कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी फिर कोरोना पॉजिटिव, दूसरी बार हुईं संक्रमित

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं. उन्होंने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी है. प्रियंका ने बताया कि वे फिर कोरोना पॉजिटिव हो गई है. उन्होंने बताया कि वे घर पर ही आइसोलेटेड हो गई हैं और सभी प्रोटोकॉल का पालन करेंगी.

Rahul Gandhi Visit Cancelled : प्रियंका गांधी हुई कोरोना पॉजिटिव, राहुल गांधी का अलवर दौरा रद्द

राहुल गांधी का अलवर का दौरा रद्द हो चुका है. प्रियंका गांधी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद राहुल गांधी ने अलवर के तिजारा का दौरा अचानक रद्द कर दिया है. तिजारा के जैन मंदिर की धर्मशाला में कांग्रेस का शिविर चल रहा है. इस शिविर का बुधवार को समापन होना है. समापन कार्यक्रम में राहुल गांधी को आना था. दिल्ली से सड़क मार्ग से तिजारा 11 बजकर 30 मिनट पर पहुंचने का कार्यक्रम था. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित तमाम नेता व कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी तिजारा पहुंच गए व मंगलवार शाम से राहुल गांधी के दौरे की तैयारी में जुटे हुए थे.

खाटूश्याम हादसा : SDM राजेश कुमार और CO सुरेंद्र सिंह निलंबित, CM गहलोत ने बुलाई आपात बैठक

सीकर खाटूश्यामजी मंदिर में हुए हादसे को लेकर प्रदेश की गहलोत सरकार सख्त हो गई है. एक तरफ तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज 12 बजे मंदिर हादसे को लेकर (CM Gehlot Called Emergency Meeting) आपात बैठक बुलाई तो वहीं दूसरी तरफ मंगलवार देर रात दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है.

बदमाशों ने ट्रांसपोर्टर को दी धमकी, लिफाफे में राखी के साथ भेजा कारतूस...मांगी 30 लाख फिरौती

राजधानी जयपुर के मुहाना थाना इलाके में बदमाशों ने एक ट्रांसपोर्टर (miscreants threat to transporter) को धमकी दी है. बदमाशों ने लिफाफे में राखी के साथ कारतूस (sent rakhi and cartridges in envelope) भेजकर उससे 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी है. धमकी भरा पत्र मिलने से परेशान ट्रांसपोर्टर ने मंगलवार रात को मुहाना थाने में शिकायत दर्ज करवाई है. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है

ACB Action in Bikaner : KCC के नाम पर 30 हजार रुपये की रिश्वत लेते बैंक मैनेजर रंगे हाथों गिरफ्तार

एसीबी ने बीकानेर में बड़ी कार्रवाई की है. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बुधवार को केसीसी के नाम पर 30 हजार रुपये की रिश्वत लेते (Bank Manager Trap Taking Bribe) हुए बैंक मैनेजर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रजनीश पूनिया के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया.

आजादी के सुपर हीरो: जोरावर सिंह ने वायसराय पर फेंका था बम, ऐसे अंडरग्राउंड हुए कि खोज नहीं पाए अंग्रेज

भारत को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों की ओर से चलाई की मुहिम शौर्य और अमर गाथाओं से भरी हुई है. देश के लिए हंसते-हंसते प्राण न्योछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की बदौलत हम आजाद भारत के सूरज को देख पाए. स्वतंत्रता सेनानियों की शौर्य गाथाओं के बीच भीलवाड़ा के शाहपुरा क्षेत्र के प्रताप सिंह बारहठ (Story of Pratap Singh Barhath) और जोरावर सिंह (Story of Zorawar Singh Barhath) के अमूल्य योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता.

Petrol Diesel Rate in Rajasthan : पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानिए क्या है आपके शहर में भाव

बुधवार के लिए पेट्रोल-डीजल (Petrol-Diesel) के ताजा रेट जारी हो गए हैं. तेल कंपनियों की तरफ से जारी ताजा रेट के मुताबिक पेट्रोल-डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है. ऐसे में बुधवार भी लोगों के राहत लेकर आई है. गौरतलब है कि बीते 22 मई के बाद से पेट्रोल-डीजल के दाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और तेल के दाम स्थिर हैं. आइए जानते हैं राजस्थान के प्रमुख शहरों में बुधवार को पेट्रोल-डीजल की ताजा कीमत (Petrol Diesel Rate in Rajasthan) क्या है?

किरोड़ी की हुंकारः हजार गहलोत भी पैदा हो जाएं तो भी ERCP पूरी नहीं कर सकते

ईआरसीपी (Eastern Rajasthan Canal Project) को लेकर भाजपा से राज्यसभा सांसद डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा से हुंकार (Eastern Rajasthan Canal Project) भरी. उन्होंने इस योजना के प्रस्ताव को लेकर गहलोत सरकार पर निशाना साधा. साथ ही जयपुर कूच का एलान कर दिया.

मस्ती में सीएम गहलोतः आदिवासियों साथ गैर नृत्य पर झूमे, ढोल बजाया

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर मेवाड़ (CM Gehlot Mewar Tour) पहुंचे. इस दौरान सीएम गहलोत विश्व आदिवासी दिवस (world tribal day) के अवसर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद उदयपुर रेलवे ट्रेनिंग स्थित हेलीपैड पर पहुंचे. हेलीपैड पर आदिवासी समाज के कलाकारों ने परंपरागत जनजाति कलाकारों ने परंपरागत वाद्य यंत्रों के साथ आकर्षक वेशभूषा में स्वागत किया. जनजाति संस्कृति और वेशभूषा की झलक देखकर मुख्यमंत्री भी अभिभूत हुए. कुछ देर बाद उन्होंने कलाकारों के बीच पहुंचकर आदिवासियों की होली के प्रमुख गैर नृत्य का आनंद (CM Gehlot enjoys gair dance) लिया.

पैसा नहीं पावर भी चाहिए, यूथ बोर्ड उपाध्यक्ष बोले- सैलरी के लिए राजनीति में नहीं आया

राजस्थान में राजनीतिक पदों (Political Appointment in Rajasthan) के रूप में केवल वेतन पाने वाले शक्तिविहीन उपाध्यक्ष भी नाराज हो गए हैं. राजस्थान यूथ बोर्ड के उपाध्यक्ष सुशील पारीक ने कहा कि सैलरी के लिए राजनीति में नहीं आया. हमें पद के हिसाब से ताकत मिलनी (Sushil Pareek demands from gehlot government) चाहिए.