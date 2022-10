प्रदेश के 4 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण स्थगित, 14 अक्टूबर को प्रस्तावित था लोकार्पण

राजस्थान के नए मेडिकल कॉलेजों के लोकार्पण कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया (Chittorgarh medical college inauguration postponed) है. पहले इन कॉलेजों का वर्चुअल लोकार्पण पीएम मोदी की ओर से 14 अक्टूबर को घोषित किया गया था. नई डेट की जानकारी शीघ्र सार्वजनिक की जाएगी.

आप पर अरुण सिंह का हमला, कहा- गुजरात अध्यक्ष का बयान उनकी पार्टी का चरित्र बयां करता है

भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला (Arun Singh target Aam Aadmi Party) बोला. उन्होंने कहा कि गुजरात के अध्यक्ष गोपाल इटालिया का मंदिर और महिलाओं को लेकर जो कथित वीडियो जारी हुआ है यह उनकी पार्टी के चरित्र को बयां करता है.

Road accident in Bikaner : ट्रेलर और ऑटो की टक्कर, 3 की मौत...2 घायल

बीकानेर शहर के गंगाशहर थाना क्षेत्र में बुधवार को नोखा रोड पर उदयरामसर के पास ट्रेलर और ऑटो की टक्कर हो गई. हादसे में (Collision Between Auto and Trailer in Bikaner) तीन लोगों की मौत हो गई. मृतकों में दो सगे भाई भी शामिल हैं. वहीं हादसे में दो लोग घायल हो गए. मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है.

आरटीयू में फाइनल ईयर के स्टूडेंट ने परीक्षाओं का किया विरोध, सीई बोले - नहीं ले सकते ऑनलाइन परीक्षा

आरटीयू में छात्रों ने बुधवार को परीक्षा आयोजित (RTU students On strike) करने के विरोध में वीसी सचिवालय का घेराव किया. बड़ी संख्या में फाइनल ईयर के स्टूडेंट वहां पर पहुंच गए और वीसी से मिलने की मांग कर रहे हैं. इन छात्रों का आरोप है कि उनकी परीक्षाएं 3 से 14 नवंबर तक आयोजित की जा रही है, जबकि इस बीच में एनसीसी की ट्रेनिंग के साथ ही कई प्रतियोगी परीक्षाएं भी हैं.

रणथंभौर में संख्या बढ़ने से हो रहा बाघों में संघर्ष, दो बाघों को सरिस्का व मुकुंदरा शिफ्ट करने की मंजूरी

रणथंभौर में बाघों की संख्या में इजाफा होना वन्यजीव प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन संख्या के मुकाबले जंगल क्षेत्र के नहीं होने के चलते बाघों में संघर्ष हो रहा है. इसमें कई बाघ घायल हो गए और कुछ की मौत हो गई. इसके चलते यहां से दो बाघ सरिस्का और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व शिफ्ट किए (Tigers shifting from Ranthambore) जाएंगे. इसके लिए मंजूरी मिल गई है.

बाड़मेर में नाबालिग से गैंगरेप, अश्लील वीडियो भी बनाया...पांच माह से कर रहे थे दरिंदगी

बाड़मेर में 14 साल की किशोरी से तीन रिश्तेदारों और पड़ोसी ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म (minor girl Gangrape in Barmer) किया. पीड़िता की शिकायत पर चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है.

रेजिडेंट के बाद अब संविदाकर्मियों की हड़ताल ने बढ़ाई मरीजों की परेशानी, घंटों इंतजार के बाद मिल रहा उपचार

कोटा में राज्य सरकार की बॉन्ड नीति के विरोध में रेजिडेंट चिकित्सकों के 2 घंटे कार्य बहिष्कार के (Contract workers on strike in Kota) बाद अब संविदाकर्मियों ने भी अस्पताल में हड़ताल शुरू कर दिया. उनका आरोप है कि उन्हें समय पर मानदेय और बोनस नहीं दिया जा रहा है. बुधवार को हड़ताल के चलते मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा.

बीकानेर उरमूल डेयरी के अध्यक्ष को तीसरी संतान की जानकारी छुपाने पर खोना पड़ा अध्यक्ष पद

बीकानेर में उरमूल डेयरी (उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड) के अध्यक्ष नोपाराम जाखड़ को तीसरी संतान की जानकारी छुपाने के आरोप के चलते पद से हाथ धोना पड़ा (Dairy president removed due to having third child) है. इसे लेकर बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए.

BJP Joining Committee in Rajasthan : बागियों की वापसी कितनी आसान ? अदावत है जिनसे वही करेंगे 'फैसला'...

विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही बीजेपी में अब नाराज नेताओं की घर वापसी (Return of Leaders who have Left BJP) को लेकर भी चर्चा तेज है. खास बात है कि पार्टी ने कमेटी बना दी है. इस कमेटी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी को जिम्मेदारी दी है. मेघवाल पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी के धुर विरोधियों में हैं.

Sirohi Police Action: दो कारों से 3 करोड़ कैश बरामद...चार हिरासत में

सिरोही पुलिस ने बुधवार को नाकाबंदी के दौरान दो कारों से तीन करोड़ से अधिक कैश (Three crore cash recovered from two cars) बरामद किया है. पुलिस ने गाड़ियों से चार लोगों को भी हिरासत में लिया है.