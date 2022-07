Sawan 2022 : जयपुर शहर के इतिहास से भी पुराना है ये शिव मंदिर, पूरे सावन गूंजेगा 'बोल बम ताड़क बम' का जयकारा

देशभर में मौजूद मंदिर अपनी-अपनी मान्यताओं के साथ-साथ अपनी विशेषता के कारण प्रसिद्ध हैं. ऐसा ही एक मंदिर पिंक सिटी यानी की जयपुर में मौजूद है. यह मंदिर भगवान भोलेनाथ का है, जहां सावन के महीने (Sawan 2022) में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है. ताड़केश्वर महादेव मंदिर इस शहर के इतिहास से भी पुराना है. आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़े रोचक तथ्य.

लोहागढ़ दुर्ग के रक्षक हैं स्वयं अर्धांगेश्वर शिव, यहां स्थापित है अर्धनारीश्वर स्वरूप का अनूठा शिवलिंग...सावन में लगता है रेला

लोहागढ़ दुर्ग के चारों तरफ फैली सुजान गंगा नहर के किनारे पर एक छोटे से मंदिर में विराजे अर्धांगेश्वर शिव (Ardhangeshwar Shiva Temple in Bharatpur) बीते करीब 289 वर्ष से दुर्ग के रक्षक के रूप में विराजमान हैं. बृज क्षेत्र का यह एक मात्र ऐसा शिव मंदिर है जिसमें अर्धनारीश्वर स्वरूप में शिवलिंग स्थापित है. मान्यता है कि इस शिव मंदिर में पूरे मनोभाव से यदि श्रद्धालु कोई मनोकामना करता है कि तो वह अवश्य पूरी होती है. श्रावण मास में जानिए रियासतकालीन चमत्कारिक अर्धांगेश्वर शिव मंदिर की महिमा...

Hate Speech Case : अजमेर से चौथा विवादित वीडियो आया सामने, आदिल चिश्ती ने हिंदू देवी-देवताओं के अस्तित्व पर उठाए सवाल...

विवादास्पद बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे (Controversial Video Ajmer Dargah Person) अजमेर से अब चौथा वीडियो वायरल हो रहा है. इस बार गौहर चिश्ती के चचेरे भाई और सरवर चिश्ती के बेटे आदिल चिश्ती ने वीडियो वायरल किया है. इस वीडियो में वह नूपुर शर्मा से सवाल करते हुए हिंदू धर्म के देवी-देवताओं के अस्तित्व पर सवाल उठाता नजर आ रहा है.

Dotasra Two Years : चुनौतीपूर्ण समय पर बने थे राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष, चुनाव करवाए लेकिन संगठन का नहीं कर सके गठन

चुनौतीपूर्ण समय पर बने राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा के कार्यकाल के गुरुवार यानी 14 जुलाई को 2 साल पूरे हो गए. इस दौरान डोटासरा ने चुनाव करवाए, लेकिन संगठन का गठन नहीं कर सके. पीसीसी चीफ के दो साल के कार्यकाल का क्या है (Dotasra Two Years) लेखाजोखा, यहां समझिए...

UGC की विश्वविद्यालयों से अपील, CBSE 12वीं रिजल्ट के बाद ही तय करें एडमिशन की लास्ट डेट

यूजीसी ने सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों से अपील की है कि वे 12वीं के छात्रों को विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेने के लिए पर्याप्त अवसर सुनिश्चित करें. गौरतलब है, अभी तक सीबीएसई 12वीं बोर्ड के नतीजे जारी नहीं किए गए हैं.

Udaipur Big News : जुलूस के दौरान लगाए थे भड़काऊ नारे, दो गिरफ्तार...कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेजा

उदयपुर में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है. विवादास्पद नारे लगाने पर (Udaipur Controversial Slogans Case) दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. बुधवार को आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उन्हें एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया.

Honey Trap in Bundi: कांग्रेस नेता के पुत्र को हनी ट्रैप में फंसाकर लाखों हड़पे, गुरुग्राम से आरोपी युवती गिरफ्तार

बूंदी के एक कांग्रेस नेता के पुत्र को हरियाणा की एक युवती ने हनी ट्रैप में (Congress leader son trapped in honey trap) फंसा लिया. आरोपी युवती ने पीड़ित युवक को बहला फुसलाकर लाखों रुपए उधार ले लिए. रुपये वापस मांगने पर युवती ने पीड़ित युवक के खिलाफ केस करने की धमकी देने के साथ ही युवक का सोशल मीडिया एकाउंट हैक कर कुछ फोटो भी वायरल कर दिए. पीड़ित की शिकायत पर युवती को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया गया है.

Gang Rape in Jaipur: पति ने दोस्तों संग किया पत्नी से गैंगरेप

राजधानी जयपुर में गैंगरेप (Gang Rape in Jaipur) का मामला सामने आया है. आरोपी पति ने दोस्तों के साथ मिलकर पत्नी के साथ ही गैंगरेप (Husband gang raped his wife with friends) की वारदात को अंजाम दिया है. पीड़िता ने थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है.

Martyr Bhagchand Gurjar : राजस्थान के किशनगढ़ का लाल अरुणाचल प्रदेश में शहीद, आज होगा अंतिम संस्कार

किशनगढ़ के निकटवर्ती गांव टोंकड़ा के लाल शहीद भागचंद गुर्जर का 14 जुलाई गुरुवार को (Martyr Bhagchand Gurjar) अंतिम संस्कार होगा. बुधवार देर रात जवान की पार्थिव देह किशनगढ़ पहुंचेगी. सांसद भागीरथ चौधरी, सीओ सिटी मनीष शर्मा सहित आला अधिकारियों ने अंतिम संस्कार की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है.

BD Kalla in Bikaner : तृतीय श्रेणी शिक्षकों को तबादले के लिए करना होगा इंतजार मंत्री कल्ला - शिक्षा मंत्री

शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला बुधवार को बीकानेर के दौरे पर रहे. मंत्री कल्ला ने मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों को लेकर (BD Kalla in Bikaner) प्रशासन के अधिकारियों के साथ आयोजन स्थल का जायजा लिया. इस दौरान मंत्री कल्ला ने रीट परीक्षा और तबादलों को लेकर बातचीत की. सुनिए क्या कहा...