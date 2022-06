BJP Flop Stategy: बार-बार फेल होती भाजपा की रणनीति...इन बड़ी घटनाओं में रणनीतिकारों ने खाई मात

भाजपा के दिग्गज नेताओं की रणनीति राज्यसभा चुनाव में फेल (BJP strategy fails again and again in Rajasthan) हो गई जिससे पार्टी की काफी किरकिरी हुई है. भाजपा विधायक शोभारानी ने क्रॉस वोटिंग कर नेताओं की रणनीति ध्वस्त कर दी. खास बात ये है कि इससे पहले भी कई बार राजस्थान बीजेपी की रणनीति तमाम मोर्चे पर फेल हुई है. पढ़ें पूरी खबर...

भाजपा विधायक शोभारानी ने किया पलटवार...प्रदेश नेतृत्व पर लगाए आरोप

राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग मामले में मिले नोटिस के जवाब (BJP MLA Shobharani counter attack) में भाजपा विधायक शोभारानी कुशवाह ने पलटवार किया है. विधायक ने भाजपा प्रदेश नेतृत्व पर कई आरोप लगाए हैं.

Tension in Nimbahera: सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कमेंट पर निंबाहेड़ा में तनाव, कॉन्सटेबल की गाड़ी और बाइक तोड़ी

चित्तौड़गढ़ के निंबाहेड़ा कस्बे में सोशल मीडिया (Tension over objectionable comments on social media) पर एक युवक के आपत्तिजनक कमेंट करने पर हंगामा हो गया. शुक्रवार देर रात पोस्ट करने वाले युवक के घर तीन दर्जन से अधिक लोग पहुंचे और तोड़फोड़ की. सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

bundi news : तालाब में नहाने गए 3 बच्चों की डूबने से मौत, मुंडन संस्कार में शामिल होने आए थे

बूंदी जिले के हिंडोली थाना क्षेत्र के सलावलिया गांव में शनिवार को दर्दनाक हादसा हो गया. यहां तालाब (Three Children Drowning in Pond) में नहाने गए तीन बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो गई. सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने बच्चे के शव को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया.

उदयपुर में महिला कांग्रेस नेत्री के बेटे ने की खुदकुशी, घर में ही फंदे से लटका

उदयपुर में एक महिला नेत्री के पुत्र ने कमरे में फंदे से लटककर (Woman Congress leader son commits suicide) जान दे दी. युवक मोबाइल पर काफी देर तक गेम भी खेलता रहता था. ऐसे में पुलिस इस पक्ष को देखते हुए भी मामले की जांच कर रही है

पूर्वी राजस्थान में सचिन पायलट का दिखा 'Cool' अंदाज, बोले छोटी सी उम्र में कितने पूर्व लगाओगे...वेद सोलंकी ने समर्थन में लगवाए नारे

करौली में सचिन पायलट ने अपनी पीड़ा खिलखिला कर जाहिर की. अपने समर्थकों की भीड़ को मंच से संबोधित करते हुए कई सवाल किए.बोले- कब तक छोटी से उम्र में पूर्व लगाओगे (Pilot On Calling Ex Deputy CM)! बाद में मंच से वेद सोलंकी ने "पायलट को लाओ और राजस्थान बचाओ" के नारे लगवाए. पायलट किसान सम्मेलन में बोल रहे थे.

अजमेर में नाबालिग के साथ गैंगरेप...पीड़िता को धमकी भी दी

अजमेर जिले के मांगलियावास थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ गैंगरेप (Minor gang rape in Ajmer) का मामला सामने आया है. इस मामले में दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.

दबंगों ने दलित दूल्हे की निकासी रोकी, 21 जनों के खिलाफ मुकदमा 8 पुलिस हिरासत में

कोटा के रामगंजमंडी उपखंड में एक दलित दूल्हे की निकासी दबंगों (Dabangs stopped bindori of Dalit youth) ने रोक दी और जमकर हुड़दंग किया. सूचना पर भारी पुलिस बल पहुंचा और स्थिति संभाली. मामले में 21 जनों पर मुकदमा दर्ज करने के साथ 8 को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

RS Poll results 2022: क्रॉस वोटिंग पर भाजपा का चला चाबुक, शोभारानी कुशवाह को भेजा केंद्रीय अनुशासन समिति का 'कारण बताओ' नोटिस

राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग (Show Cause Notice On Cross Voting) मामले में भाजपा विधायक शोभारानी कुशवाह को केंद्रीय अनुशासन समिति ने 'कारण बताओ' नोटिस जारी किया है . नोटिस में शोभारानी को जांच होने तक सभी जिम्मेदारियों से मुक्त करते हुए पूछा गया है कि क्यों न आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए?

Gehlot Punch: राज्यसभा चुनाव में 'जादूगर' ने मनवाया लोहा तो दिल्ली में भी बढ़ी ताकत

राज्यसभा चुनाव में राजस्थान में तीन सीटों पर जीत दिलाकर एक बार फिर जादूगर कहे जाने वाले सीएम गहलोत ने अपना लोहा मनवाया है. राजस्थान से तीन सांसदों को दिल्ली भेजने से उनकी ताकत और (Gehlot power increased in Delhi) बढ़ गई है. दिल्ली में भी अब गहलोत के पैरोकार बढ़ गए हैं.