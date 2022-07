Unparliamentary Words : अब 'निकम्मा' बोलना होगा असंसदीय, संसद से जारी शब्दों की सूची में राजस्थान के अल्फाज...

अब 'निकम्मा' बोलना असंसदीय होगा. संसद की कार्यवाही के दौरान अगर कोई सांसद निकम्मा, कोविड स्प्रेडर और जुमलाजीवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है तो इसे असंसदीय भाषा माना जाएगा. मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर राजनीति (Politics on Unparliamentary Words) शुरू हो गई है. हालांकि, संसद से जारी असंसदीय शब्दों की सूची में राजस्थान के अल्फाज भी शामिल हैं.

कैसे पूरा होगा मिशन 2023: वसुंधरा समर्थकों को संगठनात्मक कार्यक्रमों से रखा दूर या खुद ही बना रखी है दूरी...एकजुट करना चुनौती

राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 (rajasthan assembly election 2023) की तैयारी को लेकर एक तरफ भाजपा एकजुटता का दावा कर रही है तो वहीं पार्टी के तमाम संगठनात्मक कार्यक्रमों में वसुंधरा समर्थक का कम दिलचस्पी (Vasundhara supporters kept away from organizational programs) लेना और समारोहों से दूरी बनाए रखना पार्टी के लिए चिंता की बात है. ऐसे में चुनाव तक सभी को एकजुट करना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है.

NEET UG 2022: एक सरकारी मेडिकल सीट के लिए 45 स्टूडेंट्स के बीच होगा कंपटीशन

मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2022 का (NEET UG 2022) आयोजन 17 जुलाई को किया जाएगा. परीक्षा का आयोजन देश विदेश के 557 शहरों में पेन पेपर मोड में किया जाएगा.

AAP in Rajasthan: गांवों में 'आप' ढूंढेगी अपना 'आम आदमी', शुरू होगा मेंबरशिप अभियान, इस तरह होगा वेरीफिकेशन..

राजस्थान विधानसभा के पहले आम आदमी पार्टी भी प्रदेश (AAP Membership Campaign in Rajasthan) में अपनी पकड़ बनाने में लगी है. इसी क्रम में आप अब मेंबरशिप प्रोग्राम चलाने जा रही है, जिसके तहत गांवों से लोगों को पार्टी से जोड़ा जाएगा. वहीं स्थाई सदस्य बनाने के लिए वेरिफिकेशन की प्रक्रिया की जाएगी.

Gang Rape in Dausa: स्कूली छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप...अश्लील फोटो और वीडियो बनाए

दौसा में स्कूली छात्रा का दो युवकों ने अपहरण कर गैंगरेप (Gang Rape in Dausa) किया. घटना के बाद आरोपी बालिका को एनएच-21 पर छोड़ कर फरार हो गए. सूचना पर पुलिस पहुंची और बालिका को जिला अस्पताल ले गई. मामला दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है.

CRPF Jawan Suicide case: पत्नी उर्मिला बोली- कांपते हाथों से बनाया था वीडियो, हम तीनों खूब रोए थे...बेटी ने पूछा था- डैडी छोड़ कर तो नहीं जाएंगे!

CRPF जवान नरेश जाट की खुदकुशी ने कई सवाल छोड़े हैं (CRPF Jawan Suicide case). वो शख्स जिसे अपने काम से बेहद प्यार था, अपने परिवार को लेकर संजीदा था उसने आखिर ऐसा क्यों किया? जो कुछ बाहर हुआ या फिर नरेश ने अपनी बात पहुंचाने के लिए वीडियो बनाया वो सब पब्लिक डोमेन में है लेकिन जो द्वंद उस वक्त, उस शख्स के भीतर चल रहा था उससे सब अंजान हैं. अब पत्नी उर्मिला ने उन 18 घंटों की कहानी बताई है. वो दर्द साझा किया है जो उस रात पूरे परिवार ने झेला.

Pet Dog Rules In Jaipur: बढ़ रहे हैं डॉग बाइटिंग के मामले, जल्द शहर में बैन होंगे खतरनाक कोल्ड क्लाइमेट ब्रीड

खतरनाक नस्ल के कुत्तों के हमले का शिकार ज्यादातर बच्चे और बुजुर्ग हो रहे हैं (brutal dog attacks In Jaipur). इस मामले में स्वायत्त शासन विभाग का लापरवाह रवैया भी एक हद तक जिम्मेदार है. ग्रेटर निगम का कहना है कि हाल ही में जो डॉग Attacks हुए हैं उन पर लगाम लग जाती अगर डीएलबी ने समय पर संज्ञान ले लिया होता. निगम की ओर से इस मामले में प्रस्ताव 1 साल पहले ही स्वायत्त शासन विभाग को भेजा गया था.

Allegation on Udaipur Police: युवक ने लगाया पुलिस पर मारपीट का आरोप, कांस्टेबल निलंबित...video viral

उदयपुर में पुलिस की ओर से एक युवक को बेरहमी से पीटने का (youth accused the police of assault) मामला सामने आया है. इस संबंध में एक वीडियो वायरल होने के बाद एसपी विकास शर्मा ने कांस्टेबल ओम प्रकाश को निलंबित कर दिया है. जबकि दो कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया है.

Hate Speech Row: आदिल चिश्ती ने पहले मांगी माफी फिर पेश किया तर्क!

अजमेर दरगाह के खादिम और अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती के बेटे आदिल चिश्ती ने अपने विवादित बोलों पर तार्किक माफी मांगी (Hate Speech Row) है. यानी माफी तो मांगी है लेकिन अपना पक्ष साफ करते हुए तर्क के साथ!

Kavad Yatra: शिवालयों की सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात, हर शिवभक्त का होगा रजिस्ट्रेशन

हिंदू धर्म का पवित्र माह सावन गुरुवार से शुरू हो गया है. सावन के (registration will be done for Kavad Yatra) उपलक्ष्य में होने वाली कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.