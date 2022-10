दिव्या मदेरणा बोलीं- 'बकरीद में बचेंगे तो ही मोहर्रम में नाचेंगे'...महेश जोशी पर सटीक बैठता है

राजस्थान से कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने एक बार फिर महेश जोशी पर निशाना साधा है. दिव्या मदेरणा ने ट्वीट कर कहा कि 'बकरीद में बचेंगे तो ही मोहर्रम में नाचेंगे'...महेश जोशी पर सटीक बैठता है.

Jodhpur Cylinder Blast: जिस परिवार के लिए अवैध गैस रिफिलिंग करता था भोमाराम वो साथ छोड़ते जा रहे

जोधपुर में अवैध गैस सिलेंडर फटने के मामले में बुधवार देर रात भोमराम की पत्नी सरोज ने भी दम तोड़ दिया. इसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है. घायलों का इलाज चल रहा है. मामले में सरकार ने मुआवजे की घोषणा की है.

करवा चौथ पर आपके शहर में कब निकलेगा चांद, नहीं दिखे तो महिलाएं करें ये काम

करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं. दिनभर व्रत रखने के बाद रात को चांद निकलने के बाद अर्घ्य देने के साथ छलनी से चांद को देखती हैं और अंत में जल पीकर अपने व्रत को खोलती हैं. मौसम विभाग के अनुसार, इस साल चांद का दीदार थोड़ा मुश्किल हो सकता है. यहां जानिए आपके शहर में किस समय दिखेगा चांद.

अलवर जिला कलेक्टर ने खेत में बैठकर किसान से की बात, लिया जायजा

अलवर में इस साल हुई भारी बारिश से चलते फसलें बर्बाद हो गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है. बुधवार को जिला कलेक्टर ने ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर नुकसान हुई फसलों का जायजा लिया.

शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स का पहला कमर्शियल टूर शुरू, नई दिल्ली से रवाना हुई ट्रेन

शाही ट्रेन "पैलेस ऑन व्हील्स" दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शाही ट्रेनों में एक है. बुधवार को नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से हरी झड़ी दिखाकर शाही ट्रेन 'पैलेस ऑन व्हील्स' को कॉमर्शियल टूर को रवाना किया गया. जानें क्या है पैलेस ऑन व्हील्स की खासियत..

Sirohi Police Action: दो कारों से 5.94 करोड़ कैश बरामद...चार हिरासत में

सिरोही पुलिस ने बुधवार को नाकाबंदी के दौरान दो कारों से पांच करोड़ 94 लाख कैश (five crore 94 lakh cash recovered from two cars ) बरामद किया है. पुलिस ने गाड़ियों से चार लोगों को भी हिरासत में लिया है.

जयपुर में अफ्रीकन स्वाइन फीवर का अंदेशा, नाले में 15 सुअर मृत मिले

जयपुर में बुधवार को नाले में 15 सुअर मृत पाए जाने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है. ऐसे में अफ्रीकन स्वाइन फीवर का अंदेशा भी जताया जा (African swine fever suspected in Jaipur) रहा है. हालांकि ये भी जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा.

कोविड-19 से फीके हुए त्यौहार में फिर से जगमग करें, सीएम गहलोत ने दीपावली को लेकर दिए ये निर्देश

प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दीपावली की तैयारियों के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में समीक्षा बैठक की. इसमें सीएम ने विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी तय करते हुए कहा कि कोरोना काल में जिस तरह के हालात से लोग गुजरे, उसे देखते हुए कोशिश की जाए कि इस बार लोगों के त्योहार को रोशन किया जाए. ‘आओ हम सब मिलकर पर्व मनाएं’ के संकल्प के साथ दीन-दुखियों और अभावग्रस्त लोगों के दुख-दर्द को दूर कर उनके जीवन में उजाला लाने का कार्य करें.

कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती: दस्तावेज सत्यापन को लेकर संशोधित आदेश जारी

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा के सफल अभ्यार्थियों की पात्रता जांच और दस्तावेज के सत्यापन को लेकर संशोधित आदेश जारी किया है. बोर्ड ने इसकी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी है.

शेखावत का मानसिक संतुलन बिगड़ गया, ऐसे मंत्री को पार्टी से निष्कासित करना चाहिए : सुभाष गर्ग

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान पर तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्यमंत्री सुभाष गर्ग ने पलटवार किया है. सुभाष गर्ग ने कहा कि केंद्रीय मंत्री का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है. ऐसे मानसिक दिवालिया मंत्री को न केवल मंत्रिमंडल से, बल्कि भाजपा को पार्टी से भी निष्कासित कर देना चाहिए. उन्होंने शेखावत को लेकर ट्वीट भी किया है.