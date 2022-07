Ruckus in Bhilwara : आसींद में बवाल, दुकानें बंद और पुलिस जाब्ता तैनात...यहां जानिए पूरा मामला

भीलवाड़ा जिले के आसींद कस्बे में मंगलवार को बवाल हो गया. एक लड़की के दूसरे समुदाय के लड़के के साथ होटल के कमरे में संदिग्ध हालत में पाए जाने की घटना (People Demonstrated at Police Station in Bhilwara) सामने आने के बाद हालात इस कदर बिगड़ गए कि इलाके में पुलिस जाब्ता तैनात करना पड़ा. यहां जानिए क्या है पूरा मामला...

Udaipur Murder Case : कन्हैया के दोनों बेटों को मिली कनिष्ठ सहायक की नौकरी, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

उदयपुर के कन्हैयालाल की हत्या के बाद मंगलवार को आदेश जारी (Kanhaiya lal sons given government jobs) करते हुए मृतक के दोनों बेटों को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति दी गई है. इसके अलावा पीड़ित परिवार को 50 लाख की मुआवजा राशि भी दी गई थी.

AAP plan for ERCP : 'आप' खोज रही ईआरसीपी से जुड़े 13 जिलों में अपना सियासी भविष्य, ग्रामीणों से भरवाया जाएगा सपोर्ट लेटर, पीएम को सौपेंगे..

ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना (ERCP) को लेकर केंद्र, राज्य में सत्तारूढ़ दल कांग्रेस और बीजेपी में सियासत चल रही है. इस बीच आम आदमी पार्टी राजस्थान भी इसमें कूद पड़ी है. इसके लिए आप ने परियोजना से जुड़े 13 जिलों के ग्रामीणों से उनका समर्थन लेने की ठानी (AAP plan for support in ERCP in Rajasthan) है, जिसे वे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के माध्यम से पीएम मोदी तक पहुंचाएंगे.

Azadi Ka Amrit Mahotsav: केन्द्र सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव में नेहरू परिवार को बिसराया, अब गहलोत सरकार चलाएगी मुहिम

ऐतिहासिक शख्सियतों पर विवाद के बाद प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका को लेकर विवाद गहराने लगा है. केंद्र सरकार ने आजादी अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों में नेहरू परिवार को शामिल नहीं किया. अब गहलोत सरकार गांधी-नेहरू के योगदान को लेकर आजादी के अमृत महोत्सव पर मुहीम (Importance of Nehru family in independence ) चलाएगी.

Ajmer Hate Speech: दरगाह के मुख्य द्वार पर अपील का पोस्टर, लिखा -ख्वाजा की शिक्षाओं के खिलाफ कोई कृत्य न करें

अजमेर दरगाह के बाहर कुछ लोगों की ओर से भड़काऊ बयान देने के बाद (Ajmer Hate Speech ) उपजे विवाद को थामने की कोशिशें जारी हैं. इस बीच दरगाह कमेटी के नाजिम ने निजाम गेट पर अपील करते हुए एक पोस्टर चस्पा किया है. इस पोस्ट में लोगों से अपील की गई है कि ऐसा कोई विवादित बयान नहीं दें जो ख्वाजा की शिक्षाओं के खिलाफ हो.

Udaipur Killing : कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों की NIA कोर्ट में हुई पेशी, मोहम्मद गौस सहित 3 का पुलिस रिमांड बढ़ाया...4 को भेजा जेल

कन्हैयालाल हत्याकांड (Udaipur Murder Case) के सात आरोपियों को मंगलवार को एनआईए कोर्ट में पेश किया गया. जहां NIA मामलों की विशेष अदालत ने मुख्य आरोपी मोहम्मद गौस, रियाज अत्तारी और फरहाद के पुलिस रिमांड को 16 जुलाई तक बढ़ा दिया है. जबकि 4 अन्य आरोपियों मोहसीन खान, आसिफ हुसैन, मोहम्मद मोहसीन के साथ आरोपी वसीम अली को जेल भेज दिया है.

Assembly Election 2022 : CM गहलोत को एक बार फिर गुजरात चुनाव का जिम्मा, पायलट को हिमाचल का बनाया पर्यवेक्षक

गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए (Congress Gujarat and Himachal Elections) कांग्रेस ने पर्यवेक्षक की घोषणा कर दी है. गुजरात में वरिष्ठ पर्यवेक्षक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बनाया है. जबकि हिमाचल प्रदेश में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है.

CRPF Jawan Suicide Case: परिजनों ने सीआरपीएफ जवान का शव लेने से किया इनकार, पिता बोले- टॉर्चर करने वालों के खिलाफ हो कार्रवाई

18 घंटे तक पत्नी और बेटी को कब्जे में रखने के बाद खुद को गोली मारने वाले सीआरपीएफ जवान का शव लेने से परिवार वालों ने इनकार कर दिया है (CRPF Jawan Suicide Case). पिता ने कई डिमांड रखी है. कहा है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक शव को वो नहीं उठाएंगे. दूसरी ओर पुलिस ने आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के लिए सीआरपीएफ के एएसआई सतवीर सहित पांच के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है.

Jodhpur CRPF Training Center : खराब पपीते लाने की प्रताड़ना से परेशान होकर SI विकास ने की थी आत्महत्या, पत्नी बोली- अफसरों ने परेशान किया...

जोधपुर सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र में (Jodhpur CRPF Training Center) तीन साल में तीन सुसाइड के मामले हो चुके हैं. नरेश जाट से पहले दो और अफसरों ने यहां अपनी जान दे दी थी. मंगलवार को मृतक एसआई विकास की पत्नी ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि उनके पति को अफसरों ने परेशान किया. छुट्टी मिलने के बाद भी उनके पति को आत्महत्या करनी पड़ी थी.

आवश्यक खाद्य वस्तु पर जीएसटी लगाने की तैयारी में केंद्र...16 जुलाई को देशभर में व्यापार बंद का आह्वान

केंद्र सरकार ने अब आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी लगाने की तैयारी (Centre to impose GST on essential food items) कर ली है. इसके विरोध में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने 16 जुलाई को देशभर में व्यापार बंद का आह्वान किया है.