Rajyasabha Election 2022: राजस्थान विधानसभा से LIVE पल पल की अपडेट.

Mission Rajyasabha 2022: मतदान से ठीक पहले सुभाष चंद्रा ने निर्दलीय विधायक बलजीत यादव को दिया Offer!

राज्यसभा की 4 सीटों के लिए आज वोटिंग (Mission Rajyasabha 2022) होगी. क्रॉस वोटिंग और हॉर्स ट्रेडिंग की आशंकाओं के बीच विधायक अपने उम्मीदवारों का चुनाव करेंगे. इस अहम प्रक्रिया से ठीक पहले तक लुभाने की कोशिश जारी रही. देर रात निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा ने ट्वीट के जरिए कांग्रेस की बाड़ेबंदी में न पहुंचने वाले विधायक बलजीत यादव को एक इशारे से कुछ समझाने का प्रयास किया लेकिन इसके कुछ घण्टे बाद ही यादव बाड़े में पहुंच गए. इस बीच आमेर में इंटरनेट सेवा बंद करने को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई.

Rajyasabha Elections: इस बार भाजपा को ऐसा सबक मिलेगा कि दोबारा हॉर्स ट्रेडिंग का प्रयास नहीं करेगी

उदयपुर से विधायकों के साथ जयपुर पहुंचे सीएम गहलोत ने राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका को लेकर भाजपा पर (Cm Gehlot target bjp) निशाना साधा. उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा को ऐसा सबक मिलेगा कि भविष्य में हॉर्स ट्रेडिंग का प्रयास नहीं करेगी.

Rohit Joshi Rape Case: दुष्कर्म मामले में रोहित जोशी को मिली सशर्त अग्रिम जमानत

मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी को दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सशर्त जमानत (Rohit Joshi gets conditional anticipatory bail) दे दी है. दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने रोहित जोशी को अग्रिम जमानत का लाभ दिया है.

जिसने पिता और दादा का किया 'इलाज' उसी गहलोत की गोद में बैठी हैं दिव्या मदेरणा -हनुमान बेनीवाल

भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी को राज्य सभा चुनाव में समर्थन देने पर आप की ओर से आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल (hanuman beniwal exclusive interview with etv bharat) पर रुपयों के लेनदेन के आरोप लगाए गए हैं. बेनीवाल ने आप प्रभारी विनय मिश्रा के साथ ही कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा पर भी निशाना साधा है. बेनीवाल ने गुरुवार को ईटीवी भारत से खास मुलाकात में कई मुद्दों पर अपनी बात रखी.

Procession on Tractor: बाड़मेर में 51 ट्रैक्टरों पर निकली किसान के बेटे की बारात...दूल्हा खुद ट्रैक्टर चलाकर पहुंचा ससुराल

बाड़मेर में निकली एक अनोखी बारात जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है. जिले में एक किसान के बेटे की बारात 51 ट्रैक्टरों (farmer son procession on 51 tractors) पर निकाली गई है. खास बात ये है कि खुद दूल्हा ट्रैक्टर चलाकर ससुराल पहुंचा था.

Rajya Sabha Election 2022: राज्यसभा चुनाव में ये भाजपा विधायक नहीं कर पाएंगे मतदान! ये है वजह...

राजस्थान में राज्यसभा की चार सीटों पर शुक्रवार को वोटिंग होगी. इसमें भाजपा के दो विधायकों के स्वयं मतदान करने की कम संभावना (Two BJP MLAs may not vote in Rajya Sabha election) है. बताया जाता है कि ये दोनों विधायक उम्र दराज हैं और इनके हाथों में कंपन्न की समस्या के चलते वोटिंग में गलती की संभावना है, जिससे इनका वोट निरस्त हो सकता है. बीजेपी की मॉक ड्रिल में भी इन दोनों विधायकों के खारिज कर दिए गए थे. बताया जा रहा है कि मेडिकल आधार पर इन्हें सहायक उपलब्ध करवाए जा सकते हैं.

आचार्य प्रमोद का भाजपा पर हमला...कांग्रेस को बताया देश की आत्मा

श्रीगंगानगर में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भाजपा (Acharya Pramod target BJP) पर हमला बोला है. सूरतगढ़ में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बीजेपी में कभी व्यक्ति पूजा को महत्व नहीं दिया गया बल्कि विचारधारा को पूजा जाता था, लेकिन आज इस पार्टी की सारी शक्तियां एक व्यक्ति में निहित हो गईं हैं. आज सारी शक्तियां नरेंद्र मोदी में निहित हो चुकी हैं. मोदी को भाजपा से अलग कर दिया जाए तो इस पार्टी को कोई अस्तित्व नहीं बचता. उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस देश की आत्मा है. उन्होंने कहा कि 800 साल के मुगल शासन और 200 साल के अंग्रेजी शासन की हुकूमत से कांग्रेस ने ही लोहा लिया और सैंकड़ो नेताओं का बलिदान देकर इस देश को आजादी दिलवाई.

Rajya Sabha Election 2022 : भाजपा विधायकों के बाड़ाबंदी स्थल पर दूसरी बार पहुंची पुलिस, पार्टी नेताओं ने लौटाया, ये है मामला...

राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी की बाड़ाबंदी जयपुर के एक होटल में चल रही है. इस दौरान दो मौकों पर पुलिस बाड़ांबदी स्थल पहुंची, जिसे बीजेपी ने वापस लौटा दिया. पहली बार बुधवार को पुलिस जीप और कुछ जवान आए थे, उन्हें लौटा दिया (Police sent back by BJP from political fencing venue) गया. गुरुवार को पुलिस जीप और वाहन बाड़ाबंदी स्थल पहुंचे, तो उन्हें भी वापस लौटा दिया गया. पुलिस का तर्क था कि वे केंद्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर से जुड़े प्रोटोकॉल के तहत आए थे.

Rajasthan SOG Action: भूमाफिया पर कार्रवाई से स्थानीय पुलिस ने खींचे हाथ, एक्शन में आई एसओजी...हथियार संग दबोचे बदमाश

राजधानी के हाई सिक्योरिटी जोन में भूमाफियाओं (Gang of Land Mafias) की दंबगई का मामला सामने आया है. खास बात ये कि स्थानीय पुलिस ने इन पर कोई कार्रवाई की जिसके बाद एसओजी ने इन्हें अपनी गिरफ्त में लिया. मामला सिविल लाइंस इलाके का है.