Udaipur Murder Case एनआईए ने प्रतापगढ़ से मुस्लिम को किया डिटेन, गौश मोहम्मद से सम्पर्क में था

दयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड में एनआईए की टीम लगातार जांच में जुटी हुई है. इस मामले में एनआईए की टीम ने प्रतापगढ़ जिले के पारसोला निवासी मुस्लिम पुत्र शेर मोहम्मद (NIA detained Muslim from Pratapgarh ) को हिरासत में लिया है. बताया गया कि मोहम्मद कट्टरपंथी संगठन टीएलपी का सदस्य है और वह मुख्य आरोपी गौश मोहम्मद के संपर्क में था.

हर घर तिरंगा अभियान: भाजपा ने निकाली प्रभात फेरी, छात्रों से लेकर सफाईकर्मियों तक ने थामा ध्वज

राजधानी जयपुर में बुधवार को भाजपा की ओर से हर घर तिरंगा अभियान (Har Ghar tiranga Abhiyan) के तहत प्रभात फेरी (BJP took out Prabhat Pheri) निकाली गई. इस दौरान स्कूली छात्रों से लेकर सफाईकर्मियों तक ने राष्ट्रीय ध्वज थामा. जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर से ताड़केश्वर महादेव मंदिर तक तिरंगा यात्रा निकाली गई.

Jaipur Suicide Case : 4 मंजिला अपार्टमेंट से कूदी 10वीं की छात्रा, मौके पर मौत

राजधानी जयपुर के सोडाला थाना इलाके में बुधवार अलसुबह पॉश एरिया सिविल लाइंस में एक 15 साल की किशोरी ने अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से छलांग लगाकर (Girl Jumped Down from Roof of House) आत्महत्या कर ली. किशोरी का शव अपार्टमेंट के पीछे बने सामुदायिक केंद्र में पड़ा मिलने पर आसपास रहने वाले लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी. सूचना पर सोडाला पुलिस मौके पर पहुंची और फोरेसिंक की टीम को मौके पर बुलाया गया.

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी फिर कोरोना पॉजिटिव, दूसरी बार हुईं संक्रमित

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं. उन्होंने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी है. प्रियंका ने बताया कि वे फिर कोरोना पॉजिटिव हो गई है. उन्होंने बताया कि वे घर पर ही आइसोलेटेड हो गई हैं और सभी प्रोटोकॉल का पालन करेंगी.

Rahul Gandhi Visit Cancelled : प्रियंका गांधी हुई कोरोना पॉजिटिव, राहुल गांधी का अलवर दौरा रद्द

राहुल गांधी का अलवर का दौरा रद्द हो चुका है. प्रियंका गांधी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद राहुल गांधी ने अलवर के तिजारा का दौरा अचानक रद्द कर दिया है. तिजारा के जैन मंदिर की धर्मशाला में कांग्रेस का शिविर चल रहा है. इस शिविर का बुधवार को समापन होना है. समापन कार्यक्रम में राहुल गांधी को आना था. दिल्ली से सड़क मार्ग से तिजारा 11 बजकर 30 मिनट पर पहुंचने का कार्यक्रम था. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित तमाम नेता व कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी तिजारा पहुंच गए व मंगलवार शाम से राहुल गांधी के दौरे की तैयारी में जुटे हुए थे.

खाटूश्याम हादसा : SDM राजेश कुमार और CO सुरेंद्र सिंह निलंबित, CM गहलोत ने बुलाई आपात बैठक

सीकर खाटूश्यामजी मंदिर में हुए हादसे को लेकर प्रदेश की गहलोत सरकार सख्त हो गई है. एक तरफ तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज 12 बजे मंदिर हादसे को लेकर (CM Gehlot Called Emergency Meeting) आपात बैठक बुलाई तो वहीं दूसरी तरफ मंगलवार देर रात दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है.

बदमाशों ने ट्रांसपोर्टर को दी धमकी, लिफाफे में राखी के साथ भेजा कारतूस...मांगी 30 लाख फिरौती

राजधानी जयपुर के मुहाना थाना इलाके में बदमाशों ने एक ट्रांसपोर्टर (miscreants threat to transporter) को धमकी दी है. बदमाशों ने लिफाफे में राखी के साथ कारतूस (sent rakhi and cartridges in envelope) भेजकर उससे 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी है. धमकी भरा पत्र मिलने से परेशान ट्रांसपोर्टर ने मंगलवार रात को मुहाना थाने में शिकायत दर्ज करवाई है. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है

ACB Action in Bikaner : KCC के नाम पर 30 हजार रुपये की रिश्वत लेते बैंक मैनेजर रंगे हाथों गिरफ्तार

एसीबी ने बीकानेर में बड़ी कार्रवाई की है. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बुधवार को केसीसी के नाम पर 30 हजार रुपये की रिश्वत लेते (Bank Manager Trap Taking Bribe) हुए बैंक मैनेजर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रजनीश पूनिया के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया.

आजादी के सुपर हीरो: जोरावर सिंह ने वायसराय पर फेंका था बम, ऐसे अंडरग्राउंड हुए कि खोज नहीं पाए अंग्रेज

भारत को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों की ओर से चलाई की मुहिम शौर्य और अमर गाथाओं से भरी हुई है. देश के लिए हंसते-हंसते प्राण न्योछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की बदौलत हम आजाद भारत के सूरज को देख पाए. स्वतंत्रता सेनानियों की शौर्य गाथाओं के बीच भीलवाड़ा के शाहपुरा क्षेत्र के प्रताप सिंह बारहठ (Story of Pratap Singh Barhath) और जोरावर सिंह (Story of Zorawar Singh Barhath) के अमूल्य योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता.

Petrol Diesel Rate in Rajasthan : पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानिए क्या है आपके शहर में भाव

बुधवार के लिए पेट्रोल-डीजल (Petrol-Diesel) के ताजा रेट जारी हो गए हैं. तेल कंपनियों की तरफ से जारी ताजा रेट के मुताबिक पेट्रोल-डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है. ऐसे में बुधवार भी लोगों के राहत लेकर आई है. गौरतलब है कि बीते 22 मई के बाद से पेट्रोल-डीजल के दाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और तेल के दाम स्थिर हैं. आइए जानते हैं राजस्थान के प्रमुख शहरों में बुधवार को पेट्रोल-डीजल की ताजा कीमत (Petrol Diesel Rate in Rajasthan) क्या है?