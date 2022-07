CRPF Jawan Suicide Case: सीआरपीएफ जवानों ने दिया नरेश को गार्ड ऑफ ऑनर, सम्मान पूर्वक शव को किया रवाना

जोधपुर में सीआरपीएफ जवान नरेश जाट को गार्ड ऑफ ऑनर देकर (CRPF Jawan Suicide Case) विदाई दी गई. अब तक परिजन अपनी मांगों को लेकर जवान का शव मोर्चरी से लेने से इनकार कर रहे थे. वार्ता में सभी मांगों पर सहमति बनने के बाद शव को गांव राजोला ले जाया गया. जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

राजस्थान में साल दर साल स्कूली बच्चियों के साथ शारीरिक उत्पीड़न की बढ़ती (Condition of Schools in Rajasthan) घटनाएं न केवल सरकार के लिए, बल्कि अभिभावकों के लिए भी बड़ी चिंता के रूप में सामने आई हैं. विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सामने आया कि 2018 से 2021 के बीच राजस्थान में स्कूली बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न के 388 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं. पेश है ये खास रिपोर्ट...

Theft in Dausa: विवाहिता ने अपने ही घर में करवाई 25 लाख की चोरी...आरोपी महिला समेत तीन गिरफ्तार

दौसा में चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां एक विवाहिता ने साथियों संग मिलकर अपने ही घर में चोरी की बड़ी (Woman robbed 25 lakhs in her own house in dausa) वारदात को अंजाम दिया है. छानबीन में खुलासा हुआ तो महिला और उसके दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.

द्रौपदी मुर्मू के समर्थन के लिए भाजपा ने अन्य दल के विधायकों से की बात, रिस्पांस को लेकर यह बोले नेता प्रतिपक्ष...

राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को लेकर राजस्थान बीजेपी ने समर्थन जुटाना शुरू कर दिया है. इसी के तहत बीजेपी ने निर्दलीय व अन्य पार्टियों के आदिवासी समाज के विधायकों से बात की (BJP contacts other party MLAs for President election) है. नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया का कहना है कि अन्य दलों के विधायकों ने मुर्मू को प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर प्रसन्नता जाहिर की है. इससे पार्टी को उम्मीद है कि मुर्मू को इन विधायकों का समर्थन मिलेगा.

Unparliamentary Words : अब 'निकम्मा' बोलना होगा असंसदीय, संसद से जारी शब्दों की सूची में राजस्थान के अल्फाज...

अब 'निकम्मा' बोलना असंसदीय होगा. संसद की कार्यवाही के दौरान अगर कोई सांसद निकम्मा, कोविड स्प्रेडर और जुमलाजीवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है तो इसे असंसदीय भाषा माना जाएगा. मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर राजनीति (Politics on Unparliamentary Words) शुरू हो गई है. हालांकि, संसद से जारी असंसदीय शब्दों की सूची में राजस्थान के अल्फाज भी शामिल हैं.

कैसे पूरा होगा मिशन 2023: वसुंधरा समर्थकों को संगठनात्मक कार्यक्रमों से रखा दूर या खुद ही बना रखी है दूरी...एकजुट करना चुनौती

राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 (rajasthan assembly election 2023) की तैयारी को लेकर एक तरफ भाजपा एकजुटता का दावा कर रही है तो वहीं पार्टी के तमाम संगठनात्मक कार्यक्रमों में वसुंधरा समर्थक का कम दिलचस्पी (Vasundhara supporters kept away from organizational programs) लेना और समारोहों से दूरी बनाए रखना पार्टी के लिए चिंता की बात है. ऐसे में चुनाव तक सभी को एकजुट करना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है.

NEET UG 2022: एक सरकारी मेडिकल सीट के लिए 45 स्टूडेंट्स के बीच होगा कंपटीशन

मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2022 का (NEET UG 2022) आयोजन 17 जुलाई को किया जाएगा. परीक्षा का आयोजन देश विदेश के 557 शहरों में पेन पेपर मोड में किया जाएगा.

AAP in Rajasthan: गांवों में 'आप' ढूंढेगी अपना 'आम आदमी', शुरू होगा मेंबरशिप अभियान, इस तरह होगा वेरीफिकेशन..

राजस्थान विधानसभा के पहले आम आदमी पार्टी भी प्रदेश (AAP Membership Campaign in Rajasthan) में अपनी पकड़ बनाने में लगी है. इसी क्रम में आप अब मेंबरशिप प्रोग्राम चलाने जा रही है, जिसके तहत गांवों से लोगों को पार्टी से जोड़ा जाएगा. वहीं स्थाई सदस्य बनाने के लिए वेरिफिकेशन की प्रक्रिया की जाएगी.

Gang Rape in Dausa: स्कूली छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप...अश्लील फोटो और वीडियो बनाए

दौसा में स्कूली छात्रा का दो युवकों ने अपहरण कर गैंगरेप (Gang Rape in Dausa) किया. घटना के बाद आरोपी बालिका को एनएच-21 पर छोड़ कर फरार हो गए. सूचना पर पुलिस पहुंची और बालिका को जिला अस्पताल ले गई. मामला दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है.

CRPF Jawan Suicide case: पत्नी उर्मिला बोली- कांपते हाथों से बनाया था वीडियो, हम तीनों खूब रोए थे...बेटी ने पूछा था- डैडी छोड़ कर तो नहीं जाएंगे!

CRPF जवान नरेश जाट की खुदकुशी ने कई सवाल छोड़े हैं (CRPF Jawan Suicide case). वो शख्स जिसे अपने काम से बेहद प्यार था, अपने परिवार को लेकर संजीदा था उसने आखिर ऐसा क्यों किया? जो कुछ बाहर हुआ या फिर नरेश ने अपनी बात पहुंचाने के लिए वीडियो बनाया वो सब पब्लिक डोमेन में है लेकिन जो द्वंद उस वक्त, उस शख्स के भीतर चल रहा था उससे सब अंजान हैं. अब पत्नी उर्मिला ने उन 18 घंटों की कहानी बताई है. वो दर्द साझा किया है जो उस रात पूरे परिवार ने झेला.