RBSE: 10वीं का रिजल्ट जारी, 82.89% रहा परिणाम...बेटियों ने मारी बाजी

आरबीएसई 10वीं बोर्ड का रिजल्ट सोमवार को जारी (rbse 10th result released) कर दिया गया है. शिक्षा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने परीक्षा का परिणाम घोषित किया. 82.89 प्रतिशत विद्यार्थि सफल हुए. इस बार भी बेटियों ने ही बाजी मारी. विद्यार्थी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर परिणाम देख सकते हैं.

देशभर में कांग्रेस के प्रदर्शन पर राज्यवर्धन का हमला, कहा- नाटक करती है कांग्रेस और ड्रामेबाज हैं इनके नेता

सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ई़डी की कार्रवाई के विरोध में हो रहे पार्टी के प्रदर्शन पर भाजपा प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने हमला बोलते हुए कहा कि (Col Rajyavardhan Singh Rathore on congress) कांग्रेस सत्याग्रह के नाम पर नाटक करती है और इनके नेता भी ड्रामेबाज हैं.

उड़ीसा में शहीद हुआ अलवर का लाल, राजकीय सम्मान के साथ पैतृक गांव में अंतिम संस्कार...बीएसएफ में डीएसपी के पद पर थे तैनात

अलवर के राकेश यादव रविवार को उड़ीसा में एक ऑपरेशन के दौरान (Alwar son martyred in Orissa) शहीद हो गए थे. सोमवार को उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव लाया गया जहां राजकीय सम्मान के साथ शहीद (martyred Rakesh yadav funeral in alwar) का अंतिम संस्कार किया गया.

कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली की गाड़ी को दिल्ली पुलिस ने रोका, जूली ने लगाया अभद्र व्यवहार करने का आरोप

कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली को पुलिस (Delhi Police stopped cabinet minister Tikaram Julie) ने रोक लिया. आरोप है कि उन्होंंने राजस्थान हाउस जाने की बात कहा लेकिन पुलिस उन्हें आरके पुरम थाने ले गई और काफी देर बाद छोड़ा. आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया.

गोविंद सिंह डोटासरा की कांग्रेस नेताओं को खरी-खरी: समर्थक लाने की बजाए नेता अपने गनमैन लेकर प्रदर्शनों में पहुंच जाते हैं...

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ईडी के बाहर राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाए जाने के विरोध में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं को आड़े हाथों लेते नजर आए. डोटासरा ने कहा (Dotasra comment on Congress leaders) कि हम सब पद और मनमुताबिक अधिकारी लेना चाहते हैं, लेकिन जब संघर्ष का समय आता है ​तो समर्थक लाने की बजाय अपने गनमैन लेकर प्रदर्शनों में पहुंच जाते हैं.

अलवर में अतिक्रमण हटाने का विरोध, व्यक्ति ने खुद को लगाई आग...

जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए अलवर पुलिस और प्रशासन की टीम चांदपहाड़ी गांव पहुंची. इस बीच कार्रवाई के विरोध में एक व्यक्ति ने खुद पर डीजल डालकर आग लगा (person set himself on fire in front of alwar police) ली, जिसमें वह बुरी तरह से झुलस गया.

तेज गर्मी से बीते 2 माह में 50 मोरों की मौत, डिहाइड्रेशन और वैक्टीरियल इन्फेक्शन से घुट रहा दम

भरतपुर में पिछले दो महीन से करीब 50 मोरों की मौत हो चुकी (50 peacocks died in last two months) है. इन मोरों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि मोरों की मौतों की वजह डिहाइड्रेशन और वैक्टीरियल इंफेक्शन है. अब ​वन विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर दवाई और ग्लूकोज वितरित कर रही हैं. इससे ग्रामीण मोरों के पीने के लिए रखे जाने वाल पानी में ये दवाई और ग्लूकोज मिला सकें और मोर स्वस्थ रहें.

ACB Big Action : समग्र शिक्षा अभियान का कनिष्ठ अभियंता 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

एसीबी ने जयपुर में समग्र शिक्षा अभियान के कनिष्ठ अभियंता को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. फिलहाल, एसीबी की टीम आरोपी के आवास और (ACB action in Jaipur) अन्य ठिकानों की भी तलाशी ले रही है.

कोर्ट के आदेश पर रास्ता खुलवाने गई टीम पर हमला, तहसीलदार का हाथ फैक्चर, पुलिसकर्मी चोटिल, भाग कर बचाई जान

एसडीएम कोर्ट के आदेश पर सदर थाना क्षेत्र के बेसवां गांव की रोही में रास्ता खुलवाने गई प्रशासन और पुलिस की टीम पर लोगों ने हमला कर (Locals attacked Tehsildar in Sikar) दिया. हमले में तहसीलदार का हाथ फैक्चर हो गया और एक पुलिसकर्मी को चोट आई है. मौके पर लोगों की इतनी भीड़ जमा हो गई कि पुलिस प्रशासन की टीमों को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी.

Rape Case in Jaipur : 5 साल की मासूम से हैवानियत, खून से लथपथ मिली बच्ची...यहां जानें पूरा मामला

राजधानी जयपुर से हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां एक 5 साल की मासूम बच्ची के साथ (Rape Case in Jaipur) हैवानियत का मामला सामने आया है. बच्ची खून से लथपथ हालत में मिली थी. यहां जानिए पूरा मामला...