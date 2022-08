खाटूश्यामजी हादसा : श्याम मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों को हिरासत में लिया..

खाटूश्यामजी भगदड़ मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने श्याम मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों को (Police Detained Temple Committee Officials) हिरासत में ले किया है. मंदिर कमेटी पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है.मं दिर कमेटी के सभी नामजद पदाधिकारियों को पुलिस ने (Big Action in Khatushyam Incident) हिरासत में लिया है.

Rathore Vs Ramesh : मीणा ने राठौड़ पर लगाए गंभीर आरोप, कहा- ज्यादा पराक्रम दिखाएंगे तो पोल खोल दूंगा

पूर्व पंचायती राज मंत्री और वर्तमान पंचायती राज मंत्री में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर 'जुबानी जंग' चल रही है. एक तरफ उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का आरोप है कि सपोटरा विधानसभा में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए. इसके जवाब में मीणा ने आरोप लगाते हुए कहा (Ramesh Meena targets Rajendra Rathore) कि जब राठौड़ पिछली सरकार में पंचायती राज मंत्री थे, तब उन्होंने नागौर में भ्रष्टाचार की रिपोर्ट को दबाया था.

Lord Shiva Statue : राजस्थान में यहां है एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नीलकंठ महादेव की प्रतिमा...

चूरू से करीब 12 किलोमीटर दूर बिसाऊ में नीलकंठ महादेव की 132 फीट ऊंची प्रतिमा सावन माह में भक्तों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई (132 feet tall Lord Shiva statue in Churu) है. दावा किया जाता है कि नीलकंठ महादेव की ये प्रमिमा एशिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है. इस मंदिर का क्षेत्रफल दो जिलों को कवर करता है.

किरोड़ी मीणा को ERCP के जरिए सियासी जमीन की तलाश, पूर्वी राजस्थान में वैकल्पिक राजनीति का दौर

किरोड़ी लाल मीणा को ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ERCP) के जरिए प्रदेश में सियासी जमीन की तलाश है. जानकारों की मानें तो उम्रदराज होने के साथ ही किरोड़ी के लिए अब राजनीति के ग्राउंड पर (Kirodi Meena Politics) चुनौतियां ज्यादा हैं. लिहाजा उन्हें अधिक सक्रिय होकर काम करने की जरूरत महसूस हो रही है. देखिए ये रिपोर्ट...

Asthi Kalash Yatra : अब निकाली जाएगी कर्नल बैंसला की 'अस्थि कलश यात्रा', देना है सियासी और सामाजिक संदेश..

स्वर्गीय गुर्जर नेता कर्नल ​किरोड़ी लाल बैंसला की अस्थि कलश विसर्जन यात्रा 17 अगस्त से निकाली (Kirodil Bainsla Ashes Yatra) जाएगी. किरोड़ी बैंसला के पुत्र विजय बैंसला के अनुसार, यात्रा 25 दिन के दौरान करीब 75 विधानसभा क्षेत्रों से निकलेगी. 10 सितंबर को यात्रा पुष्कर पहुंचेगी, जहां अस्थि कलश का विसर्जन किया जाएगा.

NMMS Result 2022 : चूरू की नीशु ने किया टॉप, राजस्थान के 5471 बच्चों को चार साल तक मिलेंगे 12 हजार रुपये

नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा 20222 का रिजल्ट जारी कर दिया गया (NMMS Scholarship exam result 2022) है. राज्य स्तर पर चूरू की नीशु ने इस परीक्षा को टॉप किया है. नीशु को 180 में से 170 अंक मिले हैं. इस परीक्षा में सफल होने वाले हर स्टूडेंट को सालाना 12000 रुपये की स्कॉलर​शिप दी जाती है.

BJP Strategy : प्रमुख पदों पर जाट समाज को प्राथमिकता, क्या इन क्षेत्रों में पार्टी हो पाएगी मजबूत ?

भाजपा ने जाट समाज को वोट के रूप में अपने पक्ष में करने के लिए महत्वपूर्ण पदों पर जाट नेताओं को बिठाया है. इनमें प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्र में मंत्री कैलाश चौधरी और अब उपराष्ट्रपति पद पर जगदीप धनखड़ को पहुंचाया है. इन बड़े पदों पर इन तीन जाट (BJP position in Jat dominated areas) नेताओं को प्रतिनिधित्व देकर सियासी मैसेज दिया है. लेकिन देखना होगा कि आने वाले समय में बीजेपी की ये रणनीति कितनी कारगर साबित होगी.

Link Aadhaar to Voter ID : वोटर आईडी को आधार से लिंक करने के मामले में राजस्थान देश में नंबर वन

वोटर आईडी से आधार को लिंक करने के काम में पूरे देश में राजस्थान पहले नम्बर पर (Rajasthan tops in linking Aadhaar to voter card) है. प्रदेश में अब तक 55 लाख से अधिक मतदाताओं ने मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी) को आधार कार्ड से जोड़ा है. निर्वाचन विभाग ने इसके लिए प्रदेश में 'सीईओ से बीएलओ' तक विशेष अभियान चला रखा है.

Bus Accident Satna MP : कोटा से सतना आ रही तेज रफ्तार बस पलटी, 45 से अधिक यात्री घायल, 6 गंभीर

सतना जिले के रहिकवारा गांव में तेज रफ्तार यात्री बस अनियत्रित होकर पलट गई. ये हादसा रहिकवारा गांव के नवोदय विद्यालय के पास हुआ. बस कोटा कोच कंपनी की है. हादसे में बस में सवार 45 से ज्यादा यात्री घायल हो गए. इनमें 6 यात्रियों की हालत गंभीर है. घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है. बस में 70 सवारियां भरी थीं.

Churu Incident : कुंड में डूबने से विवाहिता और 2 साल की बेटी की मौत

सुजानगढ़ के बड़ाबर गांव में एक विवाहिता और उसकी 2 साल की बेटी की कुंड में डूबने से मौत हो (Woman and her daughter drowned in tank) गई. जानकारी के अनुसार दोनों की मौत पड़ोस के खेत में बने कुंड में डूबने से हुई है. विवाहिता की शादी साल 2016 में हुई थी.