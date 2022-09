श्रीगंगानगर में घुसपैठिया गिरफ्तार, भारत पाक सीमा पार करते चढ़ा BSF के हत्थे

बीएसएफ ने कोहली पोस्ट पर पाक घुसपैठिए को गिरफ्तार किया है (Infiltrator At Sri Ganganagar). पकड़े गए शख्स का नाम लियाकत अली बताया जा रहा है.

बैंसला का अस्थि कलश पहुंचा पुष्कर, घाटों पर होगा दीपदान...कल 5 लाख लोगों के जुटने का दावा

गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के सुप्रीमो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की अस्थियां पुष्कर पहुंच चुकी हैं. गुर्जर समाज धर्मशाला गुर्जर भवन में अस्थि कलश को समाज के लोगों के दर्शनों के लिए रखा गया है. रविवार देर शाम को पुष्कर के पवित्र सरोवर के 52 घाटों पर बढ़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग जुटेंगे और दीपदान करेंगे.

Bihar student suicide in kota: पढ़ाई के दबाव में छात्र ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में माता-पिता से मांगी माफी

कोटा में मेडिकल प्रवेश परीक्षा की कोचिंग करने आए बिहार के एक छात्र ने आत्महत्या (Bihar medical Aspirant committed suicide) कर ली. छात्र के पास से एक सुसाइड नोट भी लिखा है कि उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था. इसलिए वह सुसाइड कर रहा है.

2 माह की बेटी का गला घोंटकर हत्या की कोशिश...डॉक्टर ने कही हैरान करने वाली बात

मां को ममता की मूरत माना जाता है. अक्सर कहा जाता है कि एक मां कभी हत्यारिन नहीं हो सकती, लेकिन इस कहावत के विपरीत एक ताजा मामला नारनौल के निजी अस्पताल में देखने को मिला है. जहां अस्पताल के डॉक्टर ने एक मां पर अपनी 2 माह की बेटी का गला घोंटकर हत्या की कोशिश करने की शिकायत पुलिस थाना शहर नारनौल में दी गई है.

Jaipur Road Accident: रोडवेज बस और ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर, 10 घायल

जयपुर के चाकसू थाना इलाके में हाइवे के पास रोडवेज बस और (Jaipur Road Accident) ट्रैक्टर-ट्रॉली की भिड़ंत हो गई. हादसे में बस सवार 10 यात्री घायल हैं. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

गुजरात के युवक ने जैसलमेर में खुद को लगाई आग, हालत नाजुक...जोधपुर रेफर

जैसलमेर जिले के सम क्षेत्र में युवक ने खुद को आग के हवाले कर दिया. युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया (Gujarat Youth Set himself on fire in Jaisalmer) जहां से उसे जोधपुर रेफर कर दिया गया है. युवक गुजरात का रहने वाला है.आत्मदाह के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है.

JEE ADVANCED 2022 रिजल्ट जारी, कोटा में पढ़ रहे MP के मयंक मोटवानी ने हासिल किया AIR 5

कोटा की कोचिंग संस्थान से पढ़ाई कर रहे MP के मयंक मोटवानी ऑल इंडिया रैंक पांचवीं लेकर आए हैं (Mayank Motwani Studying in Kota Secures AIR 5). वे बीते 2 सालों से वह कोटा के ही कोचिंग संस्थान में रहकर पढ़ाई कर रहा थे. उन्होंने अपनी जीत का सेहरा कोटा के सिर बांधा है.

मिट्टी के ढेर में दबकर मजदूर की मौत, सेप्टिक टैंक के लिए गड्ढा खोदते समय हादसा

बानसूर में अलवर रोड पर मकान में सेप्टिक टैंक के लिए गड्ढा खोदते समय उसी गड्ढे में दबने से मजदूर (Labour dies after buried in septic Tank pit) की मौत हो गई. मजदूर को करीब आधे घंटे की मश्क्कत के बाद गड्ढे से निकाला गया था.

Churu: पुलिस थाने में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, Video Viral

रतनगढ़ पुलिस थाना परिसर में पुलिस पब्लिक लीग मैच के दौरान शनिवार को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए (Pakistan zindabad slogan in police station). नारे लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वॉलीबॉल कोर्ट में कुछ लोग अति उत्साह में पाकिस्तान की जय जयकार कर रहे हैं. 7 सेकंड के इस वीडियो की ईटीवी भारत पुष्टि नहीं करता है.

कृपाल जघीना हत्याकांड : मुख्य आरोपी कुलदीप समेत 5 गिरफ्तार, गोवा जाने के लिए निकले थे

भाजपा कार्यकर्ता कृपाल जघीना की हत्या के (Kripal Jaghina Murder Case) मामले में भरतपुर पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी मध्यप्रदेश के इंदौर से गोवा के लिए निकले थे. महाराष्ट्र पुलिस की मदद से उन्हें कोल्हापुर में दबोच लिया गया.