सीएम गहलोत बोले लंपी बीमारी गुजरात से आई है, विभाग कर रहा पूरा काम

सीएम अशोक गहलोत गुरुवार को जोधपुर दौरे पर रहे. एयरपोर्ट पर बात करते हुए सीएम गहलोत ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा. इस दौरान उन्होंने लंपी बीमारी (Ashok Gehlot on Lumpy Disease) को लेकर कहा कि यह बीमारी गुजरात से आई है. हमारा विभाग पूरी तरह से काम कर रहा है. आज ही मेरी केंद्रीय मंत्री से दिल्ली में बात हुई है.

भरतपुर में घरों पर गिरा हाईटेंशन तार, करंट से एक की मौत...धरने पर ग्रामीण

क्षेत्र के पहरसर गांव में बुधवार देर रात 11 केवी का बिजली का तार टूटकर घरों (hightension wire fall in houses) पर गिर गया. इससे उन घरों में करंट दौड़ने लगा. इस दौरान गांव के ही शिव सिंह पुत्र लाखन की करंट की चपेट में आने से मौत (one died due to electrocution in bharatpur) हो गई. इससे गांव में अफरातफरी मच गई. घरों में करंट फैलने से कई उपकरण भी जल गए.

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का घरेलू सत्र 25 अगस्त से होगा शुरू

बीते 2 साल से कोरोना संक्रमण के कारण प्रदेश में घरेलू क्रिकेट पर लगभग बंद हो गई थी, केवल कुछ टूर्नामेंट (Rajasthan Cricket Association domestic Schedule) के आयोजन किए जा रहे थे. इससे सबसे अधिक नुकसान खिलाड़ियों को उठाना पड़ा. लेकिन अब राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने प्रदेश के घरेलू क्रिकेट सत्र 25 अगस्त से शुरू करने जा रहा है. एसोसिएशन ने इसको लेकर तैयारियां कर ली हैं.

पिकनिक मनाने आए दो युवक पानी में डूबे, एक का रेस्क्यू, दूसरे की तलाश जारी

सिरोही जिले के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के काछोली स्थित गंगाजलिया झरने में पिकनिक मनाने गए दो युवक डूब गए. जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने एक युवक (Youth drowned in Sirohi) को सकुशल बाहर निकाल लिया, वहीं दूसरे की तलाश जारी है. मौके पर रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ की टीम पहुंची है. साथ ही स्वरूपगंज पुलिस मौके पर पहुंचकर गोताखोरों की मदद से युवक को ढूंढने का प्रयास कर रही है.

बाड़मेर के मुनाबाव बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों ने ऐसे मनाई राखी, देखें वीडियो

बाड़मेर सहित पूरे देश भर में भाई बहन के प्रेम का पर्व रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बाड़मेर जिले में मुनाबाव बॉर्डर पर देश की सुरक्षा के लिए तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों को बीएसएफ की महिला जवानों ने राखी बांधी. इसी तरह बाड़मेर में सीमा सुरक्षा बल के 83 बटालियन के सेक्टर मुख्यालय पर लायंस क्लब से जुड़ी महिलाओं ने बीएसएफ के जवानों और अधिकारियों को रक्षासूत्र बांधकर उनके दीर्घायु की कामना की.

राजोरी में आतंकियों से लोहा लेते झुंझुनू के सूबेदार राजेंद्र प्रसाद शहीद

जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के परगल में गुरुवार को सुबह भारतीय सेना की पोस्ट पर आतंकियों के आत्मघाती हमले (terrorist encounter in Jammu and kashmir) को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है. जम्मू-कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के भी 6 जवान घायल हुए थे, जिनमें से 3 शहीद हो गए हैं. शहीद होने वालों में राजस्थान के झुंझुनू जिले के सूबेदार राजेंद्र प्रसाद (Rajendra Prasad of Jhunjhunu martyr) भी शामिल हैं. राजेंद्र प्रसाद झुंझनू के ग्राम-मालिगोवन, पीओ-काशीम पुरा के रहने वाले थे.

सीआईडी सीबी की सूचना पर डीआरआई ने नागपुर में पकड़ा कंटेनर...40 लाख का गांजा बरामद

राजस्थान पुलिस की सीआईडी क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम की सूचना पर महाराष्ट्र में नागपुर जिले के करथा क्षेत्र में कंटेनर से राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की नागपुर यूनिट ने 218 किलो अवैध गांजा बरामद (Hemp worth Rs 40 lakh seized) किया है. विशाखापट्टनम से राजस्थान तस्करी करके ले जाया जा रहे गांजे (Hemp smuggling in Rajasthan) की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 40 लाख रुपये आंकी गई है.

रक्षाबंधन पर्व पर बहन की भाई से विनती, एक बार मिलने आ जाओ...8 साल से नहीं देखा

अपना घर आश्रम में रक्षाबंधन पर्व (Rakshabandhan in apna ghar Ashram) मनाया गया. गुरुवार को महिला प्रभुजनों ने अपना घर आश्रम के संस्थापक डॉ. बीएम भारद्वाज की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर त्यौहार मनाया. यहां निवासरत करीब 2300 बहनों ने डॉ भारद्वाज को राखी बांधी. इस अवसर पर अपना घर आश्रम में 8 साल से निवासरत दिल्ली निवासी कुसुम जैन ने अपने भाई से करुण विनती (Apna Ghar Ashram woman message to brother) करते हुए ईटीवी भारत के माध्यम से अपील की है कि वह परिवार के साथ एक बार उससे मिलने के लिए अपना घर आश्रम आ जाए.

जेल में बंद भाइयों की कलाई 2 साल बाद राखी से सजी, बहनें हुई भावुक

भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास के त्यौहार रक्षाबंधन के दिन बहनों को जेलों में कैद भाइयों को राखी बांधने की व्यवस्था की गई है. इसी क्रम में जयपुर, अजमेर, अलवर, धौलपुर समेत कई कारागारों में गुरुवार सुबह से ही बहनें अपने भाइयों से मिलने और उनको राखी बांधने के लिए पहुंच रही हैं. पिछले 2 सालों से कोरोना के चलते राखी बांधने की अनुमति नहीं दी गई थी. वहीं भाइयों को राखी बांधने के बाद बहनें भावुक हो गईं.

किरोड़ी मीणा को ERCP के जरिए सियासी जमीन की तलाश, पूर्वी राजस्थान में वैकल्पिक राजनीति का दौर

किरोड़ी लाल मीणा को ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ERCP) के जरिए प्रदेश में सियासी जमीन की तलाश है. जानकारों की मानें तो उम्रदराज होने के साथ ही किरोड़ी के लिए अब राजनीति के ग्राउंड पर (Kirodi Meena Politics) चुनौतियां ज्यादा हैं. लिहाजा उन्हें अधिक सक्रिय होकर काम करने की जरूरत महसूस हो रही है. देखिए ये रिपोर्ट...