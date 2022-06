सत्यपाल मलिक का बड़ा बयान- MSP पर कानून नहीं बनाया तो होगी भयंकर लड़ाई, अंबानी-अडानी को लेकर कही ये बात...

अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने रविवार को जयपुर में मोदी सरकार को किसान विरोधी सरकार (Satya Pal Malik on Modi Government) बताया. साथ ही उन्होंने कहा कि अगर समय रहते MSP पर कानून नहीं बनाया तो किसानों और सरकार के बीच भयंकर लड़ाई होगी. साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक अंबानी-अडानी जैसे लोगों पर हमला नहीं होगा तब तक ये लोग रूकेंगे नहीं.

Demand for Reservation : आरक्षण की मांग को लेकर नेशनल हाईवे 21 पर किया चक्का जाम, भारी पुलिस बल तैनात

भरतपुर के नदबई में राजस्थान फुले आरक्षण संघर्ष समिति ने 12 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर नेशनल हाईवे 21 पर चक्का जाम (National highway jam for reservation) किया. इसमें सूर्यवंशी कुशवाहा, शाक्य, मौर्य, सैनी, माली आदि समाज के लोगों ने भाग लिया. इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा. स​मिति का कहना है कि ओबीसी की इन जातियों को उनका हक नहीं दिया जा रहा है. इस हक के लिए उन्होंने चक्का जाम का निर्णय किया है.

RBSE: सेकेंडरी, प्रवेशिका, सेकेंडरी (व्यावसायिक) का परिणाम आज, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला करेंगे घोषित

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी प्रवेशिका और सेकेंडरी व्यवसायिक परीक्षा का परिणाम सोमवार को दोपहर 3 बजे घोषित (Rajasthan Board 10th Result 2022) किया जाएगा. इस बार परिणाम जयपुर स्थित शिक्षा संकुल के कांफ्रेंस हॉल में शिक्षा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला घोषित करेंगे.

Accident in Dungarpur: जीप ने बाइक को कुचला, पति-पत्नी और बेटे की मौत

डूंगरपुर के चौरासी थाना क्षेत्र में रविवार को हुए एक सड़क हादसे में पति-पत्नी और उनके पुत्र की घटनास्थल पर ही मौत हो (Couple with son died in accident in Dungarpur) गई. दरअसल, पति-पत्नी और उनका बेटा बाइक पर अपने घर की तरफ जा रहे थे. इसी दौरान पीछे से आई तेज रफ्तार जीप ने बाइक को टक्कर मार दी. इस दुर्घटना में तीनों के चिथड़े उड़ गए.

Cricket tournament in Jodhpur: जोधपुर में अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू

तीस करोड़ की लागत से तैयार हुए जोधपुर के बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में एक बार फिर क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू हो गई है. करीब 9 साल बाद सोमवार से यहां पर डूंगरपुर शील्ड क्रिकेट प्रतियोगिता अंडर-19 शुरू हुई (cricket tournament in Jaipur) है. बता दें कि पहला मैच जैसलमेर और बाड़मेर के बीच खेला जा रहा है.

Poonia on Congress Protest: 'कांग्रेस के फर्जी सत्याग्रह से असली गांधीजी भी स्वर्ग में हैरान हो रहे होंगे'

कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई के विरोध में आज कांग्रेस देशभर में विरोध प्रदर्शन करेगी. लेकिन भाजपा ने इस पर सवाल (Poonia on Congress Protest) खड़े किए हैं. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन रूपी सत्याग्रह को फर्जी बताते हुए कहा कि आज की कांग्रेस के 'फर्जी सत्याग्रह' से असली गांधीजी भी स्वर्ग में हैरान हो रहे होंगे.

Facilities in SMS Hospital: SMS अस्पताल की इमरजेंसी होगी हाईटेक, अब मिलेंगी ये सुविधाएं...

प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल की इमरजेंसी को अब हाईटेक किया जाएगा, ताकि गोल्डन आवर्स में पहुंचने वाले मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके और समय रहते उनकी जान बचाई जा सके. इसके लिए अस्पताल की इमरजेंसी में अब डायलिसिस, एंडोस्कोपी और ब्रोंकोस्कॉपी की सुविधा भी शुरू (Facilities in SMS Hospital) की जा रही है. अस्पताल का मेडिसिन विभाग इसे लेकर काम करेगा. मरीजों की स्थिति को देखते हुए अस्पताल की इमरजेंसी में अलग-अलग जोन भी तैयार किए जाएंगे ताकि मरीज की स्थिति को (dialysis will be available at SMS Hospital jaipur) देखते हुए उसका इलाज किया जा सके.

Road Accidents in Rajasthan: प्रदेश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसे, 5 महीने में 4780 लोगों ने गंवाई जान

प्रदेश में घटित होने वाले सड़क हादसों को लेकर सरकार काफी गंभीर है. सरकार हर वर्ष प्रदेश में सड़क हादसों में कमी लाने के लिए विभिन्न तरह के जागरुकता अभियान चलाती हैं. इसके बावजूद भी प्रदेश में सड़क हादसों का ग्राफ कम होने का नाम नहीं ले रहा है. प्रदेश में हर वर्ष होने वाले सड़क हादसे और उस में मरने एवं घायल होने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है. जिसे देखते हुए पुलिस के साथ-साथ सरकार भी काफी चिंतित नजर आ रही है. प्रदेश में ज्यादातर सड़क हादसे नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर घटित हो रहे हैं. ऐसे स्पॉट जहां पर सर्वाधिक हादसे घटित होते हैं, वहां पर हादसों को रोकने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर रोड इंजीनियरिंग डिफेक्ट (Road Accidents in Rajasthan) और अन्य खामियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है.

मैंने तो ट्वीट में किसी का नाम नहीं लिया...जिसके पेट में दर्द हुआ उसने मामला दर्ज कराया: विनय मिश्रा

आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा के ट्वीट के बाद आरएलपी के विधायकों की ओर से मामला दर्ज करा दिया गया है. इसपर आप प्रभारी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. भरतपुर दौरे पर आए विनय मिश्रा ने कहा कि मैंने ट्वीट में न तो किसी पार्टी का नाम लिखा था और न ही किसी विधायक का. मेरे ट्वीट से जिसके पेट में दर्द हुआ, उसने मामला दर्ज करा दिया. इस दौरान विनय मिश्रा ने भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों का राजस्थान में मिलाजुला खेल चल रहा (Vinay Mishra targeted RLP BJP Congress) है. भाजपा भी विपक्ष की भूमिका मजबूती से नहीं निभा रही. हम आम जनता की आवाज बनेंगे.

आदिवासी क्षेत्र के लिए अलग राज्य बनाना, समस्याओं का समाधान नहीं -पद्मश्री महेश शर्मा

मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले में आदिवासियों के उत्थान के लिए वर्ष 2019 में पद्मश्री से सम्मानित महेश शर्मा का कहना है कि आदिवासियों के लिए अलग राज्य बनाना समस्याओं का समाधान नहीं (Mahesh Sharma on demand of separate state for tribal) है. अब तक जो राज्य इस आधार पर बने हैं, वे आज भी केंद्रीय सहायता पर आश्रित हैं. उन्होंने स्वर्ण और दलितों के बीच बढ़ती खाई पर कहा कि लोगों को आदिवासी समाज के बीच जाना होगा, तब ये दूरियां मिटेंगी.