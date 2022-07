Presidential Election 2022: 16 जुलाई को भाजपा विधायक पहुंचेंगे जयपुर, सांसद जाएंगे दिल्ली...17 को होगी अहम बैठक

राष्ट्रपति चुनाव (Presidential Election 2022) को लेकर भाजपा कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है. लगातार अपने विधायकों और सांसदों को जरूरी नियमों और निर्देशों को लेकर गाइड कर रही है. एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में कैसे मत डालें इसके लिए प्रशिक्षित करने का प्रोग्राम तय किया गया है.

CRPF Jawan Suicide case: पत्नी उर्मिला बोली- कांपते हाथों से बनाया था वीडियो, हम तीनों खूब रोए थे...बेटी ने पूछा था- डैडी छोड़ कर तो नहीं जाएंगे!

CRPF जवान नरेश जाट की खुदकुशी ने कई सवाल छोड़े हैं (CRPF Jawan Suicide case). वो शख्स जिसे अपने काम से बेहद प्यार था, अपने परिवार को लेकर संजीदा था उसने आखिर ऐसा क्यों किया? जो कुछ बाहर हुआ या फिर नरेश ने अपनी बात पहुंचाने के लिए वीडियो बनाया वो सब पब्लिक डोमेन में है लेकिन जो द्वंद उस वक्त, उस शख्स के भीतर चल रहा था उससे सब अंजान हैं. अब पत्नी उर्मिला ने उन 18 घंटों की कहानी बताई है. वो दर्द साझा किया है जो उस रात पूरे परिवार ने झेला.

Dotasra Two Years : चुनौतीपूर्ण समय पर बने थे राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष, चुनाव करवाए लेकिन संगठन का नहीं कर सके गठन

चुनौतीपूर्ण समय पर बने राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा के कार्यकाल के गुरुवार यानी 14 जुलाई को 2 साल पूरे हो गए. इस दौरान डोटासरा ने चुनाव करवाए, लेकिन संगठन का गठन नहीं कर सके. पीसीसी चीफ के दो साल के कार्यकाल का क्या है (Dotasra Two Years) लेखाजोखा, यहां समझिए...

Pet Dog Rules In Jaipur: बढ़ रहे हैं डॉग बाइटिंग के मामले, जल्द शहर में बैन होंगे खतरनाक कोल्ड क्लाइमेट ब्रीड

खतरनाक नस्ल के कुत्तों के हमले का शिकार ज्यादातर बच्चे और बुजुर्ग हो रहे हैं (brutal dog attacks In Jaipur). इस मामले में स्वायत्त शासन विभाग का लापरवाह रवैया भी एक हद तक जिम्मेदार है. ग्रेटर निगम का कहना है कि हाल ही में जो डॉग Attacks हुए हैं उन पर लगाम लग जाती अगर डीएलबी ने समय पर संज्ञान ले लिया होता. निगम की ओर से इस मामले में प्रस्ताव 1 साल पहले ही स्वायत्त शासन विभाग को भेजा गया था.

Digital Museum In Jaipur: राजस्थान के 70 साल का इतिहास संजोए है डिजिटल म्यूजियम, विधानसभा में 16 जुलाई को होगा लोकार्पण

राजस्थान के 70 साल के इतिहास को प्रदर्शित करने वाला आधुनिक डिजिटल म्यूजियम राजस्थान (Digital Museum Of Rajasthan) विधानसभा में बनकर तैयार हो गया है.16 जुलाई को इसका लोकार्पण किया जाना है. लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर विधानसभा के स्तर पर विभिन्न दलों के नेताओं को सूचना दी जा रही है।

राष्ट्रपति चुनाव 2022: 'मिस्टर बैलेट बॉक्स' कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली से जयपुर पहुंची, स्ट्रांग रूम में रखा सुरक्षित

राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों को लेकर एक ओर जहां राजनीतिक दल पूरी तरीके से सक्रिय है तो वहीं भारत निर्वाचन आयोग भी निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने को लेकर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लग गया है. चुनाव में काम आने वाली मत पेटी और चुनाव समाग्री कड़ी सुरक्षा के बीच बुधवार को जयपुर पहुंच गई है, जिसे स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा गया है.

ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक: कोयले के विकल्प के रूप में लिग्नाईट के उपयोग पर गहलोत सरकार करेगी सर्वे

प्रदेश में बार-बार सामने आ रहे ऊर्जा संकट को लेकर गहलोत सरकार ने कोयले के विकल्प पर काम करना शुरू कर दिया है. कोयले पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने लिग्नाईट का उपयोग करना अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है. मुख्यमंत्री ने लिग्नाईट को दीर्घकालिक समाधान के रूप में आंकने के साथ इसके पूर्ण उपयोग के लिए अधिकारियों को सर्वे करवाने के निर्देश दिए (survey of lignite use as option of coal) हैं.

Gang Rape in Jaipur: पति ने दोस्तों संग किया पत्नी से गैंगरेप

राजधानी के सांगानेर थाना इलाके में पति ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पत्नी के साथ ही सामूहिक दुष्कर्म (Husband gang raped his wife with friends) किया. वारदात को लेकर पीड़िता ने मंगलवार देर रात पुलिस में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है. आरोप यह भी है कि आरोपी पति आए दिन दोस्तों के साथ घर पर ही शराब पार्टी किया करता था और विरोध करने पर पत्नी को पीटता भी था. पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है.

एक करोड़ रुपए की पॉलिसी के लिए पत्नी ने पति को दिया स्लो पॉइजन, दोस्तों संग करती थी शराब पार्टी...जानिए पूरा मामला

जयपुर के बजाज नगर थाना क्षेत्र में एक करोड़ रुपए की पॉलिसी के लिए पत्नी के पति को धीमा जहर देकर मारने का मामला दर्ज किया गया (Husband murdered for one crore policy) है. मृतक की मां ने बहू पर घर में ही पुरुष दोस्तों के साथ शराब पार्टी करने और बेटे को धीमा जहर दे मारने का आरोप लगाया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Sikar Boy Gift To Mother: सालों बाद रिटायर हुई टीचर मां को बेटे ने दिया अनूठा उपहार!

सीकर के श्रवण कुमार कह सकते इन्हें. त्रेता युग के श्रवण कुमार ने माता पिता को कंधे पर सैर कराई तो कलयुग के इस श्रवण कुमार ने अपने पापा मां को जॉय राइड कराई (Joy Ride For Family by Sikar Boy). गुरु पूर्णिमा के दिन मां रिटायर हुई तो इंजीनियर बेटे ने कुछ ऐसा किया कि देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं.