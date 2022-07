Assembly Election 2022 : CM गहलोत को एक बार फिर गुजरात चुनाव का जिम्मा, पायलट को हिमाचल का बनाया पर्यवेक्षक

गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए (Congress Gujarat and Himachal Elections) कांग्रेस ने पर्यवेक्षक की घोषणा कर दी है. गुजरात में वरिष्ठ पर्यवेक्षक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बनाया है. जबकि हिमाचल प्रदेश में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है.

Udaipur Murder Case: कन्हैयालाल हत्याकांड के सातों आरोपियों की NIA कोर्ट में पेशी आज

कन्हैयालाल हत्याकांड (Udaipur Murder Case) के सात आरोपियों को आज एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा. सूत्रों के अनुसार एनआईए आरोपियों का पुलिस रिमांड बढ़ाने के लिए कोर्ट से आग्रह कर सकती है.

CRPF Jawan Suicide Case: परिजनों ने सीआरपीएफ जवान का शव लेने से किया इनकार, पिता बोले- टॉर्चर करने वालों के खिलाफ हो कार्रवाई

18 घंटे तक पत्नी और बेटी को कब्जे में रखने के बाद खुद को गोली मारने वाले सीआरपीएफ जवान का शव लेने से परिवार वालों ने इनकार कर दिया है (CRPF Jawan Suicide Case). पिता ने कई डिमांड रखी है. कहा है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक शव को वो नहीं उठाएंगे. दूसरी ओर पुलिस ने आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के लिए सीआरपीएफ के एएसआई सतवीर सहित पांच के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है.

Jodhpur CRPF Training Center : खराब पपीते लाने की प्रताड़ना से परेशान होकर SI विकास ने की थी आत्महत्या, पत्नी बोली- अफसरों ने परेशान किया...

जोधपुर सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र में (Jodhpur CRPF Training Center) तीन साल में तीन सुसाइड के मामले हो चुके हैं. नरेश जाट से पहले दो और अफसरों ने यहां अपनी जान दे दी थी. मंगलवार को मृतक एसआई विकास की पत्नी ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि उनके पति को अफसरों ने परेशान किया. छुट्टी मिलने के बाद भी उनके पति को आत्महत्या करनी पड़ी थी.

आवश्यक खाद्य वस्तु पर जीएसटी लगाने की तैयारी में केंद्र...16 जुलाई को देशभर में व्यापार बंद का आह्वान

केंद्र सरकार ने अब आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी लगाने की तैयारी (Centre to impose GST on essential food items) कर ली है. इसके विरोध में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने 16 जुलाई को देशभर में व्यापार बंद का आह्वान किया है.

BJP Mission 2023: शाह और नड्डा का दौरा कर गया बहुत कुछ साफ, अब इस रणनीति पर रहेगा कमल खिलाने का दारोमदार...

राजस्थान में भाजपा के शीर्ष नेता अमित शाह और जेपी नड्डा के दौरों में सबसे बड़ा संदेश मुख्यमंत्री के चेहरे पर चल रही रस्साकशी पर लगाम कसने का दिया गया. इशारों-इशारों में इन नेताओं ने बता दिया कि चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा. साथ ही बूथ और पन्ना प्रमुख स्तर को मजबूत करने का मंत्र कार्यकर्ताओं में फूंका (Political message in Amit Shah Rajasthan visit) गया. इससे साफ हो जाता है कि प्रदेश में अगले चुनाव में अंदरूनी कलह भूलकर पार्टी को सबसे उपर रखते हुए जीत के लिए काम करने का संदेश दिया गया है.

Gehlot on Udaipur Killing: उदयपुर हत्या पर गहलोत बोले- भाजपा ने किए थे हत्यारों को छोड़ने के लिए पुलिस को फोन

उदयपुर हत्याकांड पर सियासत जारी है. लगातार सत्तापक्ष और विपक्ष एक दूसरे की बखिया उधेड़ने में लगा है. इस सबके बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Gehlot on Udaipur Killing) ने कुछ ऐसा कहा है जो बेहद चौंकाने वाला है और इसकी चर्चा खूब हो रही है. उन्होंने कहा है कि उदयपुर आतंकियों को बचाने के लिए पुलिस के पास कॉल्स आई थीं.

कांग्रेस विधायक भरत सिंह नहीं लड़ेंगे अगला चुनाव, कहा- CFCL फैक्ट्री में युवाओं की नौकरी नहीं दिलाने का लगा 'कलंक'

सांगोद एमएलए भरत सिंह ने अपने क्षेत्र की जनता को पत्र लिखा है. इसमें उन्होंने दोहराया है कि वे अगला विधानसभा चुनाव नहीं (Congress MLA Bharat Singh not to contest next election) लड़ेंगे. इस पत्र में उन्होंने जिक्र किया है कि कई काम सांगोद और दीगोद एरिया में करवाए, लेकिन चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड (Chambal Fertilisers and Chemicals Limited) गड़ेपान में अपने क्षेत्र के युवाओं को नौकरी नहीं दिलाने का कलंक लगा, जिसे वह स्वीकार करते हैं.

20 दिन की दोस्ती...फिल्म स्टाइल में इंस्टाग्राम फ्रेंड से मिलने पहुंची नाबालिग...जानें इसके बाद क्या हुआ?

राजधानी जयपुर में एक नाबालिग की इंस्टाग्राम पर एक अनजान युवक (the minor girl reached to meet an Instagram friend) से दोस्ती हो गई. दोस्ती के 20 दिन बाद नाबालिग घर में बिना किसी को कुछ बताए अपने इंस्टाग्राम फ्रेंड से मिलने के लिए घर से निकल गई. नाबालिग को घर में नहीं पाकर परेशान हुए परिजनों ने पुलिस को सूचना दी. इसके बाद पुलिस नाबालिग को तलाश करने के लिए अपनी कोशिशों में जुट गई.

Viral Audio Of CRPF Jawan : सूरतगढ़ में एएसआई से हुए विवाद ने तोड़ दिया था नरेश को, IG संग हुई चैट में फूट फूट कर रोया

सीआरपीएफ जवान नरेश जाट ने खुद को क्यों शूट किया इसको लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं. एक वीडियो भी सामने आया जिसमें जिसमें अपनी जान लेने से पहले उसने मानसिक प्रताड़ना का जिक्र किया है (Audio Of CRPF Jawan). पुलिस के हाथ वो 7 पन्ने का सुसाइड नोट भी हाथ लगा है जिसमें उसने एएसआई सतवीर को रसूखदार बताया है. इसके साथ ही आईजी विक्रम सहगल के साथ हुई बातचीत का चैट भी सामने आया है, जिसमें उसने अपना दर्द बयां किया है. इसमें वो फूट-फूट कर रो रहा है.