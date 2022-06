Divya on Beniwal - हनुमान ने की अपने जमीर की सौदेबाजी, इतिहास ये बात याद रखेगा

राजस्थान में एक ओर राज्यसभा का रण (Rajasthan Rajyasabha Election 2022) चल रहा है जिसमें कांग्रेस और भाजपा अपने-अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए मतदान कर रहे हैं. लेकिन राजस्थान में एक रण और चल रहा है जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस की तेजतर्रार विधायक दिव्या मदेरणा के बीच चल रहा है. अपना वोट देने के बाद दिव्या मदेरणा ने यह तो कहा कि भाजपा की फ्लाइट क्रैश होगी और कुछ देर में भाजपा का गुब्बारा फूट जाएगा. लेकिन इसके साथ ही दिव्या मदेरणा ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पर भी सवाल (Divya Maderna targets hanuman beniwal) खड़ा किया.

Rajyasabha Polls 2022: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों ने किया मतदान, CM गहलोत ने डाला पहला वोट

राजस्थान में राज्यसभा चुनाव का रण (Rajasthan Rajyasabha Election 2022) जारी है. चुनाव से ठीक पहले ईडी, चुनाव आयोग के साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट का भी रोल शुरू हो गया है. इसके पीछे कारण है बसपा के वे 6 विधायक जो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए. अब इस विलय को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए सभी 6 विधायकों से मतदान करवा लिया है.

BJP Accepts RS 2022 Defeat: भाजपा के चीफ व्हिप जोगेश्वर गर्ग ने परिणाम से पहले स्वीकारी पराजय, बोले- हार हमारे सामने थी लेकिन...

जस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए मतदान जारी (BJP Accepted Defeat Before Counting) हैं. विधानसभा में विधायक अपने कीमती मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं. वोटिंग की काउंटिंग (Rajyasabha Election 2022) शाम तक निपट जाएगी और रिजल्ट सबके सामने होगा. कांग्रेस अपने विधायकों को 3 बसों में जबकि भाजपा 2 बसों में अपने विधायकों को लेकर पहुंची. एक अनुमान के मुताबिक अगर सभी 200 विधायकों का मतदान 4 बजे से पहले हो जाता है और दोनों ही पार्टियां काउंटिंग के लिए सहमत हो जाती हैं तो काउंटिंग 5 बजे से पहले भी की जा सकती है. इस बीच भाजपा खेमे में निराशा साफ देखी जा सकती (BJP Accepts RS 2022 Defeat) है.

CM On Mission RS: बोले गहलोत- भाजपा ने अनावश्यक खड़ा किया उम्मीदवार, मिलेगी मात

राज्यसभा की 4 सीटों के लिए आज शुक्रवार को मतदान शुरू (CM On Mission RS) हो गए हैं. सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक विधायक मतदान करेंगे (Voting For Rajyasabha Seats In Rajasthan). गुरुवार को कांग्रेस के विधायक उदयपुर से जयपुर के आमेर स्थित होटल लीला पैलेस पहुंचे थे. होटल लीला पैलेस से मतदान के लिए शुक्रवार सुबह बस में बैठकर विधायक रवाना हुए. कांग्रेस विधायकों की पहली बस के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी होटल लीला पैलेस से रवाना हुए. इस दौरान मीडिया के इसरार पर उन्होंने अपनी जीत और भाजपा की हार का दावा किया.

Rajyasabha Battle Final Round: राज्यसभा के रण में विधायक दे रहे मतों की आहुति, 4 बजे तक मतदान...

जस्थान राज्यसभा (Rajyasabha Election 2022) की 4 सीटों के लिए मतदान पड़ रहे हैं. कांग्रेस की ओर से सबसे पहला वोट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डाला उसके बाद लगातार विधायक मताधिकार का प्रयोग कर रहे (Congress Vs BJP) हैं. मतदान का दौर 4 बजे तक चलेगा. इस बीच दोनों ओर से जीत के दावे किए जा रहे हैं. भाजपा विधायक चंद्रकांता मेघवाल ने भी वोट डाल दिया है जिन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी. इससे पहले भाजपा और कांग्रेस के विधायक राजस्थान विधानसभा में बसों से पहुंचे. भाजपा विधायकों की ओर से पहला वोट पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने डाला.

