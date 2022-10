Rajasthan Political Crisis: सीएम गहलोत का बड़ा बयान, पूरे 5 साल चलाएंगे सरकार

शनिवार को दिल्ली दौरे से राजस्थान लौटे सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा बयान (Big statement of CM Ashok Gehlot) दिया. उन्होंने कहा कि वो पूरे पांच साल तक सरकार चलाएंगे.

राजस्थान में बनेगा शांति और अहिंसा विभाग...राज्यपाल ने दी प्रस्ताव को मंजूरी

राजस्थान में अब शांति और अहिंसा का अलग से विभाग (Department of Peace and Non violence in Rajasthan) होगा. राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश में शांति और अहिंसा विभाग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. पिछले दिनों राजस्थान में शांति और अहिंसा विभाग के गठन का प्रस्ताव कैबिनेट में तैयार कर राज्यपाल को भेजा गया था.

दिग्विजय-गहलोत के मन का हाल...कहीं वैराग तो कहीं सत्ता राग

कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष पद (congress president election) की रेस से बाहर हो चुके हैं. दोनों ही नेताओं की इस दौड़ से बाहर होने की अपनी ही वजह है. इस बीच सीएम अशोक गहलोत ने पांच साल तक सरकार चलाने की बात कही. वहीं दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट में कहा कि पद छोड़ने वाला ही असली शहंशाह होता है.

राजस्थान में सीएम पर संशय बरकरार, दिल्ली की ओर टिकी निगाहें

कांग्रेस आलाकमान से गहलोत के माफीनामे के बाद भले ही सबकुछ शांत लग रहा (Rajasthan Political Crisis) हो, लेकिन हकीकत यह है कि अंदरखाने भारी उथल-पुथल मची है. अब भी गहलोत समर्थक विधायकों का इस्तीफा स्पीकर सीपी जोशी के पास है. वहीं, सीएम के निर्धारण की डेडलाइन शनिवार को पूरी हो रही है.

Rajasthan Political Crisis: दो गुटों में बंटी राजस्थान कांग्रेस की महिला विधायक, जानें कौन किसके समर्थन में है खड़ा

राजस्थान कांग्रेस में कुल 15 महिला विधायक (Rajasthan Congress has 15 women MLAs) हैं, जो अब दो खेमों में बंट गई हैं. एक खेमा सीएम अशोक गहलोत का है, जिसमें 8 महिला विधायक शामिल (8 women MLAs with Gehlot) हैं तो दूसरा खेमा आलाकमान है, जिसमें 7 विधायक हैं.

Chemical attack in Jaipur: बाइक सवार सिरफिरे ने 1 किलोमीटर की दूरी पर 2 छात्राओं पर फेंका केमिकल, आरोपी फरार

जयपुर में बाइक सवार एक सरफिरे ने दो अलग-अलग स्थानों पर दो छात्राओं पर केमिकल फेंका और फरार हो (Two Girls injured in Chemical attack in Jaipur) गया. घटना में एक छात्रा की पीठ तो दूसरी छात्रा का एक हाथ झुलस गया. वहीं, पूछताछ में जानकारी मिली है कि दोनों छात्राएं न तो एक दूसरे को न ही आरोपी युवक को पहचानती हैं.

बाल विवाह का दंश: राजस्थान में स्कूल जाने की उम्र में मां बन रही बेटियां, सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े

सदियों पुराने बाल विवाह का दंश आज आजादी के 75 साल बाद भी खत्म नहीं हो पा ( child marriage in Rajasthan) आया है. बाल विवाह के रोकथाम को भले ही सख्त कानून बना दिए गए (child marriage prevention law) हो, लेकिन यह कुप्रथा आज भी बदस्तूर जारी है. वहीं, राजस्थान में बाल विवाह के मामलों में इजाफा दर्ज किया गया है.

स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 रैंकिंग जारी, इंदौर फिर अव्वल...हेरिटेज निगम को 26वीं रैंक

केंद्र सरकारी की ओर से जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 रैंकिंग लिस्ट में मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार छठी बार टॉप पर (Swachh Survekshan 2022 Ranking) रहा. वहीं, राजस्थान के हेरिटेज नगर निगम को ऑल इंडिया 26वीं रैंक मिली है.

10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए 21 लाख से ज्‍यादा ने किया आवेदन, लेट फीस के साथ ये है लास्‍ट डेट

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2023 की मुख्‍य परीक्षाओं के लिए आवेदन की शुक्रवार को अंतिम तिथि थी. इस दौरान अब तक दसवीं और बाहरवीं के लिए (RBSE 10th 12th Exam 2023) 21 लाख से ज्‍यादा परीक्षार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है. हालांकि अब भी लेट फीस के साथ 15 अक्‍टूबर तक आवेदन किया जा सकता है.

गद्दार, दलाल, गब्बर, गैंग...क्या कांग्रेसी खुद को बेहतर जानते हैं ?

कांग्रेस खेमों में बंटी है अब वो छिपी हुई बात नहीं रही. गहलोत बनाम पायलट कैम्प जो खुलकर पार्टी में चर्चा का विषय नहीं हुआ करता था अब चर्चा ए आम है (Congress Political drama). इन दोनों गुटों के बीच की अदावत को दोनों ओर से चले शब्दों के तीखे बाणों ने और बढ़ा दिया. एक बार नहीं बार बार दोनों गुटों ने अपने अपने अंदाज में भाषाई मर्यादा को तार तार किया. पार्टी के छुटभैया नेता ही नहीं बल्कि नामदार इस फेहरिस्त में शामिल रहे. अब सवाल यही है कि क्या तंजों के जरिए आपस में बढ़ी खाई को कम किया जा सकेगा?