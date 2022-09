राजस्थान आएंगे रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट, बहादुर कैडेट्स को करेंगे सम्मानित

रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट दो दिवसीय दौरे पर सोमवार को राजस्थान आ रहे हैं. वे यहां प्रदेश में एनसीसी गतिविधियों को देखने के साथ ही बहादुर कैडेट्स को सम्मानित भी करेंगे.

JEE Advanced 2022: टॉपर्स में आईआईटी मद्रास जोन अव्वल, कोटा के बदौलत सर्वाधिक सिलेक्शन जोन दिल्ली से

जेईई एडवांस्ड (JEE ADVANCED 2022) का परीक्षा परिणाम से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण करने पर सामने आ रहा है कि कुल 160038 विद्यार्थियों ने जेईई एडवांस्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था. जिनमें से 155538 ने परीक्षा दी है. वहीं 40712 काउंसलिंग के लिए क्वालीफाई कर पाएं हैं. जारी किए गए आंकड़ों से साफ है कि आईआईटी जोन मद्रास टॉप 10 स्टूडेंट्स के मामले में 5 विद्यार्थियों के साथ अव्वल रहा है.

Mayank Motwani Exclusive : IIT में सिलेक्शन नहीं होना बुरी बात नहीं, आगे कुछ और भी अच्छा कर सकते हैं

ईटीवी भारत ने रविवार को कोटा में मयंक मोटवानी से विशेष बातचीत की. जिसमें उन्होंने बताया कि कोटा की कोचिंग फैकेल्टी और अन्य स्टाफ ने उनकी काफी मदद की है. इसके साथ ही उन्होंने अपने भाई जयेश मोटवानी को इस पूरी सफलता का श्रेय भी दिया. मयंक का कहना है कि उनके भाई जयेश की प्लानिंग काफी अच्छी रहती है. लॉकडाउन में भी उनके भाई की अच्छी गाइडेंस उन्हें मिली.

श्रीगंगानगर में घुसपैठिया गिरफ्तार, भारत पाक सीमा पार करते चढ़ा BSF के हत्थे

बीएसएफ ने कोहली पोस्ट पर पाक घुसपैठिए को गिरफ्तार किया है (Infiltrator At Sri Ganganagar). पकड़े गए शख्स का नाम लियाकत अली बताया जा रहा है.

बैंसला का अस्थि कलश पहुंचा पुष्कर, घाटों पर होगा दीपदान...कल 5 लाख लोगों के जुटने का दावा

गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के सुप्रीमो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की अस्थियां पुष्कर पहुंच चुकी हैं. गुर्जर समाज धर्मशाला गुर्जर भवन में अस्थि कलश को समाज के लोगों के दर्शनों के लिए रखा गया है. रविवार देर शाम को पुष्कर के पवित्र सरोवर के 52 घाटों पर बढ़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग जुटेंगे और दीपदान करेंगे.

Bihar student suicide in kota: पढ़ाई के दबाव में छात्र ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में माता-पिता से मांगी माफी

कोटा में मेडिकल प्रवेश परीक्षा की कोचिंग करने आए बिहार के एक छात्र ने आत्महत्या (Bihar medical Aspirant committed suicide) कर ली. छात्र के पास से एक सुसाइड नोट भी लिखा है कि उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था. इसलिए वह सुसाइड कर रहा है.

2 माह की बेटी का गला घोंटकर हत्या की कोशिश...डॉक्टर ने कही हैरान करने वाली बात

मां को ममता की मूरत माना जाता है. अक्सर कहा जाता है कि एक मां कभी हत्यारिन नहीं हो सकती, लेकिन इस कहावत के विपरीत एक ताजा मामला नारनौल के निजी अस्पताल में देखने को मिला है. जहां अस्पताल के डॉक्टर ने एक मां पर अपनी 2 माह की बेटी का गला घोंटकर हत्या की कोशिश करने की शिकायत पुलिस थाना शहर नारनौल में दी गई है.

Jaipur Road Accident: रोडवेज बस और ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर, 10 घायल

जयपुर के चाकसू थाना इलाके में हाइवे के पास रोडवेज बस और (Jaipur Road Accident) ट्रैक्टर-ट्रॉली की भिड़ंत हो गई. हादसे में बस सवार 10 यात्री घायल हैं. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

गुजरात के युवक ने जैसलमेर में खुद को लगाई आग, हालत नाजुक...जोधपुर रेफर

जैसलमेर जिले के सम क्षेत्र में युवक ने खुद को आग के हवाले कर दिया. युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया (Gujarat Youth Set himself on fire in Jaisalmer) जहां से उसे जोधपुर रेफर कर दिया गया है. युवक गुजरात का रहने वाला है.आत्मदाह के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है.

JEE ADVANCED 2022 रिजल्ट जारी, कोटा में पढ़ रहे MP के मयंक मोटवानी ने हासिल किया AIR 5

कोटा की कोचिंग संस्थान से पढ़ाई कर रहे MP के मयंक मोटवानी ऑल इंडिया रैंक पांचवीं लेकर आए हैं (Mayank Motwani Studying in Kota Secures AIR 5). वे बीते 2 सालों से वह कोटा के ही कोचिंग संस्थान में रहकर पढ़ाई कर रहा थे. उन्होंने अपनी जीत का सेहरा कोटा के सिर बांधा है.