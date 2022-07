Hate Speech Case : अजमेर से चौथा विवादित वीडियो आया सामने, आदिल चिश्ती ने हिंदू देवी-देवताओं के अस्तित्व पर उठाए सवाल...

विवादास्पद बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे (Controversial Video Ajmer Dargah Person) अजमेर से अब चौथा वीडियो वायरल हो रहा है. इस बार गौहर चिश्ती के चचेरे भाई और सरवर चिश्ती के बेटे आदिल चिश्ती ने वीडियो वायरल किया है. इस वीडियो में वह नूपुर शर्मा से सवाल करते हुए हिंदू धर्म के देवी-देवताओं के अस्तित्व पर सवाल उठाता नजर आ रहा है.

Udaipur Murder Case: आरोपियों को बचाने का आरोप निराधार, यदि भाजपा नेता ने किया फोन तो सीएम नाम उजागर करें- कटारिया

कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में भाजपा पर आरोपियों को बचाने को लेकर सीएम अशोक गहलोत की ओर से दिए बयान पर भाजपा नेताओं ने पलटवार किया है. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने (kataria on congress allegation of protecting the accused) कहा कि सीएम ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करें और नाम उजागर करें.

Politics on ERCP: शेखावत नहीं चाहते ईआरसीपी का श्रेय वसुंधरा और पूनिया को मिले, इसलिए डाल रहे रोड़ा- सुभाष गर्ग

ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना को लेकर राजनीति तेज होती जा रही है. अब राज्यमंत्री सुभाष गर्ग ने योजना को लेकर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (subhash Garg target gajendra singh shekhawat on Ercp) पर निशाना साधा है. उन्होंने यह भी कहा है कि शेखावत इसलिए योजना में रोड़ा अटका रहे हैं क्योंकि कहीं ईआरसीपी का श्रेय पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को न मिल जाए.

Viral Video : जब जल्लाद बनी पत्नी...पति को क्रिकेट बैट से पीटा, अस्पताल में भर्ती

राजस्थान के बीकानेर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जयनारायण व्यास कॉलोनी थाना क्षेत्र के रिडमलसर गांव में एक पत्नी ने अपने पति को (Pati Patni Ka Video) इतना पीटा कि पति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. जानें क्या है पूरा मामला...

पाली: बांगड़ मेडिकल कॉलेज में रैगिंग, जूनियर्स को बनाया मुर्गा, एक बेहोश...48 मेडिकोज निलंबित

पाली के बांगड़ मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है. वर्ष 2018 और 2019 बैच के सीनियर्स ने 2020 बैच के स्टूडेंट्स को मुर्गा बनाकर बुरी तरह पीटा. इसके चलते एक छात्र बेहोश भी हो गया. मेडिकल कॉलेज प्राचार्य ने कार्रवाई करते हुए 48 मेडिकोज को निलंबित कर दिया है.

Kirori and Rathore Dispute: द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम में पहुंचे सांसद किरोड़ी लाल भड़के, राठौड़ से हुई नोकझोंक...जानें पूरा मामला

सांसद किरोड़ी लाल मीणा बुधवार को जयपुर में आयोजित राष्ट्रपति पद की एनडीए उम्मीदवार द्रोपदी मुर्मू के (MP Kirori Lal meena in Draupadi Murmu program) कार्यक्रम आदिवासी समाज के कुछ समर्थकों के साथ पहुंचे. इस दौरान मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भाजपा के नारे लगाने से मना किया. जबकि समर्थकों की संख्या अधिक होने पर राजेंद्र राठौड़ (Kirori and Rathore Dispute) ने आपत्ति जताई तो मीणा भड़क गए और नाराज होकर कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही चले गए.

Bairwa Advises Pilot: बाबूलाल नागर-पायलट मुलाकात नहीं आई रास, रितेश बैरवा ने 'आस्तीन के सांप' से बचने की दी सलाह

बाबूलाल नागर दूदू से निर्दलीय विधायक हैं और यहीं से उनके खिलाफ ताल ठोक चुके हैं विधायक रितेश बैरवा. बैरवा पूर्व उप मुख्यमंत्री के समर्थकों में से एक माने जाते हैं. मंगलवार को नागर ने सचिन पायलट से मुलाकात (Babulal Nagar Meets Sachin Pilot) क्या की, बैरवा को अखर गया. इसे नसीहत कहें या फिर वॉर्निंग लेकिन उन्होंने इशारों इशारों में बहुत कुछ कह दिया. उन्होंने पायलट को 'आस्तीन के सांप' से बचने की हिदायत दी साथ ही कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कार्यकर्ता अपने नेता (पायलट) से रूठ कर चला जाएगा.

Crime in Rajasthan : लॉरेंस बिश्नोई की शह पर जयपुर में पांव पसार रही मूसेवाला हत्याकांड में शामिल रही रोहित गोदारा गैंग...

पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल रही बीकानेर की शातिर रोहित गोदारा गैंग (Rohit Godara Gang) अब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की शह पर राजधानी जयपुर में अपने पांव पसारने का काम कर रही है. हाल ही में रोहित गोदारा गैंग के 6 शातिर बदमाशों को राजधानी जयपुर में गिरफ्तार किया गया है और उनसे हुई पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं.

Udaipur Suicide Case : युवक ने विषैला पदार्थ खाकर दी जान, सदमें में पिता ने भी की आत्महत्या

उदयपुर जिले में एक युवक ने मंगलवार देर रात विषैला पदार्थ का सेवन कर लिया. युवक की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई. बेटे की मौत से सदमे में आकर मृतक के पिता ने बुधवार को पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली (father and son commit suicide) है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पातल की मोर्चरी में रखवाया.

Asaram on Guru Purnima: गुरु पूर्णिमा पर आसाराम के दर्शन को जेल के बाहर कतार, पुलिस ने रोका

गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को जोधपुर में जेल के बाहर आसाराम से मिलने के लिए उनके समर्थकों की लंबी कतार (asaram supporters queue outside the Jodhpur jail) लग गई. इस दौरान पुलिस ने समर्थकों को जेल गेट से दूर हटा दिया. वहीं हिन्दू सेना ने आश्रम के लोगों पर ही आसाराम के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया.