Arun Singh Big Statement : BJP छोड़ गए नेताओं की वापसी के लिए बनेगी कमेटी, अंतिम निर्णय पूनिया करेंगे

बीजेपी छोड़कर गए नेताओं की घर वापसी के लिए कमेटी बनेगी. करीब आधा दर्जन से ज्यादा पार्टी छोड़कर गए नेताओं की वापसी का रास्ता तैयार किया जा रहा है, लेकिन इसको लेकर कमेटी बनेगी जो अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को देगी. ये कहना है राजस्थान भाजपा प्रदेश प्रभारी (Arun Singh Big Statement) अरुण सिंह का. सुनिए और क्या कहा...

एमडीएम में गर्भवती की ओपन हार्ट सर्जरी, जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ

जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में गर्भवती महिला की ओपन हार्ट सर्जरी (Open Heart Surgery of Pregnant woman in Jodhpur) करते हुए वाल्व से जुड़ी परेशानियों को दूर किया गया. सर्जरी के बाद जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं.

Politics in Pilot Camp : पायलट गुट के मंत्री-विधायक आमने सामने, जिले की मांग पर भिड़े गुढ़ा और मोदी...

राजस्थान कांग्रेस में चल रही गुटबाजी के बीच अब नए जिलों की मांग को लेकर खींचतान शुरू हो गई है. नीमकाथाना या उदयपुरवाटी को जिला बनाने के समर्थन और विरोध को लेकर पायलट कैंप के मंत्री और विधायक (Factionalism in Pilot Camp) आमने-सामने हो गए हैं. यहां जानिए पूरा मामला...

ब्लैक कोबरा ने निगला बिल्ली का बच्चा और फंस गया, फिर...

बाड़मेर में ब्लैक कोबरा ने एक जिंदा बिल्ली के बच्चे को निगल लिया और घर के दरवाजे में फंस गया. कोबरा ने रेस्क्यू के दौरान बिल्ली के बच्चे को उगल दिया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल (Viral Video of Cobra) हो रहा है. वायरल वीडियो में करीब 5 फुट लंबा एक कोबरा दिखा रहा है जो बिल्ली के बच्चे को उगल रहा है. ब्लैक कोबरा का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया है.

मंत्री शकुंतला रावत ने कहा- जिस क्षेत्र में 500 से ज्यादा होंगी बालिकाएं, वहां खोला जाएगा अलग विद्यालय

अलवर में अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर (Minister Shakuntala Rawat in Alwar) आयोजित कार्यक्रम में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत मौजूद रहीं. इस दौरान उन्होंने गहलोत सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि इन 3 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा स्कूल और महाविद्यालय खोले गए हैं. मंत्री ने 500 से ज्यादा बालिकाओं वाले क्षेत्र में अलग से स्कूल खोलने का भी एलान किया.

पत्नी ने पति के सिर पर डंडा मार की हत्या, अधमरी हालात में अस्पताल के बाहर छोड़ गई थी पत्नी

अजमेर में अलवर गेट थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या उसकी पत्नी ने कर (Man killed by his wife in Ajmer) दी. मृतक के भाई का आरोप है कि उसकी भाभी व अन्य दो लोगों ने उसके भाई से मारपीट की और अधमरी हालत में अस्पताल के बाहर छोड़ भाग गए. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Special : सरकारी इन्क्यूबेशन सेंटर से मिलेगा स्टार्टअप को बूस्ट अप, जानें क्या होगा खास

राजस्थान के जोधपुर में सरकारी इन्क्यूबेशन सेंटर से स्टार्टअप को बूस्ट अप मिलेगा. इस सेंटर को 13 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है, जिसमें 125 जनों के लिए को-वर्किंग स्पेस है. कॉरपोरेट कल्चर की तरह (Startup for Youth of Marwar) नजर आने वाला यह सेंटर युवाओं में खासा चर्चा का विषय बना हुआ है.

Rajasthan Political Crisis : महेश जोशी ने भिजवाया कारण बताओ नोटिस का जवाब, कही ये बड़ी बात

मुख्य सचेतक महेश जोश ने भी अब कारण बताओ नोटिस का जवाब (Joshi Sent Reply to Show Cause Notice) भिजवा दिया है. जानकारों की मानें तो जोशी ने जवाब दिया है कि विधायकों को समानांतर विधायक दल की बैठक के लिए उन्होंने कोई फोन नहीं किया था. सभी स्वेच्छा से मंत्री धारीवाल के निवास पर पहुंचे थे.

NEET UG 2022: ऑल इंडिया 15 फीसदी कोटा की काउंसलिंग शुरू, नीट से एम्स की पात्रता अलग

नीट यूजी 2022 के लिए एमसीसी की ऑल इंडिया 15 फीसदी कोटा एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग शुरू हो (NEET UG 2022 Counselling) गई है. हालांकि एम्स की शैक्षणिक पात्रता शर्तें नीट यूजी 2022 से अलग हैं. देखिए काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल.

RCA election: आरसीए के चुनाव पर 18 अक्टूबर तक रोक जारी

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) चुनाव पर लगी अंतरिम रोक को 18 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया (Stay on RCA election extended till October 18) है. राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में आरसीए को जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है.