Gang Rape in Dausa: स्कूली छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप...अश्लील फोटो और वीडियो बनाए

दौसा में स्कूली छात्रा का दो युवकों ने अपहरण कर गैंगरेप (Gang Rape in Dausa) किया. घटना के बाद आरोपी बालिका को एनएच-21 पर छोड़ कर फरार हो गए. सूचना पर पुलिस पहुंची और बालिका को जिला अस्पताल ले गई. मामला दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है.

CRPF Jawan Suicide case: पत्नी उर्मिला बोली- कांपते हाथों से बनाया था वीडियो, हम तीनों खूब रोए थे...बेटी ने पूछा था- डैडी छोड़ कर तो नहीं जाएंगे!

CRPF जवान नरेश जाट की खुदकुशी ने कई सवाल छोड़े हैं (CRPF Jawan Suicide case). वो शख्स जिसे अपने काम से बेहद प्यार था, अपने परिवार को लेकर संजीदा था उसने आखिर ऐसा क्यों किया? जो कुछ बाहर हुआ या फिर नरेश ने अपनी बात पहुंचाने के लिए वीडियो बनाया वो सब पब्लिक डोमेन में है लेकिन जो द्वंद उस वक्त, उस शख्स के भीतर चल रहा था उससे सब अंजान हैं. अब पत्नी उर्मिला ने उन 18 घंटों की कहानी बताई है. वो दर्द साझा किया है जो उस रात पूरे परिवार ने झेला.

Pet Dog Rules In Jaipur: बढ़ रहे हैं डॉग बाइटिंग के मामले, जल्द शहर में बैन होंगे खतरनाक कोल्ड क्लाइमेट ब्रीड

खतरनाक नस्ल के कुत्तों के हमले का शिकार ज्यादातर बच्चे और बुजुर्ग हो रहे हैं (brutal dog attacks In Jaipur). इस मामले में स्वायत्त शासन विभाग का लापरवाह रवैया भी एक हद तक जिम्मेदार है. ग्रेटर निगम का कहना है कि हाल ही में जो डॉग Attacks हुए हैं उन पर लगाम लग जाती अगर डीएलबी ने समय पर संज्ञान ले लिया होता. निगम की ओर से इस मामले में प्रस्ताव 1 साल पहले ही स्वायत्त शासन विभाग को भेजा गया था.

Allegation on Udaipur Police: युवक ने लगाया पुलिस पर मारपीट का आरोप, कांस्टेबल निलंबित...video viral

उदयपुर में पुलिस की ओर से एक युवक को बेरहमी से पीटने का (youth accused the police of assault) मामला सामने आया है. इस संबंध में एक वीडियो वायरल होने के बाद एसपी विकास शर्मा ने कांस्टेबल ओम प्रकाश को निलंबित कर दिया है. जबकि दो कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया है.

Hate Speech Row: आदिल चिश्ती ने पहले मांगी माफी फिर पेश किया तर्क!

अजमेर दरगाह के खादिम और अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती के बेटे आदिल चिश्ती ने अपने विवादित बोलों पर तार्किक माफी मांगी (Hate Speech Row) है. यानी माफी तो मांगी है लेकिन अपना पक्ष साफ करते हुए तर्क के साथ!

Kavad Yatra: शिवालयों की सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात, हर शिवभक्त का होगा रजिस्ट्रेशन

हिंदू धर्म का पवित्र माह सावन गुरुवार से शुरू हो गया है. सावन के (registration will be done for Kavad Yatra) उपलक्ष्य में होने वाली कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

Rajasthan Weather Update: राजधानी में झमाझम बारिश का इंतजार, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा,और उदयपुर में जमकर बरसे मेघ

प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है. वहीं राजधानी जयपुर में लोगों को (Rajasthan Weather Update) तेज गर्मी और उमस परेशान कर रही है. मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में बारिश का दौर धीमा पड़ सकता है. गुरुवार को राजसमंद, उदयपुर, चूरु, नागौर, हनुमानगढ़, जोधपुर, पाली, सिरोही, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बाड़मेर और जैसलमेर जिले में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है.

Dotasra Two Years : चुनौतीपूर्ण समय पर बने थे राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष, चुनाव करवाए लेकिन संगठन का नहीं कर सके गठन

चुनौतीपूर्ण समय पर बने राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा के कार्यकाल के गुरुवार यानी 14 जुलाई को 2 साल पूरे हो गए. इस दौरान डोटासरा ने चुनाव करवाए, लेकिन संगठन का गठन नहीं कर सके. पीसीसी चीफ के दो साल के कार्यकाल का क्या है (Dotasra Two Years) लेखाजोखा, यहां समझिए...

फेसबुक मैसेंजर पर फर्जी आईडी बना अपलोड किया था नाबालिग का पोर्न वीडियो, पुलिस ने ढूंढ़ निकाला, मामला दर्ज

फेसबुक मैसेंजर पर फर्जी नाम से नाबालिग के दो पोर्न वीडियो अपलोड करने वाली शख्स की पहचान कर ली गई (Uploader of child porn video identified) है. इस संबंध में सिविल लाइंस थाना पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने मुकदमा दर्ज करवाया है. पुलिस का कहना है कि आरोपी को पोर्न वीडियो देखने की लत है.

Panther in Populated Area: पैंथर ने 4 घंटे तक गांव में मचाया तांडव, 5 लोगों को किया घायल...वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू

जयपुर के अचरोल गांव में गुरुवार अल सुबह एक पैंथर ने करीब 4 घंटे तक तांडव (Panther in Populated Area) मचाया. पैंथर ने 5 लोगों को घायल कर दिया, जिनका उपचार जारी है. वन विभाग की टीम ने ट्रेंकुलाइज कर पैंथर का रेस्क्यू किया गया.