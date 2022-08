Udaipur Murder Case : एनआईए ने प्रतापगढ़ से मुस्लिम को किया डिटेन, गौश मोहम्मद से सम्पर्क में था

उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड में एनआईए की टीम लगातार जांच में जुटी हुई है. इस मामले में एनआईए की टीम ने प्रतापगढ़ जिले के पारसोला निवासी मुस्लिम पुत्र शेर मोहम्मद (NIA detained Muslim from Pratapgarh ) को हिरासत में लिया है. बताया गया कि मोहम्मद कट्टरपंथी संगठन टीएलपी का सदस्य है और वह मुख्य आरोपी गौश मोहम्मद के संपर्क में था.

ट्रांसपोर्टर को धमकी, लिफाफे में राखी के साथ कारतूस भेज मांगे 30 लाख

जयपुर में बदमाशों ने ट्रांसपोर्टर को (miscreants threat to transporter) धमकी दी है. बदमाशों ने एक लिफाफे में राखी और कारतूस भेजकर 30 लाख रुपये की फिरौती की मांग की है. ट्रांसपोर्टर ने मुहाना थाने में मामला दर्ज कराया है.

डीजे के साथ मंत्री चांदना ने बूंदी में निकाली कांवड़ यात्रा, SP बोले- बैन नहीं...आईजी बोले- है

राजस्थान की गहलोत सरकार ने सावन महीने में होने वाली कांवड़ यात्रा (Kanwar Yatra in Rajasthan) को लेकर एक आदेश जारी किया था, जिसके अनुसार कांवड़ यात्रा में डीजे और लाउडस्पीकर पर रोक (DJ ban in Rajasthan) लगी हुई है. लेकिन डीजे पर बैन होने के बाद भी बूंदी में मंत्री अशोक चांदना को छूट मिली. चांदना ने बुधवार को 35 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा (Ashok Chandna Kanwar Yatra) निकाली.

आजादी की गौरव यात्रा में नहीं जुटी भीड़, खाचरियावास बोले- मैंने सबका ठेका नहीं ले रखा

जयपुर में बुधवार को आजादी की गौरव यात्रा (Azadi ki Gaurav Yatra) निकाली गई लेकिन उसमें भीड़ काफी कम नजर आई. इस दौरान मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास यात्रा में कम संख्या देखकर काफी नाराज दिखे. उन्होंने यहां तक कहा कि मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूं बाकी किसी का ठेका नहीं ले रखा है.

Rape in Jaipur: डेयरी पर दूध लेने गई 15 साल की नाबालिग से दुष्कर्म

राजधानी में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने (Rape with minor girl in Jaipur) आया है. जयपुर में डेयरी पर दूध लेने गई नाबालिग से वहीं पर काम करने वाले व्यक्ति ने दुष्कर्म किया. आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है.

Kirori Vs Ramesh Meena: अपनी ही सरकार पर बरसे मंत्री रमेश मीणा, सीएम से पूछा ये सवाल

राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा की ओर से बार-बार सरकार के खिलाफ किए जा रहे प्रदर्शन को लेकर रमेश मीणा अब अपनी सरकार पर ही सवाल खड़े कर रहे (Ramesh Meena questions his own party) हैं. उन्होंने कहा कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि इन पर कार्रवाई नहीं हो रही है.

भरतपुर में नाबालिग के साथ गैंगरेप...बचाने गई बड़ी बहन का अपहरण

भरतपुर में नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है. खेत में पशु चारा लेने गई बालिका के साथ आोरपियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया. पीड़िता चीख सुनकर उसे बचाने पहुंची बड़ी बहन को भी आरोपी जबरन उठा ले गए. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Udaipur Murder Case: इस बार राखी नहीं बांध पाएंगी कन्हैया की बहनें

उदयपुर में गत 28 जून को कन्हैयालाल साहू की गौस मोहम्मद और रियाज ने मिलकर निर्मम हत्या कर दी (Kanhaiyalal murder case) थी. इसके बाद से परिवार गम में डूबा है. अब रक्षाबंधन के त्योहार पर बहनें अपने भाई के घर पहुंची हैं, लेकिन भाई के बिना घर सूना हो गया है. बहनें इस बार भाई को राखी नहीं बांध पाएंगी. कन्हैया की बहनों का कहना है कि जिन हत्यारों ने हमारी खुशियां छीन लीं, उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए.

गहलोत के बयान पर बिगड़ी बात, राजस्थान में हर रोज 17 रेप की वारदातें...नाराज महिलाओं ने कही ये बात

रेप के बाद हत्या के मामलों पर दिल्ली में सीएम गहलोत के दिए गए बयान (CM statement in Delhi on rape cases) पर वह चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं. राजस्थान में विपक्ष और तमाम सामाजिक संगठन (Womens organizations angry on CM gehlot) उनके बयान की आलोचना करने के साथ उनका विरोध कर रहे हैं.

ACB Action in Bikaner : KCC के नाम पर 30 हजार रुपये की रिश्वत लेते बैंक मैनेजर रंगे हाथों गिरफ्तार

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की बीकानेर इकाई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए (ACB Big Action) एक बैंक मैनेजर को KCC के नाम पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.