Sirohi Police Action: दो कारों से अब तक 5 करोड़ कैश बरामद, गिनती जारी...चार हिरासत में

सिरोही पुलिस ने बुधवार को नाकाबंदी के दौरान दो कारों से पांच करोड़ से अधिक कैश (Three crore cash recovered from two cars) बरामद किया है. पुलिस ने गाड़ियों से चार लोगों को भी हिरासत में लिया है.

रणथंभौर में संख्या बढ़ने से हो रहा बाघों में संघर्ष, दो बाघों को सरिस्का व मुकुंदरा शिफ्ट करने की मंजूरी

रणथंभौर में बाघों की संख्या में इजाफा होना वन्यजीव प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन संख्या के मुकाबले जंगल क्षेत्र के नहीं होने के चलते बाघों में संघर्ष हो रहा है. इसमें कई बाघ घायल हो गए और कुछ की मौत हो गई. इसके चलते यहां से दो बाघ सरिस्का और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व शिफ्ट किए (Tigers shifting from Ranthambore) जाएंगे. इसके लिए मंजूरी मिल गई है.

केंद्रीय मंत्री शेखावत ने गुढ़ा को बताया बिना पेंदे का लोटा, कहा- किधर भी लुढ़क सकते हैं...

राजस्थान की राजनीति में बयानबाजी का दौर (Political Rhetoric in Rajasthan) जारी है. अब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने राजेंद्र गुढ़ा पर कटाक्ष किया है. शेखावत ने झुंझुनू में मीडिया से बात करते हुए गुढ़ा को बिना पेंदे का लोटा बताया और कहा कि ऐसे लोगों का भगवान ही मालिक है.

आप पर अरुण सिंह का हमला, कहा- गुजरात अध्यक्ष का बयान उनकी पार्टी का चरित्र बयां करता है

भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला (Arun Singh target Aam Aadmi Party) बोला. उन्होंने कहा कि गुजरात के अध्यक्ष गोपाल इटालिया का मंदिर और महिलाओं को लेकर जो कथित वीडियो जारी हुआ है, यह उनकी पार्टी के चरित्र को बयां करता है.

Karwa Chauth 2022 : करवा चौथ में कैसे कायम रखें एनर्जी, क्या है पूजा से व्रत उद्यापन का विधान...यहां जानिए

करवा चौथ का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है. इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला उपवास करती हैं. महिलाओं के लिए जरूरत है कि वे अपनी सेहत का भी खास तौर पर ख्याल रखें. ऐसे में करवा चौथ में एनर्जी कैसे कायम रखें और क्या है पूजा से व्रत उद्यापन का विधान, जानने के लिए पढ़ें ये पूरी खबर...

बाड़मेर में नाबालिग से गैंगरेप, अश्लील वीडियो भी बनाया...पांच माह से कर रहे थे दरिंदगी

बाड़मेर में 14 साल की किशोरी से तीन रिश्तेदारों और पड़ोसी ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म (minor girl Gangrape in Barmer) किया. पीड़िता की शिकायत पर चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है.

आईआईटी जोधपुर ने स्पाइन इंजरी, ब्रेन स्टॉक से लकवे के शिकार मरीजों को थेरेपी देने के लिए बनाया रोबोट

शारीरिक अपंगता, लकवा और ब्रेन स्टॉक से जूझ रहे मरीजों के लिए जोधपुर आईआईटी ने फिजियो रोबोट तैयार किया है. डॉक्टर प्रतिदिन मरीजों को 4 से 5 घंटे (Physio Robot Developed in by Jodhpur IIT) फिजियोथेरेपी नहीं दे सकते. ऐसे में ये रोबोट वरदात साबित होगा. साथ ही इस रोबोट की थेरेपी से मरीज के जल्दी ठीक होने का भी दावा किया गया है.

246 भामाशाह और 125 प्रेरक सम्मानित, 12वीं तक छात्राओं को मिलेगी निशुल्क शिक्षा

प्रदेश सरकार जल्द ही इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना शुरू करने जा रही है. इसके तहत आरटीआई के अंतर्गत 9वीं से 12वीं तक की बालिकाओं की फीस सरकार वहन (Free education to 9 to 12th school girls under RTI) करेगी. यह जानकारी बुधवार को शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने भामाशाह सम्मान समारोह में दी.

BJP Joining Committee in Rajasthan : बागियों की वापसी कितनी आसान? अदावत है जिनसे वही करेंगे 'फैसला'

विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही बीजेपी में अब नाराज नेताओं की घर वापसी (Return of Leaders who Left BJP) को लेकर भी चर्चा तेज है. खास बात है कि पार्टी ने कमेटी बना दी है. इस कमेटी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी को जिम्मेदारी दी है. मेघवाल पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी के धुर विरोधी माने जाते हैं.

उद्योग को कोरोना काल से उभारने के लिए सरकार का निर्णय, रीको एमनेस्टी योजना अब 2023 तक प्रभावी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रीको औद्योगिक क्षेत्र में स्थित इकाइयों को विभिन्न प्रकार की छूट/रियायतें दिए जाने की अवधि 31 मार्च, 2023 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी (RIICO Amnesty Scheme extended till 2023) है. वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में रीको एमनेस्टी स्कीम-2022 की घोषणा की गई थी, जोकि 30 सितंबर तक प्रभावी रही.