतिबंध से छूट दी गई है.

राजस्थान में सोमवार से ही पेट्रोल और डीजल की किल्लत देखी गई. राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन को सोमवार से उम्मीद थी कि आपूर्ति से संबंधित परेशानी दूर हो जाएगी. लेकिन एक बार फिर एचपीसीएल और बीपीसीएल कंपनी ने पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति रोक दी. ऐसे में प्रदेशभर के तकरीबन 2500 पेट्रोल पंप ड्राई होने की कगार पर पहुंच गए हैं. जबकि कुछ पेट्रोल पंपों पर तेल खत्म हो चुका (shortage of petrol and diesel in Rajasthan) है. इसे लेकर एसोसिएशन की ओर से पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी को पत्र भी लिखा गया है.

प्रतियोगी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए गहलोत सरकार अब परीक्षा केंद्रों के चयन को लेकर गंभीर है. यही वजह है कि जुलाई में होने वाली रीट 2022 परीक्षा को लेकर इस बार उन्हीं शैक्षणिक संस्थाओं को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा जो विश्वसनीय और प्रतिष्ठित हैं. इसके साथ ही परीक्षा केंद्र भी जिला मुख्यालयों पर ही (REET Exam centers only at district headquarters) होंगे, ताकि किसी भी तरह गड़बड़ी पर विशेष निगरानी रखी जा सके.