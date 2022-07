जोधपुर: CRPF जवान ने पत्नी और बेटी के साथ खुद को बनाया बंधक, किए हवाई फायर

जोधपुर के सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र में रविवार को कॉन्सटेबल ने परिवार (CRPF constable hostages himself with family in Jodhpur) सहित खुद को बंधक बना लिया है. इसके साथ ही उसने राइफल से एक के बाद 8 हवाई फायर किए हैं. उसे समझाने का प्रयास किया जा रहा है.

JEE MAIN 2022: जून सेशन के स्कोर कार्ड जारी, यहां से कर सकते हैं डाउनलोड

इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2022 (JEE Main 2022) के जून सेशन के स्कोरकार्ड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रविवार देर रात जारी (June session score card released) कर दिए हैं. जेईई मेन 2022 की ऑफिशियल वेबसाइट https://jeemain.nta.nic.in/ पर जाकर स्टूडेंट अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

विश्व जनसंख्या दिवस पर राज्यपाल को सौंपा जाएगा ज्ञापन, राजस्थान पुलिस ने भी कही ये बात

विश्व जनसंख्या दिवस (world population day) पर जहां बढ़ती आबादी को लेकर पूरी दुनिया में मंथन का दौर जारी है, इस बीच जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी अलग-अलग संगठन लगातार आंदोलन और मुहिम चला रहे हैं. इस सिलसिले में 11 जुलाई सोमवार को राजधानी जयपुर में राज्यपाल कलराज मिश्र को भी कानून बनाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा. वहीं, जिला और उपखंड मुख्यालयों पर भी ज्ञापन सौंपने का दौर चलेगा.

Churu Big News : तालाब में डूबने से तीन बच्चों की मौत, गांव में छाई शोक की लहर

चूरू जिले के सरदारशहर तहसील के गांव कल्याणपुरा पुरोहितान में रविवार को तालाब में नहाने गए तीन बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो (Three children died due to drowning in the pond) गई. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शवों को बाहर निकलवाया गया. घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर छा गई है.

चूरू में सामूहिक आत्महत्या का प्रयास, दंपती ने बच्चों सहित खाया जहर, गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती

चूरू के सादुलपुर थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 6 लोगों ने आत्महत्या का प्रयास किया (Mass suicide attempt by a family in Churu) है. रविवार को सामने आई इस घटना में सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची. पुलिस ने गंभीर अवस्था में परिवार को अस्पताल में भर्ती करवाया है. पुलिस का कहना है कि उपचार के बाद बयान होने के बाद ही सच्चाई का पता लग पाएगा.

Amarnath Yatra Cloud Burst: अमरनाथ यात्रा हादसे में नागौर के 4 लोगों की मौत

अमरनाथ यात्रा में बादल फटने से हुए हादसे में नागौर के चार लोगों (nagaur four people died in amarnath Yatra) की मौत हो गई. 6 जुलाई को साथ ही यात्रा पर निकले थे. हादसे में चार दोस्तों की मौत की जानकारी परिजनों को दे दी गई है. कल सुबह चारों मृतकों के शव किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे जहां से उनको पैतृक गांव पहुंचाया जाएगा.

Shekhawat Target Gehlot: 'राज्य सरकार राजनीतिक लाभ के लिए 13 जिलों के प्यासे लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही'

ईआरसीपी (ERCP) परियोजना मामले में भाजपा और कांग्रेस में टकराव बढ़ता जा रहा है. रविवार को सिरोही जिले के माउन्ट आबू में आयोजित भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग में पहुंचे केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और उसके मुखिया राजनीतिक लाभ के लिए 13 जिलों के लोगों का कंठ सुखा रही है.

Politics on ERCP : केंद्र से आरपार की लड़ाई को हम तैयार, जरूरत पड़ी तो दिल्ली कूच करेंगे - खाचरियावास

राजस्थान ईस्टर्न कैनाल परियोजना को लेकर गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि (Khachariyawas on ERCP) केंद्र से आरपार की लड़ाई के लिए हम तैयार हैं. यदि जरूरत पड़ी तो इस योजना के लिए लाखों लोगों के साथ पार्टी दिल्ली कूच करने से भी नहीं चूकेगी. जलदाय मंत्री महेश जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से जो भी कमियां गिनाई जा रही हैं, वे निराधार हैं.

Udaipur Murder Case: एनआईए ने एक और आरोपी को किया गिरफ्तार...अब तक 7 लोग पकड़े जा चुके

उदयपुर हत्याकांड में एनआईए ने एक और आरोपी को गिरफ्तार (NIA arrested one more accused in Kanhaiya lal murder) कर लिया है. बताया जा रहा है कि आरोपी फरहाद मोहम्मद शेख उदयपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी रियाज अत्तारी का करीबी है और मामले में इसकी भी संलिप्तता शामिल है.

CM Gehlot Chintan Shivir : कांग्रेस के बाद अब होगा गहलोत सरकार का चिंतन शिविर, सभी मंत्री और ब्यूरोक्रेट्स इन मुद्दों पर करेंगे मंथन...

उदयपुर में हुए कांग्रेस पार्टी के नव संकल्प शिविर के बाद अब प्रदेश की गहलोत सरकार (Rajasthan Congress Chintan Shivir) भी अपने कामकाज की समीक्षा कर, उन्हें तेजी से आगे बढ़ाने के लिए चिंतन शिविर करने जा रही है. आगामी 21 और 22 जुलाई को यह चिंतन शिविर जयपुर के ओटीएस सभागार में आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही सरकार के तमाम मंत्री और आला ब्यूरोक्रेट्स शामिल होंगे.