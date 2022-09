श्रीगंगानगर में घुसपैठिया गिरफ्तार, भारत पाक सीमा पार करते चढ़ा BSF के हत्थे

बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पाक सीमा से भारत में घुसपैठ कर रहे संदिग्ध को गिरफ्तार किया है (BSF catches Infiltrator Crossing Indo Pak border). इसे केसरी सिंहपुर पुलिस थाना इलाके में कोहली पोस्ट पर दबोचा गया है. इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं. इससे लगातार पूछताछ जारी है. सघन तहकीकात से जानने की कोशिश हो रही है कि इसे आका आखिर कौन हैं? किसके कहने पर इसने बॉर्डर क्रॉस किया था.

गुजरात के युवक ने जैसलमेर में खुद को लगाई आग, हालत नाजुक...जोधपुर रेफर

जैसलमेर जिले के सम क्षेत्र में युवक ने खुद को आग के हवाले कर दिया. युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया (Gujarat Youth Set himself on fire in Jaisalmer) जहां से उसे जोधपुर रेफर कर दिया गया है. युवक गुजरात का रहने वाला है.आत्मदाह के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है.

Rajasthan University: नहीं बढ़ेगी हॉस्टल फीस, एंट्री की टाइमिंग भी बढ़ाने के आदेश

राजस्थान विश्वविद्यालय से छात्रों के लिए राहत भरी खबर आई है. सत्र 2022-23 के लिए छात्रावासों (Rajasthan University put hold on Hostel fees hike) के प्रवेश शुल्क में की गई 10 फीसदी बढ़ोतरी को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. वहीं हॉस्टल में रह रहे विभिन्न विभागों के छात्र अब रात 10 बजे तक हॉस्टल जा सकेंगे. जबकि शोध और एलएलएम में अध्ययनरत छात्राओं के लिए रात में प्रवेश का समय 11 बजे तक रहेगा. इस संबंध में यूनिवर्सिटी के उप कुलसचिव डॉ. कुलदीप मिश्रा ने आदेश जारी किए हैं.

Lumpy in Rajasthan: जयपुर में 44 हजार से अधिक गायें संक्रमित, 1660 की मौत...4.5 फीसदी वैक्सीनेटेड

प्रदेश में लंपी वायरस तेजी से पैर पसार रहा है. संक्रमण की चपेट में आने से अब तक हजारों (Lumpy in Rajasthan) गाय की मौत हो चुकी है. साथ ही इसके रोकथाम को लेकर गायों को गोट वैक्सीन लगाई जा रही है. हालांकि केवल साढ़े 4 फीसदी गायों का ही वैक्सीनेशन अब तक हो पाया है.

JEE ADVANCED 2022 रिजल्ट जारी, कोटा में पढ़ रहे MP के मयंक मोटवानी ने हासिल किया AIR 5

कोटा की कोचिंग संस्थान से पढ़ाई कर रहे MP के मयंक मोटवानी ऑल इंडिया रैंक पांचवीं लेकर आए हैं (Mayank Motwani Studying in Kota Secures AIR 5). वे बीते 2 सालों से वह कोटा के ही कोचिंग संस्थान में रहकर पढ़ाई कर रहा थे. उन्होंने अपनी जीत का सेहरा कोटा के सिर बांधा है.

सुजानगढ़ में नकली नोटों के साथ 3 गिरफ्तार

सुजानगढ़ तहसील के गांव क़ानूता के पास शनिवार शाम को पुलिस ने 3 बदमाशों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की (Sujangarh Police Catches 3). इनके पास से नकली नोट बरामद किए गए हैं.

Churu: पुलिस थाने में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, Video Viral

रतनगढ़ पुलिस थाना परिसर में पुलिस पब्लिक लीग मैच के दौरान शनिवार को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए (Pakistan zindabad slogan in police station). नारे लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वॉलीबॉल कोर्ट में कुछ लोग अति उत्साह में पाकिस्तान की जय जयकार कर रहे हैं. 7 सेकंड के इस वीडियो की ईटीवी भारत पुष्टि नहीं करता है.

Bishnoi Goldy Brar Gang: श्रीगंगानगर में बिश्नोई गैंग के 3 गुर्गे गिरफ्तार, टायर व्यापारी से रंगदारी मांगने का आरोप

श्रीगंगानगर पुलिस ने बिश्नोई गैंग के 3 बदमाशों को शनिवार रात गिरफ्तार किया (Bishnoi Goldy Brar Gang). तीनों कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई के साथी गोल्डी बरार के नाम पर एक टायर व्यापारी से वॉट्सएप्प कॉल कर 10 लाख की मांग कर रहे थे.

JEE Advanced 2022: फिजिक्स के 3 प्रश्न ड्रॉप, मिलेंगे 10 अंक बोनस

जेईई एडवांस्ड 2022 के प्रोविजनल उत्तर तालिकाओं के अनुसार परीक्षा के पहले शिफ्ट के ( JEE Advanced 2022 Answer key) प्रश्नपत्र से एक और दूसरी शिफ्ट से दो प्रश्न ड्रॉप किए गए हैं. तीनों प्रश्न फिजिक्स के हैं. इसके अनुसार छात्रों को कुल 10 अंक बोनस में मिलेंगे.

ब्रह्माकुमारीज ग्लोबल समिट का आगाज, देश-विदेश की कई हस्तियां हुईं शामिल

सिरोही के आबूरोड ब्रह्माकुमारीज संस्थान में वैश्विक सिखर सम्मेलन की शुरुआत शनिवार को (Brahma Kumaris Global Summit) हुई. चार दिवसीय कार्यक्रम में देश-विदेश की कई हस्तियों ने भाग लिया. इस दौरान भारत को एकता, शांति और संस्कृति का बेहतरीन मिसाल बताया.