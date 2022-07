जोधपुर: CRPF जवान ने 17 घंटों से पत्नी और बेटी के साथ खुद को बना रखा है बंधक, जवान ने कहा- आईजी से बात करूंगा

जोधपुर के सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र में रविवार को कॉन्सटेबल ने परिवार (CRPF constable hostages himself with family in Jodhpur) सहित खुद को बंधक बना लिया है. पिछले 17 घंटे से गतिरोध बरकरार है. जवान का कहना है कि मैं आईजी से बात करूंगा.

Presidential Election 2022: यूपीए उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज जयपुर में, कांग्रेस ने बुलाई विधायक दल की बैठक

राष्ट्रपति चुनाव (Presidential Election 2022) में यूपीए के उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा आज जयपुर आएंगे. इसको लेकर सीएम अशोक गहलोत ने शाम 6 बजे विधायक दल की बैठक भी बुलाई है. इस बैठक में कांग्रेस, निर्दलीय और समर्थित विधायक शामिल होंगे.

JEE MAIN 2022: जून सेशन के स्कोर कार्ड जारी, स्नेहा पारीक ने किया परफेक्ट स्कोर...मिले पूरे 300 अंक

इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2022 (JEE Main 2022) के जून सेशन के स्कोरकार्ड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रविवार देर रात जारी (June session score card released) कर दिए हैं. जेईई मेन 2022 की ऑफिशियल वेबसाइट https://jeemain.nta.nic.in/ पर जाकर स्टूडेंट अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. बता दें, कोटा के कोचिंग संस्थान की गुवाहाटी शाखा में पढ़ने वाली स्नेहा पारीक ने जेईई मेन में परफेक्ट स्कोर किया है.

विश्व जनसंख्या दिवस आज, जानें कैसे हुई शुरुआत...इस साल की ये है थीम

विश्व जनसंख्या दिवस (world population day) पर जहां बढ़ती आबादी को लेकर पूरी दुनिया में मंथन का दौर जारी है, इस बीच जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी अलग-अलग संगठन लगातार आंदोलन और मुहिम चला रहे हैं. इस सिलसिले में 11 जुलाई सोमवार को राजधानी जयपुर में राज्यपाल कलराज मिश्र को भी कानून बनाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा. वहीं, जिला और उपखंड मुख्यालयों पर भी ज्ञापन सौंपने का दौर चलेगा.

Pali Threat Case: नूपुर शर्मा के समर्थन करने वाले युवक को मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस ने दी सुरक्षा

नूपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर डीपी लगाने पर अज्ञात बदमाशों ने जैतारण थाना क्षेत्र निवासी एक युवक को जान से मारने की धमकी (Youth received death threats in pali) दी है. इस पर युवक ने जैतारण थाने में मामला दर्ज करवाया है.युवक की सुरक्षा में हथियारबंद जवान तैनात किया गया है. वहीं, 9 जुलाई को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने गए एक युवक पर जानलेवा हमला और उसे जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Churu Big News : तालाब में डूबने से तीन बच्चों की मौत, गांव में छाई शोक की लहर

चुरू जिले के सरदारशहर तहसील के गांव कल्याणपुरा पुरोहितान में रविवार को तालाब में नहाने गए तीन बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो (Three children died due to drowning in the pond) गई. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शवों को बाहर निकलवाया गया. घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर छा गई है.

चूरू में सामूहिक आत्महत्या का प्रयास, दंपती ने बच्चों सहित खाया जहर, गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती

चूरू के सादुलपुर थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 6 लोगों ने आत्महत्या का प्रयास किया (Mass suicide attempt by a family in Churu) है. रविवार को सामने आई इस घटना में सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची. पुलिस ने गंभीर अवस्था में परिवार को अस्पताल में भर्ती करवाया है. पुलिस का कहना है कि उपचार के बाद बयान होने के बाद ही सच्चाई का पता लग पाएगा.

Politics on ERCP : केंद्र से आरपार की लड़ाई को हम तैयार, जरूरत पड़ी तो दिल्ली कूच करेंगे - खाचरियावास

राजस्थान ईस्टर्न कैनाल परियोजना को लेकर गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि (Khachariyawas on ERCP) केंद्र से आरपार की लड़ाई के लिए हम तैयार हैं. यदि जरूरत पड़ी तो इस योजना के लिए लाखों लोगों के साथ पार्टी दिल्ली कूच करने से भी नहीं चूकेगी. जलदाय मंत्री महेश जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से जो भी कमियां गिनाई जा रही हैं, वे निराधार हैं.

Nahargarh Biological Park: इकलौते सफेद बाघ चीनू की मौत, एक सप्ताह से था बीमार

नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के इकलौते सफेद बाघ चीनू की रविवार को मौत (white tiger died in Nahargarh Biological Park) हो गई. टाइगर पिछले एक सप्ताह से बीमार चल रहा था. बाघ की मौत से वन विभाग और वन्य जीव प्रेमियों में शोक की लहर है.

Stadium For Players: राजस्थान में 11 नए खेल स्टेडियम के लिए 16.50 करोड़ स्वीकृत

सीएम गहलोत ने राजस्थान के खिलाड़ियों और युवाओं को सौगात देते हुए 11 नए खेल स्टेडियम (Gehlot approved funds for 11 new sports stadiums) बनाने के धनराशि स्वीकृत कर दी है. मुख्यमंत्री ने 16.50 करोड़ रुपये के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है.