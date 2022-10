पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच चली गोलियां, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत

भरतपुर के पथैना गांव में गुरुवार को पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में गोलियां चल (Firing between two Parties Over old Dispute) गई. फायरिंग से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई, जिनमें दो सगे भाई और पिता शामिल हैं. वहीं दो अन्य घायल हो गए. घायलों को आरबीएम जिला अस्पताल रेफर किया गया है.

खड़गे के बयान पर बवाल: भाजपा ने कहा- माफी नहीं मांगी तो राजस्थान आने पर करेंगे खड़गे का विरोध

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा आक्रोशित है. बीजेपी ने इस बयान को मुस्लिम धर्म विरोधी बताया है. बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने खड़गे के राजस्थान में आने पर विरोध करेगा.

शुद्ध के लिए युद्ध अभियान : सीआईडी सीबी ने नकली तेल-मसाले बनाने के आरोप पर दो फैक्ट्रियों पर की कार्रवाई

मिलावटखोरों पर कार्रवाई के लिए पुलिस मुख्यालय की क्राइम ब्रांच (Raid In Factories in Jaipur) की टीम ने विश्वकर्मा और झोटवाड़ा इंडस्ट्रियल इलाकों में एक ऑयल मिल और मसाले की फैक्ट्री पर छापा मारा. फूड डिपार्टमेंट के अफसरों ने सैंपल लिए और इन गोदामों को सीज कर दिया.

रामदेवरा पहुंचे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गुरुवार को जैसलमेर के पोकरण में एक दिवसीय यात्रा पर रहे. यहां फडणवीस बाबा रामदेव समाधि (Devendra Fadnavis visits Pokran Ramdevra Mandir) के दर्शन करने रूणीचा नगरी रामदेवरा पहुंचे. बाबा रामदेव समाधि पर विधिवत पूजा-अर्चना कर फडणवीस ने देश-प्रदेश में अमन, चैन और खुशहाली की मंगलकामनाएं की.

बांध पर नहाने गए युवक को कमर तक चबा गया मगरमच्छ, शव बरामद

चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा उपखंड के देवपुरा में गुरुवार को एक युवक की डेड बॉडी बरामद की (Missing youth body found in dam in Chittorgarh) गई. पुलिस का कहना है कि देवपुरा निवासी युवक डेम पर नहाने या मछली पकड़ने गया था. गुरुवार सुबह उसका शव पानी में तैरता मिला. पुलिस के अनुसार युवक मगरमच्छ का शिकार हो गया.

निजी स्कूल ने काटी 13 बच्चों की टीसी, संगीता बेनीवाल ने की सुनवाई

जोधपुर के एक निजी स्कूल ने बीते दिनों छोटी कक्षा के 13 बच्चों की टीसी काट (13 students given TC in Jodhpur) दी. इसके साथ दिए गए चरित्र प्रमाण पत्र में आचरण सही नहीं होने की बात लिख दी. इस पर राज्य बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल स्कूल पहुंची और बच्चों व अभिभावकों से बात की. उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को मामले की तीन दिन में जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

लंपी को लेकर भगवान की शरण में धीरज गुर्जर, निकालेंगे 35 किमी की पदयात्रा, हिमाचल चुनाव को लेकर कही ये बात...

कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व राज्य बीज निगम के अध्यक्ष धीरज गुर्जर शुक्रवार को (Dheeraj Gurjar Padyatra in Bhilwara ) भीलवाड़ा से कोटड़ी चारभुजा तक गायों में फैली लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए पदयात्रा निकालेंगे. धीरज गुर्जर ने गौ माता के लिए निकाले जा रहे पदयात्रा में सभी से शामिल होने की अपील की. साथ ही गुर्जर ने हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा करते हुए पूरे भारत में कांग्रेस की वापसी की बात कही. पढ़िए ईटीवी भारत से धीरज गुर्जर की बातचीत...

बस ने बाइक सवार युवकों को मारी टक्कर, मेडिकल छात्र की मौत...1 घायल

अलवर में रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई. वहीं दूसरा युवक (Medical Student Dies in Alwar Road Accident) घायल हो गया. मृतक मयंक अलवर के होम्योपैथिक कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था.

EXCLUSIVE: इस बार नहीं लगेगा पुष्कर कार्तिक पशु मेला, लंपी रोग के कारण लिया निर्णय...विभाग ने जारी किए आदेश

गोवंश में फैले लंपी संक्रमण को देखते हुए पशुपालन विभाग ने इस बार अंतरराष्ट्रीय पुष्कर कार्तिक पशु मेला आयोजित (Pushkar cattle fair canceled due to lumpy disease) नहीं करने का निर्णय लिया है. इस संबंध में पशुपालन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं.

Suicide In Sextortion: ऐसा गिरोह जिसके पास ठगी का पैसा निकालने के लिए खुद का एटीएम था

जोधपुर की जीआरपी पुलिस ने एक आत्महत्या के मामले की पड़ताल की, तो चौंकाने वाले तथ्य सामने (Police busted sextortion gang in Jodhpur) आए. आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को एक गिरोह ने अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया था. पुलिस के हाथ लगे टूटे हुए मोबाइल से कई जानकारियां हाथ लगीं. इससे कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पुलिस आरोपियों तक पहुंची. जीआरपी ने अथक प्रयास कर गिरोह के तीन जनों को भरतपुर पुलिस के माध्यम से गिरफ्तार करवाया. सेक्सटॉर्शन गिरोह ब्लैकमेल की राशि को खुद के एटीएम से निकालता था.