अलवर में अतिक्रमण हटाने का विरोध, व्यक्ति ने खुद को लगाई आग...

अलवर जिले के मालाखेड़ा के चांदपहाड़ी गांव में एक जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए सोमवार को पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची. इसके विरोध में एक व्यक्ति करण सिंह गुर्जर ने खुद को आग लगा (person set himself on fire in front of alwar police) ली. इस दौरान व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया. झुलसे हुए व्यक्ति को गंभीर हालत में अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया. जहां हालत गंभीर होने की वजह से चिकित्सकों ने उसे जयपुर रेफर कर दिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक, एडीएम सिटी, एसडीएम सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी अस्पताल पहुंचे.

National Herald Case : जिसने पाप नहीं किया उन्हें डर किस बात का - शेखावत

प्रर्वतन निदेशालय कार्यालय (Enforcement Directorate Office) में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाए जाने को लेकर देश भर में कांग्रेस के प्रदर्शन (Congress march on ED office) को लेकर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा (Gajendra Singh Shekhawat on Congress protest against ED) है कि जिसने पाप नहीं किया है तो डर किस बात का है. उन्हें इस तरह की जांच का सामना करना चाहिए. सोमवार को जोधपुर के भीतरी शहर स्थित तापी बावड़ी के जीर्णोद्धार के चल रहे कार्य को देखने आए शेखावत ने यह बात कही.

सत्यपाल मलिक का बड़ा बयान- MSP पर कानून नहीं बनाया तो होगी भयंकर लड़ाई, अंबानी-अडानी को लेकर कही ये बात...

अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने रविवार को जयपुर में मोदी सरकार को किसान विरोधी सरकार (Satya Pal Malik on Modi Government) बताया. साथ ही उन्होंने कहा कि अगर समय रहते MSP पर कानून नहीं बनाया तो किसानों और सरकार के बीच भयंकर लड़ाई होगी. साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक अंबानी-अडानी जैसे लोगों पर हमला नहीं होगा तब तक ये लोग रूकेंगे नहीं.

Demand for Reservation in Bharatpur : माली, कुशवाहा, सैनी और शाक्य मौर्य समाज का आरक्षण आंदोलन, NH-21 पर किया चक्का जाम

जाट और गुर्जर आरक्षण आंदोलन के बाद अब भरतपुर में माली समाज का आरक्षण आंदोलन (Demand for Reservation in Bharatpur) भड़क गया है. माली समाज राजस्थान आरक्षण संघर्ष समिति ने 12 फीसदी आरक्षण की मांग के साथ जयपुर-आगरा हाईवे पर अरौदा के पास जाम लगा दिया है

Facilities in SMS Hospital: SMS अस्पताल की इमरजेंसी होगी हाईटेक, अब मिलेंगी ये सुविधाएं...

प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल की इमरजेंसी को अब हाईटेक किया जाएगा, ताकि गोल्डन आवर्स में पहुंचने वाले मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके और समय रहते उनकी जान बचाई जा सके. इसके लिए अस्पताल की इमरजेंसी में अब डायलिसिस, एंडोस्कोपी और ब्रोंकोस्कॉपी की सुविधा भी शुरू (Facilities in SMS Hospital) की जा रही है. अस्पताल का मेडिसिन विभाग इसे लेकर काम करेगा.

मुख्यमंत्री गहलोत ने राजसमंद के पहले वेलनेस सेंटर की रखी आधारशिला, कहा- पूरे प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे ऐसे सेंटर्स

प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजसमंद के खमनोर के राजस्व गांव बिल्ली की भागल में जिले के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र ओर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की आधारशिला (First health and wellness center of Rajsamand) रखी. इस मौके पर अपने संबोधन में गहलोत ने कहा कि प्रदेश में इसी तरह के सेंटर्स और खोले जाएंगे. इससे न केवल प्रिवेंटिव मेडिसिन बल्कि मेडिकल ट्यूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा.

Poonia on Congress Protest: 'कांग्रेस के फर्जी सत्याग्रह से असली गांधीजी भी स्वर्ग में हैरान हो रहे होंगे'

कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई के विरोध में आज कांग्रेस देशभर में विरोध प्रदर्शन करेगी. लेकिन भाजपा ने इस पर सवाल (Poonia on Congress Protest) खड़े किए हैं. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन रूपी सत्याग्रह को फर्जी बताते हुए कहा कि आज की कांग्रेस के 'फर्जी सत्याग्रह' से असली गांधीजी भी स्वर्ग में हैरान हो रहे होंगे.

वकील आत्मदाह मामले में खंडेला एसडीओ राकेश कुमार द्वितीय निलंबित, डीओपी ने जारी किए आदेश

वकील आत्मदाह मामले (lawyer self immolation case) में खंडेला एसडीओ राकेश कुमार द्वितीय पर गाज गिरी है. मामले में गहलोत सरकार की ओर से एक्शन लिया गया है. डीओपी ने निलंबन के आदेश जारी कर दिए हैं.

Road Accident in Alwar: पिकअप गाड़ी को क्रेन ने मारी टक्कर, एक ही परिवार के 15 लोग घायल...1 की मौत

जिले के किशनगढ़बास के पास रविवार देर रात एक पिकअप गाड़ी को पीछे से क्रेन ने टक्कर (Road Accident in Alwar) मार दी. हादसे में एक ही परिवार के 15 लोग घायल हो गए. हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई. बता दें, वे पिकअप से शव लेकर जा रहे थे. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया. साथ ही घायलों को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनका इलाज जारी है.

Road Accidents in Rajasthan: प्रदेश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसे, 5 महीने में 4780 लोगों ने गंवाई जान

प्रदेश में लगातार सड़क हादसों का ग्राफ बढ़ रहा है. बता दें कि बीते 5 महीनों में 4780 लोगों ने अपनी सड़क दुर्घटना में जान गंवा दी है. ऐसे में सरकार की ओर से सड़क हादसों को रोकने के लिए कई कड़े प्रयास किए (Road Accidents in Rajasthan) जा रहे हैं.