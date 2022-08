जोधपुर का रोबोटिक कैफे जहां ऑर्डर लेने से सर्व करने का काम रोबोट के हवाले

तकनीक से राब्ता रखने वाले लोगों के लिए जोधपुर शहर में रोबोट कैफे (Robot Cafe in Jodhpur) शुरू होने जा रहा है. शहर का पहला कैफे होगा जहां पर ऑर्डर लेने से सर्व करने का काम रोबोट करेगा. यूं तो देश में कई रोबोट कैफे होंगे, लेकिन यहां पूरी तरह से भारत में निर्मित रोबोट (Made in India) लगाए गए हैं. जिनका निर्माण गुजरात की एक कंपनी ने किया है.

महेश जोशी बोले, राजस्थान को मिलेगा डेनमार्क में अपनाई जा रही जल प्रबंधन तकनीक का लाभ

जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. महेश जोशी के नेतृत्व (Mahesh Joshi in Denmark) में डेनमार्क गए प्रतिनिधि मंडल ने डेनमार्क की आरहूस नदी जल परियोजना नॉरसेलिस बॅन बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का बुधवार को अवलोकन किया. प्रतिनिधि मण्डल ने प्लांट से एनर्जी प्रोडक्शन की प्रक्रिया भी देखी. जोशी ने कहा कि आरहूस नदी जल परियोजना वाटर मेनेजमेंट सिस्टम का एक बेहतरीन उदाहरण है.

डैम में नहाने गए युवक की डूबने से मौत, रक्षाबंधन पर दिल्ली से आया था भरतपुर

रक्षाबंधन पर एक युवक दिल्ली से अपनी बहन की ससुराल भरतपुर पहुंचा था. बहन ने भाई की कलाई पर राखी बांधी उसके बाद वह भांजे के साथ बंध बारैठा में नहाने चला गया. नहाने के दौरान वह गहरे पानी में समा गया जिससे उसकी मौत (Young man drown in dam) हो गई. भाई की मौत की सूचना मिली तो उसका बुरा हाल हो गया है. रक्षाबंधन की खुशियां मातम में बदल गईं.

अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बिगड़ी जगन गुर्जर की तबीयत

प्रदेश की एकमात्र हाई सिक्योरिटी जेल में कैद कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की तबीयत गुरुवार को बिगड़ (Jagan Gurjar health deteriorated) गई. डकैत जगन गुर्जर को कड़ी सुरक्षा के साथ जेएलएन अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया. उपचार और चिकित्सीय परामर्श के बाद डकैत जगन गुर्जर को वापस कड़ी सुरक्षा के बीच हाई सिक्योरिटी जेल छोड़ दिया गया.

जयपुर समेत 23 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी, मौसम रहा खुशनुमा

राजधानी जयपुर समेत कई जगह पर गुरुवार सुबह से ही मौसम खुशनुमा बना हुआ है. इससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है. मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. बंगाल की खाड़ी में 13 अगस्त से बनने वाले एक और नए कम दबाव के प्रभाव से प्रदेश में 15 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में ज्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना है. 12 अगस्त से 15 अगस्त तक प्रदेश के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी (Yellow alert in Rajasthan) किया गया है. वहीं गुरुवार को जयपुर के पर्यटक स्थल सैलानियों से गुलजार होते हुए नजर आए.

Rajasthan Jail कैदियों के मेहनताने पर पीड़ित पक्ष का भी हक, 3.90 करोड़ रुपए फांक रहे धूल

संगीन अपराधों में सजा मिलने के बाद जेल में बंद कैदियों से कराए जाने वाले काम के बदले उसे मेहनताना मिलता है. इस मेहनताने की राशि के 25 फीसदी पर पीड़ित पक्ष का हक होता है. लेकिन जानकारी के अभाव में ये हिस्सा पीड़ित पक्ष को नहीं मिल पाता. आईजी जेल विक्रम सिंह ने बताया कि जेल विभाग के पास 3.90 करोड़ रुपए पीड़ित पक्ष का अभी भी जमा है.

आजादी के 75 साल में विकास पथ पर चल राजस्थान ने इन क्षेत्रों में मनवाया लोहा

आजादी के अमृत महोत्सव (Azadi Ka Amrit Mahotsav) में पूरा देश स्वतंत्रता के 75 साल (Achievements75) पूरे करने के उपलक्ष्य में जश्न में डूबा हुआ है. राजस्थान में भी उत्साह परवान पर है. इन 75 सालों में राजस्थानी ने गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर कई क्षेत्रों में तरक्की हासिल की है. कई दशकों तक राजस्थान की गिनती देश के पिछड़े हुए राज्यों में हुआ करती थी.

बानसूर के व्यापारी का मिला शव, सिर में लगी है गोली

अलवर जिले के थानागाजी क्षेत्र में बानसूर के एक व्यापारी का शव मिला है. मृतक के सिर पर (Bullet mark in bussinessman head) गोली लगने के निशान हैं. पुलिस ने शव के पास से एक हथियार (Businessman found Dead in Alwar) भी बरामद किया है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड की मदद से मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है. मृतक का बानसूर में कपड़े का शोरूम है. साथ ही वो प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करता था.

भरतपुर में घरों पर गिरा हाईटेंशन तार, करंट से एक की मौत...धरने पर ग्रामीण

नदबई (भरतपुर) क्षेत्र के पहरसर गांव में बुधवार देर रात 11 केवी का बिजली का तार टूटकर घरों (hightension wire fall in houses) पर गिर गया. इससे उन घरों में करंट दौड़ने लगा. इस दौरान गांव के ही शिव सिंह पुत्र लाखन की करंट की चपेट में आने से मौत (one died due to electrocution in bharatpur) हो गई. इससे गांव में अफरातफरी मच गई. घरों में करंट फैलने से कई उपकरण भी जल गए.

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का घरेलू सत्र 25 अगस्त से होगा शुरू

प्रदेश में दो साल के बाद राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन 25 अगस्त से घरेलू सत्र शुरू करने जा रहा है. इसको लेकर एसोसिएशन की ओर से तमाम तैयारियां कर ली गई हैं. वहीं सभी जिला संघ को भी निर्देशित किया गया है. साथ ही जल्द राजस्थान अंडर 16 क्रिकेट चैंपियनशिप की शुरुआत होने जा रही है.