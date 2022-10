Pilot On Wheels : ट्रेन से पहु्ंचे सचिन पायलट का कोटा स्टेशन पर ग्रैंड वेलकम

पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट सोमवार को हड़ौती दौरे पर हैं. दोपहर में पायलट कोटा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे जहां उनका जोरदार स्वागत (warm welcome of Pilot in kota) हुआ. इसके साथ ही सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के साथ ही पायलट आई लव यू के नारे भी लगाए गए. हालांकि इस दौरान गहलोत गुट के कोई नेता मौजूद नहीं रहे. पायलट स्टेशन से ही झालावाड़ के लिए रवाना हो गए.

वसुंधरा ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर चिंता जताई, अभिभावकों को दी ये नसीहत

पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सोमवार को अपने दौरे के दूसरे दिन सर्किट हाउस (Vasundhara Raje in Bikaner circuit house) में आमजन से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं. अपने दौरे के दौरान राजे ने देव दर्शन यात्रा के साथ ही बच्चों के मोबाइल के प्रयोग को लेकर अभिभावकों को सतर्क रहने की बात कही.

मेडिकल कॉलेजों के लोकार्पण कार्यक्रम में संशोधन, अब 14 अक्टूबर को पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल लोकार्पण

चित्तौड़गढ़ सहित प्रदेश के 4 नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज की सौगात अब 24 घंटे आगे खिसक गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन कॉलेजों का 13 अक्टूबर को वर्चुअल लोकार्पण करने वाले थे. अब संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 13 अक्टूबर के स्थान पर 14 अक्टूबर को प्रधानमंत्री इन कॉलेजों का लोकार्पण (New Medical college inauguration on Oct 14) करेंगे.

अपनी मौत का दिन तय कर समाधि पर बैठी बुजुर्ग महिला, जानिए पूरा मामला

अलवर जिले में रविवार को अपनी मृत्यु का दिन तय कर एक बुजुर्ग महिला समाधि पर बैठ (woman sitting on mausoleum) गई. इसके बाद महिला को देखने के लिए आसपास के लोग एकत्रित हो गए. मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और वृद्धा को अस्पताल में भर्ती करवाया. वहीं, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल (Viral Video) हो रहा है.

RPSC: प्राध्यापक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन कल से, नकल रोकने के विशेष इंतजाम

राजस्थान में कई परीक्षाओं में नकल और धांधली के मामले पहले सामने आ चुके हैं. उन परीक्षाओं से सबक लेते हुए राज्य सरकार सभी परीक्षा आयोजन में नकल रोकने को लेकर गंभीर है. यही वजह है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने भी प्राध्यापक (माध्यमिक शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा 2021 (RPSC Professor Competitive Exam) में नकल और धांधली रोकने के विशेष इंतजाम किए हैं. परीक्षा के लिए सुरक्षा में भी कई बदलाव किए गए हैं.

युवक-युवती ने होटल के कमरे में पिया जहर, लड़की की मौत

जयपुर में होटल के कमरे में युवक-युवती ने जहर पीकर आत्महत्या की कोशिश (Boy and Girl consumed Poison in Jaipur) की. घटना का पता चलते ही होटल कर्मचारियों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां युवती ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. युवक का इलाज जारी है. मृतका के परिजनों ने युवक के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है.

Rape in Jaipur: नस काट लेने की धमकी देकर भाई ने किया दुष्कर्म, अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी

राजधानी जयपुर के कानोता थाना इलाके में मौसेरे भाई एक युवती के साथ दुष्कर्म किया और पीड़िता का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने (Rape in Jaipur) लगा. जिससे परेशान होकर पीड़िता ने रविवार को आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है.

मुलायम सिंह यादव का निधन, गहलोत-पायलट समेत कई नेताओं ने जताया शोक

पूर्व केंद्रीय मंत्री और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का आज सुबह निधन हो (Mulayam Singh Yadav Passes Away) गया. उनके निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर है. मुलायम सिंह यादव के निधन पर सीएम गहलोत समेत राजस्थान के कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया है.

राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन की खबरों के बीच पायलट का हाड़ौती दौरा, कोटा के लिए रवाना

सचिन पायलट आज हाड़ौती के एक दिवसीय दौरे (Sachin Pilot Hadoti division tour) पर हैं. सचिन पायलट आज जयपुर से ट्रेन से कोटा के लिए रवाना हुए. कोटा से पायलट झालावाड़ पहुंचेंगे और वहां यादव समाज के सम्मान समारोह में हिस्सा लेंगे. वही, रेलवे स्टेशन पर कुलियों ने पायलट से मिलकर अपनी मांग रखी.

RIFF 2022: शरद पूर्णिमा की रात को मेहरानगढ़ में बरसा संगीत

धवल चांदनी रात में राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव (Rajasthan International Folk Festival 2022) के चौथे दिन देर रात तक लोक धुनों ने लोगों का दिल जीत लिया. जनाना ड्योढी पर राजस्थानी कलाकारों के साथ विदेशी फ्यूजन ने श्रोताओं को झूमने के लिए मजबूर कर दिया. लोक कलाकार अनिता डांगी और प्रेम ने मांड गायन, घेवर और दर्रा मांगणियार ने लोक वाद्य कमायचा ढोलक पर स्वर लहरियां बिखेरी. वहीं, कव्वाल वारसी प्रदर्शनी अपने कव्वाली से श्रोताओं को रूहानी सुकून का अहसास कराया. हैदराबाद से आए कव्वालों ने केसरिया बालम, दमा दम मस्त कलंदर, मेरा पिया घर आया, जैसे कलाम सुना कर कार्यक्रम को ऊंचाई तक पहुंचाया.