Udaipur Murder Case : एनआईए ने प्रतापगढ़ से मुस्लिम को किया डिटेन, गौश मोहम्मद से सम्पर्क में था

उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड में एनआईए की टीम लगातार जांच में जुटी हुई है. इस मामले में एनआईए की टीम ने प्रतापगढ़ जिले के पारसोला निवासी मुस्लिम पुत्र शेर मोहम्मद (NIA detained Muslim from Pratapgarh ) को हिरासत में लिया है. बताया गया कि मोहम्मद कट्टरपंथी संगठन टीएलपी का सदस्य है और वह मुख्य आरोपी गौश मोहम्मद के संपर्क में था.

बदमाशों ने ट्रांसपोर्टर को दी धमकी, लिफाफे में राखी के साथ भेजा कारतूस...मांगी 30 लाख फिरौती

राजधानी जयपुर के मुहाना थाना इलाके में बदमाशों ने एक ट्रांसपोर्टर (miscreants threat to transporter) को धमकी दी है. बदमाशों ने लिफाफे में राखी के साथ कारतूस (sent rakhi and cartridges in envelope) भेजकर उससे 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी है. धमकी भरा पत्र मिलने से परेशान ट्रांसपोर्टर ने मंगलवार रात को मुहाना थाने में शिकायत दर्ज करवाई है. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.

भरतपुर में नाबालिग के साथ गैंगरेप...बचाने गई बड़ी बहन का अपहरण

भरतपुर में नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है. खेत में पशु चारा लेने गई बालिका के साथ आोरपियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया. पीड़िता चीख सुनकर उसे बचाने पहुंची बड़ी बहन को भी आरोपी जबरन उठा ले गए. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

गहलोत के बयान पर बिगड़ी बात, राजस्थान में हर रोज 17 रेप की वारदातें...नाराज महिलाओं ने कही ये बात

रेप के बाद हत्या के मामलों पर दिल्ली में सीएम गहलोत के दिए गए बयान (CM statement in Delhi on rape cases) पर वह चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं. राजस्थान में विपक्ष और तमाम सामाजिक संगठन (Womens organizations angry on CM gehlot) उनके बयान की आलोचना करने के साथ उनका विरोध कर रहे हैं.

खाटूश्याम हादसा : SDM राजेश कुमार और CO सुरेंद्र सिंह निलंबित, CM गहलोत ने बुलाई आपात बैठक

सीकर खाटूश्यामजी मंदिर में हुए हादसे को लेकर प्रदेश की गहलोत सरकार सख्त हो गई है. एक तरफ तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज 12 बजे मंदिर हादसे को लेकर (CM Gehlot Called Emergency Meeting) आपात बैठक बुलाई तो वहीं दूसरी तरफ मंगलवार देर रात दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है.

ACB Action in Bikaner : KCC के नाम पर 30 हजार रुपये की रिश्वत लेते बैंक मैनेजर रंगे हाथों गिरफ्तार

एसीबी ने बीकानेर में बड़ी कार्रवाई की है. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बुधवार को केसीसी के नाम पर 30 हजार रुपये की रिश्वत लेते (Bank Manager Trap Taking Bribe) हुए बैंक मैनेजर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रजनीश पूनिया के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया.

हर घर तिरंगा अभियान: भाजपा ने निकाली प्रभात फेरी, छात्रों से लेकर सफाईकर्मियों तक ने थामा ध्वज

राजधानी जयपुर में बुधवार को भाजपा की ओर से हर घर तिरंगा अभियान (Har Ghar tiranga Abhiyan) के तहत प्रभात फेरी (BJP took out Prabhat Pheri) निकाली गई. इस दौरान स्कूली छात्रों से लेकर सफाईकर्मियों तक ने राष्ट्रीय ध्वज थामा. जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर से ताड़केश्वर महादेव मंदिर तक तिरंगा यात्रा निकाली गई.

Jaipur Suicide Case : 4 मंजिला अपार्टमेंट से कूदी 10वीं की छात्रा, मौके पर मौत

राजधानी के सोडाला थाना इलाके में बुधवार अलसुबह पॉश एरिया सिविल लाइंस में एक 15 साल की किशोरी ने अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से छलांग लगाकर (Girl Jumped Down from Roof of House) आत्महत्या कर ली. किशोरी का शव अपार्टमेंट के पीछे बने सामुदायिक केंद्र में पड़ा मिलने पर आसपास रहने वाले लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी. सूचना पर सोडाला पुलिस मौके पर पहुंची और फोरेसिंक की टीम को मौके पर बुलाया गया.

Sariska Tiger Reserve: बाघों की नानी बीमार...स्वास्थ्य जांच कर एनक्लोजर में छोड़ा

सरिस्का टाइगर रिजर्व (Sariska Tiger Reserve) में बाघों की नानी के नाम से जानी जाने वाली बाघिन एसटी 2 की तबीयत खराब (Tigress ST 2 health deteriorated) हो गई है. उसे राजगढ़ वन क्षेत्र में रास्ते में बैठे देखा गया. सूचना पर वन विभाग की टीम चिकित्सकों संग पहुंची और ट्रंकुलाइज करने के बाद बाघिन की स्वास्थ परीक्षण करने के बाद उसे एनक्लोजर में लाकर रखा गया.

World Lion Day : एशियाटिक शेरों को खुले जंगल में देखने का सपना हुआ पूरा...नाहरगढ़ बना आकर्षण का केंद्र

शेरों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए (World Lion Day 2022) हर साल अगस्त 10 अगस्त को वर्ल्ड लॉयन डे मनाया जाता है. दक्षिण अफ्रीका की तर्ज पर राजस्थान में पहली लॉयन सफारी की शुरुआत राजधानी जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में की गई. नाहरगढ़ लॉयन सफारी में खुले जंगल में शेरों को देखने का मौका मिलता है. खुले जंगल में शेरों को देखकर प्रकृति और वन्यजीवों के प्रति लोगों का जुड़ाव होता है.