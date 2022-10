जैसलमेर में तेलंगाना सीआईडी पुलिस के डीजी की गाड़ी पलटी, पत्नी की मौत

जैसलमेर में तेलंगाना सीआईडी पुलिस के डीजी गोविंद सिंह की गाड़ी पलटने (Telangana CID DGP Car Overturned in Jaisalmer) से उनकी पत्नी की मौत हो गई. वहीं, डीजी समेत दो लोग घायल हो गए.

करौली में बड़ा हादसा, मिट्टी का टीला ढहने से 6 की मौत...मृतकों में तीन महिलाएं और तीन बालिकाएं

करौली के उपखंड सपोटरा की ग्राम पंचायत सिमर में मिट्टी की टीला ढहने (6 people died due to earthen mound collapse) से 6 लोगों की मलबे में दबने से मौत हो गई. इनमें तीन महिलाएं और तीन बालिकाएं शामिल हैं. इसके साथ ही एक महिला और बच्चियों को घायल अवस्था में अस्पताल भेजा गया है.

जोधपुर में विवादित नारों पर शेखावत का बड़ा बयान, कहा- सरकार की शह पर हो रहीं हिंसक वारदातें

जोधपुर में विवादित नारों पर गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में हिंसक वारदातें (Gajendra singh Shekhawat target Gehlot Government) करने वालों का सरकार का सपोर्ट रहता है. शेखावत अंतरराष्ट्रीय बांध सुरक्षा कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए जयपुर पहुंचे थे.

रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल : बॉन्ड नीति के तहत राहत देने को तैयार सरकार...

बॉन्ड नीति के खिलाफ पिछले 6 दिनों से हड़ताल पर चल रहे रेजिडेंट चिकित्सकों को सरकार ने (Resident Doctors on Strike in Jaipur) राहत देने की बात कही है. चिकित्सा शिक्षा विभाग ने नीति में बदलाव करते हुए पीजी के बाद 5 साल की सरकारी सेवा की अवधि को घटाकर 2 साल कर दिया है.

Pilot On Wheels : ट्रेन से पहु्ंचे सचिन पायलट का कोटा स्टेशन पर ग्रैंड वेलकम

पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट सोमवार को हड़ौती दौरे पर हैं. दोपहर में पायलट कोटा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे जहां उनका जोरदार स्वागत (warm welcome of Pilot in kota) हुआ. इसके साथ ही सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के साथ ही पायलट आई लव यू के नारे भी लगाए गए. हालांकि इस दौरान गहलोत गुट के कोई नेता मौजूद नहीं रहे. पायलट स्टेशन से ही झालावाड़ के लिए रवाना हो गए.

वसुंधरा ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर चिंता जताई, अभिभावकों को दी ये नसीहत

पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सोमवार को अपने दौरे के दूसरे दिन सर्किट हाउस (Vasundhara Raje in Bikaner circuit house) में आमजन से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं. अपने दौरे के दौरान राजे ने देव दर्शन यात्रा के साथ ही बच्चों के मोबाइल के प्रयोग को लेकर अभिभावकों को सतर्क रहने की बात कही.

मेडिकल कॉलेजों के लोकार्पण कार्यक्रम में संशोधन, अब 14 अक्टूबर को पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल लोकार्पण

चित्तौड़गढ़ सहित प्रदेश के 4 नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज की सौगात अब 24 घंटे आगे खिसक गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन कॉलेजों का 13 अक्टूबर को वर्चुअल लोकार्पण करने वाले थे. अब संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 13 अक्टूबर के स्थान पर 14 अक्टूबर को प्रधानमंत्री इन कॉलेजों का लोकार्पण (New Medical college inauguration on Oct 14) करेंगे.

अपनी मौत का दिन तय कर समाधि पर बैठी बुजुर्ग महिला, जानिए पूरा मामला

अलवर जिले में रविवार को अपनी मृत्यु का दिन तय कर एक बुजुर्ग महिला समाधि पर बैठ (woman sitting on mausoleum) गई. इसके बाद महिला को देखने के लिए आसपास के लोग एकत्रित हो गए. मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और वृद्धा को अस्पताल में भर्ती करवाया. वहीं, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल (Viral Video) हो रहा है.

RPSC: प्राध्यापक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन कल से, नकल रोकने के विशेष इंतजाम

राजस्थान में कई परीक्षाओं में नकल और धांधली के मामले पहले सामने आ चुके हैं. उन परीक्षाओं से सबक लेते हुए राज्य सरकार सभी परीक्षा आयोजन में नकल रोकने को लेकर गंभीर है. यही वजह है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने भी प्राध्यापक (माध्यमिक शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा 2021 (RPSC Professor Competitive Exam) में नकल और धांधली रोकने के विशेष इंतजाम किए हैं. परीक्षा के लिए सुरक्षा में भी कई बदलाव किए गए हैं.

युवक-युवती ने होटल के कमरे में पिया जहर, लड़की की मौत

जयपुर में होटल के कमरे में युवक-युवती ने जहर पीकर आत्महत्या की कोशिश (Boy and Girl consumed Poison in Jaipur) की. घटना का पता चलते ही होटल कर्मचारियों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां युवती ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. युवक का इलाज जारी है. मृतका के परिजनों ने युवक के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है.