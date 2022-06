Poonia on Congress Protest: 'कांग्रेस के फर्जी सत्याग्रह से असली गांधीजी भी स्वर्ग में हैरान हो रहे होंगे'

कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई के विरोध में आज कांग्रेस देशभर में विरोध प्रदर्शन करेगी. लेकिन भाजपा ने इस पर सवाल (Poonia on Congress Protest) खड़े किए हैं. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन रूपी सत्याग्रह को फर्जी बताते हुए कहा कि आज की कांग्रेस के 'फर्जी सत्याग्रह' से असली गांधीजी भी स्वर्ग में हैरान हो रहे होंगे.

RBSE: सेकेंडरी, प्रवेशिका, सेकेंडरी (व्यावसायिक) का परिणाम आज, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला करेंगे घोषित

आरबीएसई सेकेंडरी प्रवेशिका और सेकेंडरी व्यवसायिक परीक्षा का परिणाम सोमवार को दोपहर 3 बजे घोषित (Rajasthan Board 10th Result 2022) किया जाएगा. शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला परिणाण घोषित करेंगे. परीक्षा परिणाम परीक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट www.rajeduboard.rajasthan.in पर उपलब्ध होगा

मुख्यमंत्री गहलोत ने राजसमंद के पहले वेलनेस सेंटर की रखी आधारशिला, कहा- पूरे प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे ऐसे सेंटर्स

प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजसमंद के खमनोर के राजस्व गांव बिल्ली की भागल में जिले के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र ओर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की आधारशिला (First health and wellness center of Rajsamand) रखी. इस मौके पर अपने संबोधन में गहलोत ने कहा कि प्रदेश में इसी तरह के सेंटर्स और खोले जाएंगे. इससे न केवल प्रिवेंटिव मेडिसिन बल्कि मेडिकल ट्यूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा.

Facilities in SMS Hospital: SMS अस्पताल की इमरजेंसी होगी हाईटेक, अब मिलेंगी ये सुविधाएं...

प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल की इमरजेंसी को अब हाईटेक किया जाएगा, ताकि गोल्डन आवर्स में पहुंचने वाले मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके और समय रहते उनकी जान बचाई जा सके. इसके लिए अस्पताल की इमरजेंसी में अब डायलिसिस, एंडोस्कोपी और ब्रोंकोस्कॉपी की सुविधा भी शुरू (Facilities in SMS Hospital) की जा रही है. अस्पताल का मेडिसिन विभाग इसे लेकर काम करेगा.

National Herald Case : मोदी सरकार अपने 3D मॉडल डिस्ट्रक्ट, डायवर्ट और डिस्टोर्ट पर कर रही काम -गौरव वल्लभ

नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ का कहना है (Congress spokesperson on National Herald case) कि इस अखबार के लगातार घाटे में रहने के चलते 90 करोड़ रुपए का ऋण चुकाना संभव नहीं था. इसलिए, इस ऋण को एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में परिवर्तित कर दिया गया था. उन्होंने कहा कि इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर कोई मामला नहीं बनता है. मोदी सरकार डिस्ट्रक्ट, डायवर्ट और डिस्टोर्ट मॉडल पर काम कर रही है.

आदिवासी क्षेत्र के लिए अलग राज्य बनाना, समस्याओं का समाधान नहीं -पद्मश्री महेश शर्मा

मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले में आदिवासियों के उत्थान के लिए वर्ष 2019 में पद्मश्री से सम्मानित महेश शर्मा रविवार को जिले के प्रवास पर (Padma Shri Mahesh Sharma in Bhilwara) रहे. इस दौरान ईटीवी भारत से बातचीत में उन्होंने कहा कि आदिवासियों के अलग राज्य बनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा. उन्होंने स्वर्ण व दलित में बढ़ती खाई के लिए अज्ञानता को जिम्मेदार ठहराया और बताया कि लोगों को आदिवासियों के बीच जाने की जरूरत है.

Accident in Dungarpur: जीप ने बाइक को कुचला, पति-पत्नी और बेटे की मौत

डूंगरपुर के चौरासी थाना क्षेत्र में रविवार को हुए एक सड़क हादसे में पति-पत्नी और उनके पुत्र की घटनास्थल पर ही मौत हो (Couple with son died in accident in Dungarpur) गई. दरअसल, पति-पत्नी और उनका बेटा बाइक पर अपने घर की तरफ जा रहे थे. इसी दौरान पीछे से आई तेज रफ्तार जीप ने बाइक को टक्कर मार दी. इस दुर्घटना में तीनों के चिथड़े उड़ गए.

Road Accidents in Rajasthan: प्रदेश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसे, 5 महीने में 4780 लोगों ने गंवाई जान

प्रदेश में घटित होने वाले सड़क हादसों को लेकर सरकार काफी गंभीर है. सरकार हर वर्ष प्रदेश में सड़क हादसों में कमी लाने के लिए विभिन्न तरह के जागरुकता अभियान चलाती हैं. इसके बावजूद भी प्रदेश में सड़क हादसों का ग्राफ कम होने का नाम नहीं ले रहा है. प्रदेश में हर वर्ष होने वाले सड़क हादसे और उस में मरने एवं घायल होने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है.

पिछोला झील में चलती बोट से कूदा युवक, सिविल डिफेंस और NDRF तलाश में जुटी

उदयपुर शहर के पिछोला झील में एक युवक चलती बोट से कुद (Youth jumped from moving boat in Lake Pichola) गया. सूचना पर सिविल डिफेंस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची. करीब साढ़े चार घंटे रेस्कूय पिछोला झील में चलाया गया, लेकिन युवक का कोई सुराग नहीं मिला है. रेस्कूय टीम सोमवार से फिर युवक की तलाश करेगी.

Panchang 13 June : जानें शुभ मुहूर्त, तिथि और ग्रह नक्षत्र की चाल, आज बन रहा ये संयोग

आज का पंचांग (Aaj Ka Panchang) : आज दिनांक 13 जून 2022 वार सोमवार है. हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है. आज शुभ तिथि 14 चतुर्दशी 21:03 तक है. नक्षत्र : अनुराधा - 21:24, योग : सिद्ध - 13:41, करण : गर - 10:48, चन्द्रमा : वृश्चिक, सूर्योदय : 05:36 और सूर्यास्त : 19:26.