पुष्कर का साइडइफेक्ट : बाबूलाल नागर की धमकी, केवल दो ही नारे लगाना...तीसरा लगाया तो जेल करवा दूंगा

अजमेर के पुष्कर में मंत्री अशोक चांदना पर जूते फेंकने और हंगामे की घटना के बाद विधायकों और नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है. जयपुर के दूदू में सीएम अशोक गहलोत की होने वाली सभा से पहले विधायक बाबूलाल नागर के मन में व्याप्त डर उनकी हिदायत में साफ नजर आया. उन्होंने लोगों को धमकाते हुए कहा कि नारे केवल दो ही लगेंगे, तीसरा नारा लगाया तो पुलिस जेल में बंद कर देगी.

'भारत तेरे टुकड़े होंगे...'कहने वालों की पीठ थपथपाने वाले आज भारत जोड़ने चले हैं: अजय भट्ट

केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना (Ajay Bhatt on Congress Party) साधते हुए कहा है कि कांग्रेस देश विरोधी ताकतों की पीठ थपथपाती है. उनका पक्ष लेती है. ऐसे लोग भारत को जोड़ने का क्या काम करेंगे?

Jodhpur Road Accident: सड़क के गड्ढों ने छीन ली एक ही परिवार के तीन लोगों की जिंदगियां...टैंकर ने लिया चपेट में

जोधपुर में सड़कों की खराब हालत के चलते आए दिन हादसे होते रहते हैं. मंगलवार को भी सड़कों के (3 people of Family died in Jodhpur Road Accident) गड्ढों के चलते हुए हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई. घटना के बाद लोगों ने एकत्र होकर विरोध जताया और सड़कों की मरम्मत करवाने की मांग की.

दिव्या मदेरणा के समर्थन में उतरे सुखराम बिश्नोई, कहा- विरोध वाजिब, जरूरत पड़ी तो हम भी बैठेंगे धरने पर...

मंत्री सुखराम बिश्नोई ने दिव्या मदेरणा का समर्थन किया है. जयपुर में मंगलवार को मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि दिव्या मदेरणा का विरोध वाजिब है, जरूरत पड़ेगी तो हम भी विरोध में बैठेंगे. मंत्री ने भाजपा पर साजिश का आरोप लगाया है. यहां जानिए पूरा मामला...

गहलोत के गुर्जर मंत्री ने पायलट को धमकाया, कहा- मैं लड़ने पर आया तो एक ही बचेगा

राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदना ने पुष्कर में हुई घटना के लिए पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट (Ashok Chandna tweet against Sachin Pilot) को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि मुझ पर जूता फेंकवाकर पायलट मुख्यमंत्री बनें तो जल्दी बन जाएं, कहीं मैं लड़ने पर आया तो एक ही बचेगा.

ना कोई सामाजिक संगठन, ना कोई राजनीतिक दल...फिर चल पड़ा सोशल मीडिया पर राजस्थान बंद का संदेश

ना कोई सामाजिक संगठन और ना कोई राजनीतिक दल, लेकिन एक बार फिर राजस्थान बंद का आह्वान हुआ है. इस बार प्रदेश में गौ वंश में फैली लंपी डिजीज के इलाज में नाकाम रही गहलोत सरकार के खिलाफ राजस्थान बंद का आह्वान किया गया है. जानें क्या है पूरा मामला...

अजय भट्ट ने कहा- पीएम मोदी से जुड़ी किताब की तुलना भगवत गीता से करना गलत नहीं

'मोदी @20: ड्रीम्स मीट डिलीवरी' की तुलना भगवत गीता से किए जाने पर रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट (Ajay Bhatt on Modi at 20 Book) ने इसे गलत नहीं माना है. उन्होंने कहा कि जो पुस्तक समाज को मार्गदर्शन दिखाती है, उसकी तुलना गीता से की जा सकती है. इसके पीछे पवित्र भाव है.

राजस्थान के हर जिले में तीन गांव बनेंगे मॉडल विलेज, जानिए क्या मिलेगी सुविधा, कैसे किया जाएगा इनका विकास

प्रदेश में गहलोत सरकार हर जिले के तीन गांवों को सभी सुविधाओं से जोड़ने जा रही है. सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए हर जिले में तीन गांवों को मॉडल विलेज के रूप में डेवलप किया जायेगा. 99 ब्लॉक में ये डवलपमेंट होगा. इसके लिए सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों से गांवों के नाम मांगे (Name for model villages asked from collectors) हैं.

Jhunjhunu Bypass Accident : झुंझुनू बाइपास पर ट्रक कार की टक्कर, हरियाणा के 2 युवकों की मौत

सीकर के झुंझुनू बाइपास पर भीषण सड़क हादसा (Truck Car Collision at Sikar) हो गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार सवार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. कार पर नंबर प्लेट हरियाणा की थी. पुलिस के मुताबिक दोनों मृतक भी वहीं से थे. हादसा मंगलवार सुबह करीब 11 बजे का बताया जा रहा है.

बेरहम टीचर: बेटी और पत्नी को बुरी तरह पीटा, अर्धनग्न अवस्था में बाहर बैठाया...CCTV कैमरे में करतूत कैद

जोधपुर जिले के फलोदी शहर में एक निजी स्कूल के शिक्षक ने अपनी पत्नी और बेटी को बेरहमी से (Teacher Brutally Beat her Wife) पीटा. घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. जिसमें शिक्षक ने पत्नी से मारपीट कर उसे अर्धनग्न अवस्था घर के बाहर बैठा दिया. पुलिस ने मामले की जानकारी मिलने के बाद सोमवार को आरोपी को हिरासत में लिया.