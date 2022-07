Udaipur Murder Case: कन्हैयालाल हत्याकांड के सातों आरोपियों की NIA कोर्ट में पेशी आज

उदयपुर के कन्हैयालाल टेलर की हत्या से जुडे़ मामले (Udaipur Murder Case) में एनआईए की ओर से गिरफ्तार मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज सहित रेकी में शामिल मोहसीन, आरिफ, मोहम्मद मोहसीन, वसीम अली और फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बबला को एनआईए मंगलवार को एनआईए कोर्ट में पेश करेगी. एनआईए ने इन सातों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर ले रखा है और मंगलवार को यह रिमांड पूरा हो रहा है. सूत्रों के अनुसार एनआईए आरोपियों का पुलिस रिमांड बढ़ाने के लिए कोर्ट से आग्रह कर सकती है.

Ajmer Hate Speech: दावा-'जहरीले' नारे लगाने वाले गौहर को जल्द पकड़ेगी अजमेर पुलिस, ASP सांगवान बोले NIA नहीं हम ही कर रहे जांच

सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के मुख्य द्वार निजाम गेट से 17 जून को भड़काऊ भाषण और जहरीले नारे लगाने वाला गौहर चिश्ती (Gauhar Chishti Hate Speech) अब जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा. पुलिस को गौहर चिश्ती के बारे में अहम सुराग हाथ लगे हैं. पुलिस की कई टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए काम कर रही हैं. इसके साथ ही एएसपी ने साफ कहा है कि इस मामले में अन्य कोई जांच एजेंसी काम नहीं कर रही है.

Ajmer Stands For Peace: अजमेर में आज निकलेगा सर्वधर्म सद्भावना जुलूस, लेकिन कुछ ऐसे भी जिनकी Entry रहेगी Ban!

ख्वाजा की नगरी में बिगड़ते माहौल के बीच अजमेर प्रशासन ने सभी धर्म गुरुओं को एक बैनर तले लाने की कोशिश की (Ajmer Administration Initiative) है. आज शाम को सर्वधर्म सद्भावना जुलूस निकाला जाएगा (Ajmer Against Hatred). इसका मकसद आपसी भाईचारे का संदेश देना है साथ ही यहां अकीदत के लिए आ रहे जायरीनों और अजमेर घूमने आने वाले पर्यटकों को विश्वास दिलाना भी कि सबकुछ ठीकठाक है.

President Election: राष्ट्रपति बना तो अगले दिन ही संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग रोकूंगा- यशवंत सिन्हा

यूपीए की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने जयपुर में कहा (Yashwant Sinha on misuse of constitutional institutions) कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है. यदि राष्ट्रपति बना तो सबसे पहले संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग रोकूंगा.

CRPF Jawan Suicide Case: खुद को गोली मारने से पहले सीआरपीएफ जवान ने बनाया था वीडियो, सुसाइड नोट भी लिखा था

सीआरपीएफ जवान नरेश जाट ने सोमवार सुबह खुद को गोली मार ली थी. खुद को गोली मारने से पहले उसने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें उसने खुद को प्रताड़ित (CRPF jawan made video before suicide) किए जाने की बात भी कही थी. नरेश ने खुद को गोली मारने से पहले एक वीडियो बनाया और एक सुसाइड नोट (CRPF Jawan wrote suicide note) भी लिखा था. नरेश ने किसी दूसरे जवान के नाम पर हथियार जारी करवाया था और उसे अपने आवास पर भी ले गया था. इससे यह भी साबित होता है कि नरेश ने पहले से ही ऐसा कुछ करने की ठान रखी थी. जब उसने फायर शुरु किए तो अधिकारियों को हथियार जारी होने की बात पता चली.

बगावत वाली जुलाई: 2 साल बाद भी सत्ता और संगठन में पायलट के हाथ खाली, कब तक रहेंगे 'पूर्व'...

सीएम गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच टकराव (two years of Confrontation between Gehlot and Pilot) की बात किसी से छुपी नहीं है. जुलाई 2020 में पायलट और गहलोत के बीच विरोध खुलकर सामने आया था. राजस्थान में सरकार गिरने तक की नौबत आ गई थी. हालांकि आलाकमान की दखल के बाद हालात स्थिर हुए और सचिन पायलट की वापसी के बाद राजस्थान में सरकार बच गई. लेकिन गहलोत से बगावत के बाद सचिन पायलट आज भी पार्टी में बिना पद के ही हैं. यही नहीं, सीएम गहलोत के तेवर आज भी पायलट के लिए वैसे ही हैं जैसे बगावत के दिनों में थे. ये उनके बयानों में भी नजर आता है. पढ़ें पूरी खबर..

Old Pension Scheme: राज्य सरकार ने पूरा अध्ययन कर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है, केंद्र को भी ऐसा करना चाहिए- सीएम गहलोत

सीएम गहलोत ने ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) लागू किए जाने और एनपीएस में जमा पैसे रोक के रखने के मामले में केंद्र सरकार पर निशाना (Cm gehlot target central government) साधा है. सीएम गहलोत ने कहा कि एनपीएस का पैसा वापस न लौटाकर राज्य पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है.

Good News : रीट परीक्षा में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को मिलेगी 6 दिन फ्री परिवहन सुविधा...

राज्य सरकार रीट परीक्षा 2022 में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को फ्री परिवहन सेवा उपलब्ध (Free bus and rail service to the candidates of reet exam) कराएगी. रीट परीक्षा 2022 23 और 24 जुलाई को आयोजित होगी. राज्य सरकार परीक्षा के दो दिन पहले और बाद में परीक्षार्थियों को रेल और बस की मुफ्त सेवा देगी. मुख्य सचिव उषा शर्मा ने इसके संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं.

Shocking ! पुलिस ने युवक की मौत को बताया नशे का ओवरडोज, पिता ने खुद जुटाए सबूत...तब दर्ज हुआ हत्या का मामला

राजधानी जयपुर में मृतक के पिता के खुद सबूत जुटाने के बाद पुलिस ने हत्या (Dead body of missing Youth found in Jaipur) का मामला दर्ज किया है. मृतक के पिता का आरोप है कि पुलिस बेटे की हत्या को नशे का ओवरडोज बताकर पल्ला झाड़ना चाह रही थी. कई बार थाने के चक्कर लगाने पर भी हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया.

Udaipur Murder Case : केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी मृतक कन्हैयालाल के घर पहुंचे, व्यक्त की शोक संवेदना...गहलोत सरकार पर साधा जमकर निशाना

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने सोमवार को मृतक कन्हैयालाल साहू के घर पहुंच कर शोक संवेदनाएं प्रकट (Kailash Choudhary expressed condolences) कीं. कैलाश चौधरी ने परिवार के लोगों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए पूरे घटना की कड़े शब्दों में निंदा की. इसके साथ ही उन्होंने राज्य की गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा.