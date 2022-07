पेयजल उपभोक्ताओं को राहत : पानी बिल की बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं पेनल्टी में छूट की अवधि को सरकार ने बढ़ाया

प्रदेश के पेयजल उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है. सरकार ने नगरीय एवं ग्रामीण पेयजल परियाजनाओं के सभी श्रेणी के उन उपभोक्ताओं को ब्याज एवं पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूट की अवधि को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ाया (discount on paying pending water bills) है. जिनके 31 दिसंबर, 2021 से बिल बकाया है. योजना के तहत इस छूट की अवधि पहले 30 जून तक थी,​ जिसे आगे बढ़ाया गया है.

Rahul Gandhi Tweet : 'जो कहा, सो किया'...पायलट को क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है?

राहुल गांधी ने एक बार फिर पायलट-गहलोत की तस्वीर पोस्ट की है. इस बार उन्होंने राजस्थान सरकार के कामों को बताते हुए ट्वीट (Rahul Gandhi Tweet) किया है. जिसके बाद प्रदेश की राजनीति में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या ये सचिन पायलट को कोई जिम्मेदारी मिलने का इशारा है या कुछ और ? यहां समझिए पूरा समीकरण...

Black Buck Rehabilitation : घना में फिर नजर आएंगे काले हिरण, 42 साल पहले हो गए थे विलुप्त...उद्यान प्रशासन ने तेज किए प्रयास

भरतपुर स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अब काले हिरण भी नजर आएंगे. ये काले हिरण 1980 के दशक में यहां मौजूद थे, लेकिन उनके प्राकृतिक आवास और मौसम में निरंतर बदलाव के चलते इनकी संख्या न के बराबर हो गई. अब घना प्रशासन ने काले हिरणों को फिर से पुनर्वासित करने की योजना बनाई (Black buck rehabilitation in Keoladeo National Park) है, जिससे उम्मीद है कि पर्यटकों को जल्द ही इनकी साइटिंग हो सकेगी.

राजस्थान का अगला बजट युवाओं और विद्यार्थियों पर केंद्रित होगा: सीएम गहलोत

चुनावी माहौल में प्रदेश की गहलोत सरकार ने अब युवाओं पर फोकस करना (CM Gehlot On Next Budget) शुरू कर दिया है. यही वजह है कि अब गहलोत सरकार अपने आखिरी बजट को युवाओं और विद्यार्थियों पर केंद्रित करने जा रही है. सीएम गहलोत ने कहा कि युवाओं के कौशल विकास को मजबूत करने और रोजगार देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है.

Special : राजस्थान के लक्ष्मण व्यास ने नई संसद भवन के लिए तैयार किया है अशोक स्तंभ, ETV Bharat से साझा किया अनुभव

दिल्ली में बन रही नई संसद भवन की इमारत पर स्थापित किया गया (Ashok Stambh of New Parliament Building) अशोक स्तंभ को लेकर शिल्पकार लक्ष्मण व्यास सुर्खियों में हैं. इस अशोक स्तंभ का अनावरण करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी भी खासे उत्साहित थे. साथ ही उन्होंने लक्ष्मण व्यास को बेहतर काम के लिए प्रेरित भी किया.

महाराणा प्रताप और गुरू वशिष्ठ पुरस्कार राशि पांच गुना बढ़ाई, अब खिलाड़ियों को मिलेंगे इतने लाख रुपए...

खिलाड़ियों और खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने पुरस्कार राशि को पांच गुना बढ़ाया दिया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुरस्कार राशि को बढ़ाने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है. महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरू वशिष्ठ पुरस्कार राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया है. इसके साथ ही अब एक वित्तीय वर्ष में 5 खिलाड़ियों और 5 प्रशिक्षकों को पुरस्कार दिया (Maharana Pratap Award prize money increased) जाएगा.

robbery in Karauli: बैंक प्रबंधक पर पिस्तौल तानकर बदमाशों ने लूटी 9.65 लाख रुपए

करौली जिले के कैमला गांव स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा (Robbery in Bank of Baroda branch in karauli) में मंगलवार को बदमाशों ने बैंक प्रबंधक पर पिस्तौल तानकर लाखों रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है. बताया जा रहा है कि लूटी हुई राशि लगभग 9 लाख 65 हजार है.

पार्वती नदी में उफान, राजस्थान-मध्यप्रदेश का टूटा संपर्क

कोटा जिले के इटावा उपखंड क्षेत्र के खातोली के पास से निकल रही पार्वती नदी में (Rajasthan lost Connectivity with Madhya Pradesh) मंगलवार को उफान आने के चलते राजस्थान और मध्य प्रदेश का संपर्क टूट गया है. इसके कारण स्टेट हाईवे 70 कोटा श्योपुर राजमार्ग भी अवरुद्ध हो गया. मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश का असर पार्वती नदी में भी देखने को मिला है. मध्य प्रदेश में बारिश के चलते पार्वती नदी में की पुलिया से 1 फीट तक पानी ऊपर आ गया.

कोटा में फूड डिलीवरी ब्वॉय हड़ताल पर, पेमेंट घटाने से नाराज स्विगी और जोमैटो के राइडर्स

कोटा में भुगतान को लेकर फूड डिलीवरी ब्वॉय हड़ताल पर चले गए हैं. हड़ताली कार्मिकों में स्विगी और जोमैटो के डिलीवरी ब्वॉय शामिल (Strike of food delivery boys in Kota) हैं. इस ​हड़ताल के चलते शहर में ऑनलाइन फूड डिलीवरी पर असर पड़ा है. सबसे ज्यादा परेशानी शहर में बाहर से आए कोचिंग स्टूडेंट्स को हो रही है.

माइनर मिनरल के क्षेत्र में राजस्थान ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया, गृहमंत्री अमित शाह ने खान मंत्री को किया पुरस्कृत

माइनर मिनरल के क्षेत्र में राजस्थान ने द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया (Rajasthan National Mineral Development got second) है. खान और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने मंगलवार को नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर पर आयोजित समारोह में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से माइनर मिनरल के क्षेत्र में राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार ग्रहण किया. राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस डॉ. सुबोध अग्रवाल और निदेशक माइंस केबी पांण्ड्या ने खान मंत्री भाया के साथ प्रशस्ति पत्र, ट्राफी और चेक ग्रहण किए.