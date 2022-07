Draupadi Murmu In Jaipur: आज जयपुर में द्रौपदी मुर्मू , NDA के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार का आदिवासी संस्कृति के अनुरूप स्वागत

राष्ट्रपति पद पर एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू आज जयपुर दौरे (Draupadi Murmu In Jaipur) पर रहेंगी.राजधानी में वो भाजपा विधायकों, सांसदों के अलावा आदिवासी समाज के विशिष्ट और प्रबुद्धजनों से भी मुलाकात करेंगी.

NIA तलाश रही दावत-ए-इस्लामी संगठन से जुड़े 40 लोग, पाकिस्तान से दी जा रही थी ऑनलाइन ट्रेनिंग

उदयपुर हत्याकांड मामले (Udaipur Murder Case) में एनआईए और राजस्थान पुलिस की एसआईटी की ओर से जांच जारी है. जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. एनआईए दावत-ए-इस्लामी संगठन से जुड़े 40 लोग की तलाश कर रही है, जिसे नूपुर शर्मा का समर्थन करने वाले लोगों का सिर कलम करने का टारगेट दिया गया था.

पेयजल उपभोक्ताओं को राहत : पानी बिल की बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं पेनल्टी में छूट की अवधि को सरकार ने बढ़ाया

प्रदेश के पेयजल उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है. सरकार ने नगरीय एवं ग्रामीण पेयजल परियाजनाओं के सभी श्रेणी के उन उपभोक्ताओं को ब्याज एवं पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूट की अवधि को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ाया (discount on paying pending water bills) है. जिनके 31 दिसंबर, 2021 से बिल बकाया है. योजना के तहत इस छूट की अवधि पहले 30 जून तक थी,​ जिसे आगे बढ़ाया गया है.

Rahul Gandhi Tweet : 'जो कहा, सो किया'...पायलट को क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है?

राहुल गांधी ने एक बार फिर पायलट-गहलोत की तस्वीर पोस्ट की है. इस बार उन्होंने राजस्थान सरकार के कामों को बताते हुए ट्वीट (Rahul Gandhi Tweet) किया है. जिसके बाद प्रदेश की राजनीति में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या ये सचिन पायलट को कोई जिम्मेदारी मिलने का इशारा है या कुछ और ? यहां समझिए पूरा समीकरण...

Black Buck Rehabilitation : घना में फिर नजर आएंगे काले हिरण, 42 साल पहले हो गए थे विलुप्त...उद्यान प्रशासन ने तेज किए प्रयास

भरतपुर स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अब काले हिरण भी नजर आएंगे. ये काले हिरण 1980 के दशक में यहां मौजूद थे, लेकिन उनके प्राकृतिक आवास और मौसम में निरंतर बदलाव के चलते इनकी संख्या न के बराबर हो गई. अब घना प्रशासन ने काले हिरणों को फिर से पुनर्वासित करने की योजना बनाई (Black buck rehabilitation in Keoladeo National Park) है, जिससे उम्मीद है कि पर्यटकों को जल्द ही इनकी साइटिंग हो सकेगी.

राजस्थान का अगला बजट युवाओं और विद्यार्थियों पर केंद्रित होगा: सीएम गहलोत

चुनावी माहौल में प्रदेश की गहलोत सरकार ने अब युवाओं पर फोकस करना (CM Gehlot On Next Budget) शुरू कर दिया है. यही वजह है कि अब गहलोत सरकार अपने आखिरी बजट को युवाओं और विद्यार्थियों पर केंद्रित करने जा रही है. सीएम गहलोत ने कहा कि युवाओं के कौशल विकास को मजबूत करने और रोजगार देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है.

महाराणा प्रताप और गुरू वशिष्ठ पुरस्कार राशि पांच गुना बढ़ाई, अब खिलाड़ियों को मिलेंगे इतने लाख रुपए...

खिलाड़ियों और खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने पुरस्कार राशि को पांच गुना बढ़ाया दिया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुरस्कार राशि को बढ़ाने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है. महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरू वशिष्ठ पुरस्कार राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया है. इसके साथ ही अब एक वित्तीय वर्ष में 5 खिलाड़ियों और 5 प्रशिक्षकों को पुरस्कार दिया (Maharana Pratap Award prize money increased) जाएगा.

robbery in Karauli: बैंक प्रबंधक पर पिस्तौल तानकर बदमाशों ने लूटी 9.65 लाख रुपए

करौली जिले के कैमला गांव स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा (Robbery in Bank of Baroda branch in karauli) में मंगलवार को बदमाशों ने बैंक प्रबंधक पर पिस्तौल तानकर लाखों रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है. बताया जा रहा है कि लूटी हुई राशि लगभग 9 लाख 65 हजार है.

Rath Yatra In Alwar: विवाह के बाद माता जानकी और सालक राम के साथ मंदिर में लौटे भगवान जगन्नाथ

अलवर में रूपबास में तीन दिनों तक भरे मेले में भगवान जगन्नाथ और माता जानकी के विवाह कार्यक्रम के उपलक्ष्य में रथ यात्रा निकाली गई. इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ और माता जानकी के दर्शन के लिए पहुंचे.

Sawan 2022 : जयपुर शहर के इतिहास से भी पुराना है ये शिव मंदिर, पूरे सावन गूंजेगा 'बोल बम ताड़क बम' का जयकारा

देशभर में मौजूद मंदिर अपनी-अपनी मान्यताओं के साथ-साथ अपनी विशेषता के कारण प्रसिद्ध हैं. ऐसा ही एक मंदिर पिंक सिटी यानी की जयपुर में मौजूद है. यह मंदिर भगवान भोलेनाथ का है, जहां सावन के महीने (Sawan 2022) में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है. ताड़केश्वर महादेव मंदिर इस शहर के इतिहास से भी पुराना है. आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़े रोचक तथ्य.