राज्यसभा की 4 सीटों के लिए आज शुक्रवार को मतदान शुरू (CM On Mission RS) हो गए हैं. सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक विधायक मतदान करेंगे (Voting For Rajyasabha Seats In Rajasthan). गुरुवार को कांग्रेस के विधायक उदयपुर से जयपुर के आमेर स्थित होटल लीला पैलेस पहुंचे थे. होटल लीला पैलेस से मतदान के लिए शुक्रवार सुबह बस में बैठकर विधायक रवाना हुए. कांग्रेस विधायकों की पहली बस के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी होटल लीला पैलेस से रवाना हुए. इस दौरान मीडिया के इसरार पर उन्होंने अपनी जीत और भाजपा की हार का दावा किया.

Rajyasabha Polls 2022: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों ने किया मतदान, CM गहलोत ने डाला पहला वोट

राजस्थान में राज्यसभा चुनाव का रण (Rajasthan Rajyasabha Election 2022) जारी है. चुनाव से ठीक पहले ईडी, चुनाव आयोग के साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट का भी रोल शुरू हो गया है. इसके पीछे कारण है बसपा के वे 6 विधायक जो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए. अब इस विलय को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए सभी 6 विधायकों से मतदान करवा लिया है.

Rajya Sabha polls: बाड़ेबंदी की राजनीति में गहलोत सरकार का इंटरनेट बंद, विपक्ष कस रहा तंज

राज्यसभा चुनाव से कुछ घंटों पहले जयपुर के संभागीय आयुक्त की ओर से आमेर क्षेत्र में इंटरनेट बंद करने का आदेश निकालने के बाद राजनीतिक गलियारों में इसकी काफी चर्चा हो रही है. बाड़ेबंदी की राजनीति के दौरान सरकार की ओर से अपने ही मंत्रियों और विधायकों को नेटबंदी के भंवर में फंसाने को लेकर विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने का पूरा प्रयास कर रही है. ताज्जुब की बात है न तो आज जयपुर में कोई परीक्षा है और न ही ऐसे कोई हालात उत्पन्न हुए हैं जिसके चलते नेट बंदी का कदम उठाना पड़े. लेकिन फिर भी आमेर क्षेत्र में की गई नोटबंदी अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रही है. वहीं, जयपुर के संभागीय आयुक्त की ओर से नेटबंदी का ऑर्डर निकाले जाने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक तंज कसते हुए ट्वीट किया कि 'पर्चा लीक होने के डर से आमेर में इंटरनेट बंद.'

Mission Rajyasabha 2022: मतदान से ठीक पहले सुभाष चंद्रा ने निर्दलीय विधायक बलजीत यादव को दिया Offer!

राज्यसभा चुनाव में जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा यह आज तय हो जाएगा (Mission Rajyasabha 2022). मतदान से एक रात पहले भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी डॉ सुभाष चंद्रा का एक ट्वीट (Subhash Chandra Tweet) चर्चाओं में है. ट्वीट में उन सब मांगों का समाधान राज्यसभा के जरिए करवाने का प्रयास करने का आश्वासन दिया गया जो मांगे पिछले लंबे समय से निर्दलीय विधायक बलजीत यादव उठा रहे थे. खास बात यह भी है कि बलजीत यादव जो ट्वीट किए जाने तक कांग्रेस समर्थित विधायकों के कैंप में शामिल नहीं हुए थे इस पोस्ट के बाद बाड़ेबंदी में पहुंच गए.

Rajasthan Rajyasabha Election 2022: कांग्रेस का कुनबा एकजुट, दावा- तीनों राज्यसभा सीटें जीतेंगे

राजस्थान में आज 4 राज्यसभा सीटों (Rajasthan Rajyasabha Election 2022) के लिए सुबह 9 बजे से 4 बजे तक मतदान होगा और शाम 5 बजे मतगणना के बाद यह साफ हो जाएगा कि अब राजस्थान के नए चार राज्यसभा सांसद कौन होंगे? बात सत्ताधारी दल की की जाए तो अब कांग्रेस का कुनबा पूरी तरीके से एकजुट हो चुका है. कांग्रेस, निर्दलीय और समर्थित दलों समेत उनके सभी 126 विधायक एकजुट दिखाई दे रहे हैं. एकमात्र निर्दलीय विधायक बलजीत यादव भी अब कांग्रेस की बाड़ेबंदी में आ चुके हैं. अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं घटा तो फिर राजस्थान के कांग्रेस पार्टी की ओर से तीन राज्यसभा सांसद मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी और रणदीप सुरजेवाला होंगे.

भाजपा के इरादे शुरू से खराब रहे...पहले सरकार गिराने चले थे तो वहां पर भी मात खा गए: रघु शर्मा

कांग्रेस के मंत्री और विधायकों ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा. कांग्रेस नेता और गुजरात प्रभारी रघु शर्मा ने कहा कि बीजेपी के इरादे शुरू से खराब रहे हैं. पहले सरकार को गिराने चले थे, वहां पर भी मात खा गए. अब तो राज्यसभा में कांग्रेस के पास 3 सीटें स्पष्ट हैं. कांग्रेस के पास 126 एमएलए हैं. यह जानते हुए भी बीजेपी ने निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा किया है.

Poison Taken In Police Station: भरतपुर में पुलिस के सामने युवक ने खाया जहर, बीवी के खिलाफ कार्रवाई न करने पर उठाया ये कदम

कोतवाली थाने की रेलवे पुलिस चौकी में गुरुवार देर शाम को एक युवक ने जहर खा (Man Consumed Poison In Police Station) लिया. जैसे ही पुलिस अधिकारियों को घटना की जानकारी मिली तो पुलिसकर्मियों के हाथ पैर फूल गए और उसे तुरंत आरबीएम अस्पताल लेकर पहुंचे. बताया जा रहा है कि युवक अपनी बीवी और ससुरालीजनों की शिकायत लेकर पुलिस चौकी पहुंचा था. उसकी शिकायत थी कि पुलिस ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है. हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि युवक जहर खाकर ही चौकी पहुंचा था.

Chittorgarh Road Accident: वोल्वो बस ट्रेलर में घुसी, तीन कर्मचारियों सहित आधा दर्जन यात्री घायल

चित्तौड़गढ़ उदयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर (Accident on Chittorgarh Udaipur NH) आज शाम वोल्वो बस आगे जा रहे ट्रेलर में जा घुसी. इस दुर्घटना में चालक सहित आधा दर्जन यात्री घायल हो गए जिनमें तीन रोडवेज कर्मचारी हैं, इन तीनों को जिला चिकित्सालय लाया गया. जयपुर डिपो की वोल्वो बस उदयपुर जा रही थी.

Rajasthan SOG Action: भूमाफिया पर कार्रवाई से स्थानीय पुलिस ने खींचे हाथ, एक्शन में आई एसओजी...हथियार संग दबोचे बदमाश

राजधानी में सक्रिय भू-माफियाओं की गैंग (Gang of Land Mafias) में कानून का बिल्कुल भी खौफ नहीं है और अब बदमाश सिविल लाइंस क्षेत्र जहां राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित तमाम मंत्री निवास करते हैं, वहां भी कब्जे करने लगे हैं. दबंगई का ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें दिनदहाड़े लाठियां और हथियार लेकर पहुंचे कार सवार दबंगों ने राजभवन डिस्पेंसरी के सामने के घर के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया. सोडाला थाना पुलिस मौके पर पहुंची तब लठैत भी उपस्थित थे, लेकिन कार्रवाई के बजाय पुलिस उलटे पांव लौट गई.