Sikar Lawyer Died: SDM कोर्ट में खुद को आग लगाने वाले वकील की मौत, सड़क पर उतरे वकील

खंडेला कस्बे के 40 साल के अधिवक्ता हंसराज मावलिया ने गुरुवार को एसडीएम ऑफिस में खुद को आग लगा ली (Sikar lawyer Set Himself On fire) थी. आज जयपुर में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. अधिवक्ता ने सुसाइड नोट में भ्रष्टाचार की बात कही (Lawyer alleges Sikar SDM Of harassment) है. इस पूरे प्रकरण को लेकर वकीलों में गुस्सा है. आज अधिवक्ता संघ ने जिले भर में कार्य बहिष्कार का एलान कर दिया है. राजस्थान हाई कोर्ट सहित अधीनस्थ अदालतों की बार एसोसिएशन ने शुक्रवार को न्यायिक कार्य नहीं करने का निर्णय लिया है.

Poison Taken In Police Station: भरतपुर में पुलिस के सामने युवक ने खाया जहर, बीवी के खिलाफ कार्रवाई न करने पर उठाया ये कदम

कोतवाली थाने की रेलवे पुलिस चौकी में गुरुवार देर शाम को एक युवक ने जहर खा (Man Consumed Poison In Police Station) लिया. जैसे ही पुलिस अधिकारियों को घटना की जानकारी मिली तो पुलिसकर्मियों के हाथ पैर फूल गए और उसे तुरंत आरबीएम अस्पताल लेकर पहुंचे. बताया जा रहा है कि युवक अपनी बीवी और ससुरालीजनों की शिकायत लेकर पुलिस चौकी पहुंचा था. उसकी शिकायत थी कि पुलिस ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है. हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि युवक जहर खाकर ही चौकी पहुंचा था.

Rajasthan SOG Action: भूमाफिया पर कार्रवाई से स्थानीय पुलिस ने खींचे हाथ, एक्शन में आई एसओजी...हथियार संग दबोचे बदमाश

राजधानी में सक्रिय भू-माफियाओं की गैंग (Gang of Land Mafias) में कानून का बिल्कुल भी खौफ नहीं है और अब बदमाश सिविल लाइंस क्षेत्र जहां राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित तमाम मंत्री निवास करते हैं, वहां भी कब्जे करने लगे हैं. दबंगई का ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें दिनदहाड़े लाठियां और हथियार लेकर पहुंचे कार सवार दबंगों ने राजभवन डिस्पेंसरी के सामने के घर के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया. सोडाला थाना पुलिस मौके पर पहुंची तब लठैत भी उपस्थित थे, लेकिन कार्रवाई के बजाय पुलिस उलटे पांव लौट गई. बाद में परिवादी पक्ष ने विरोध जताया तो ताला लगाकर पुलिस ने चाबी अपने पास रख ली. इसमें चौकाने वाला खुलासा बुधवार रात को एसओजी ने किया है.

Jaipur Mandi Rate: सरसों में गिरावट, अन्य जिंसों के भाव स्थिर

मांग घटने के बाद सरसों मे गिरावट दर्ज की गई है. पिछले कुछ समय से सरसों में तेजी का दौर जारी था. लेकिन शुक्रवार को जयपुर मंडी (Jaipur Mandi Rate) में सरसों 50 रुपए क्विंटल कमजोर हो गई. इसके चलते सरसों कच्ची घाणी तेल भी 100 रुपए क्विंटल सस्ता हो गया. सामान्य कारोबार से चना व दाल-दलहन, अनाज और चीनी भावों में खास बदलाव नहीं हुआ.

Chittorgarh Road Accident: वोल्वो बस ट्रेलर में घुसी, तीन कर्मचारियों सहित आधा दर्जन यात्री घायल

चित्तौड़गढ़ उदयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर (Accident on Chittorgarh Udaipur NH) आज शाम वोल्वो बस आगे जा रहे ट्रेलर में जा घुसी. इस दुर्घटना में चालक सहित आधा दर्जन यात्री घायल हो गए जिनमें तीन रोडवेज कर्मचारी हैं, इन तीनों को जिला चिकित्सालय लाया गया. जयपुर डिपो की वोल्वो बस उदयपुर जा रही थी.