Baby swap In Jaipur: आठ दिन बाद दोनों मासूम बच्चों को मिला मां का आंचल, डीएनए रिपोर्ट में स्थिति साफ

सांगानेरी गेट स्थित महिला अस्पताल में दो मासूम बच्चों को 8 दिन बाद अपनी मां का आंचल नसीब हुआ है (Baby swap In jaipur). अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के कारण 8 दिन तक निशा और रेशमा को अपने बच्चों से दूर रहना पड़ा. शनिवार को DNA रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट हुई.

Bishnoi Goldy Brar Gang: श्रीगंगानगर में बिश्नोई गैंग के 3 गुर्गे गिरफ्तार, टायर व्यापारी से रंगदारी मांगने का आरोप

श्रीगंगानगर पुलिस ने बिश्नोई गैंग के 3 बदमाशों को शनिवार रात गिरफ्तार किया (Bishnoi Goldy Brar Gang). तीनों कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई के साथी गोल्डी बरार के नाम पर एक टायर व्यापारी से वॉट्सएप्प कॉल कर 10 लाख की मांग कर रहे थे.

सतपाल मलिक का बड़ा बयान, कहा- 'मुझे भी इशारे थे कि नहीं बोलेंगे तो उपराष्ट्रपति बना देंगे'

मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (Satyapal Malik Statement on Vice president post) को लेकर कहा कि वे रिजर्व कैंडिडेट थे, इसलिए उपराष्ट्रपति बना दिया. मुझे भी इस पद के लिए इशारे थे, लेकिन मैने मना कर दिया.

Amit Shah in Jodhpur: भाजपा के मंच पर शाह का सामंजस्य...वसुंधरा ने चलाए जमकर 'तीर'

राजस्थान भाजपा में वर्चस्व को लेकर जारी लड़ाई के बीच शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा संगठन में सामंजस्य के लिहाज से खास रहा. बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने सतीश पूनिया, वसुंधरा राजे (booth worker conference in Jodhpur) और गजेंद्र सिंह शेखावत तीनों नेताओं की तारीफ की. शाह ने इन नेताओं के बीच सामंजस्य बिठाते नजर आए.

झालावाड़ में आकाशीय बिजली का कहर, 3 की मौत...3 झुलसे

झालावाड़ में अलग-अलग जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने से 1 महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई. वहीं हादसे में (Lightning in Jhalawar) 3 लोग झुलस गए हैं. जिनका इलाज जारी है.

booth worker conference: राहुल विदेशी जर्सी और टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं- अमित शाह

जोधपुर में भाजपा के बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के (Amit Shah target on Gehlot government) लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सभा स्थल पर पहुंच गए हैं. अमित शाह ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राजस्थान अपराध की राजधानी बन रहा है.

किन्नरों से बचने के लिए ट्रेन से उतरे तो दूसरी की चपेट में आ गए, दो युवकों की मौत

सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर शनिवार को किन्नरों से परेशान होकर दो युवक ट्रेन से उतरे, इसी दौरान दोनों दूसरी ट्रेन की चपेट में आ गए. घटना में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है. वहीं, अधिकारियों का कहना है कि किन्नरों के कारण हादसा नहीं हुआ है.

अमित शाह ने मातेश्वरी तनोट माता के किए दर्शन, सीमा पर्यटन विकास केंद्र स्थल का किया भूमि पूजन

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को भारत-पाक सीमा पर स्थित मातेश्वरी तनोट राय माता के दर्शन (Amit Shah offers prayers at Tanot Mata temple) किए. इसके बाद सीमा पर्यटन विकास केंद्र स्थल का भूमि पूजन और शिलान्यास किया.

Jhunjhunu: पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष राकेश झांझड़िया की पीट पीट कर हत्या, चुनावी रंजिश का अंदेशा

झुंझुनू के सेठ मोतीलाल कॉलेज के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष राकेश झाझड़िया की कुछ युवकों ने हमला कर हत्या कर दी (Rakesh Jhanjharia Beaten to death). हत्या शुक्रवार रात की गई. झाझड़िया की सरियों और लोहे के पाइप से पिटाई की गई.

डायन के नाम पर महिला को करते हैं प्रताड़ित, एसपी के समक्ष लगाई गुहार

भीलवाड़ा जिले में आज भी डायन कुप्रथा के नाम पर महिलाओं को अत्याचार का सामना (Woman harassed in name of witchcraft) करना पड़ रहा है. ऐसा ही एक मामला सामने आया है. जहां एक पीड़िता अपने बेटे के साथ एसपी के पास पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है.