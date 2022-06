Big News: राजस्थान में उदयपुर डिक्लेरेशन लागू, पांच साल से एक पद पर जमे 8 नेताओं ने दिया इस्तीफा

कांग्रेस के नव संकल्प शिविर में तय की गईं पार्टी की नई नीतियों के तहत उदयपुर डिक्लेरेशन राजस्थान में लागू होना शुरू भी हो गया है. इसके तहत पांच साल से एक ही पद पर तैनात 8 नेताओं (8 leaders held one post for five years resigned) ने इस्तीफा दे दिया है.

पायलट का गहलोत से सवाल: सोनिया-राहुल पर हो रही ईडी की कार्रवाई, विपक्ष में रहते हमने जो भ्रष्टाचार के मामले उठाए उनका क्या ?

कांग्रेस के जयपुर में आयोजित कार्यशाला में पायलट ने गहलोत सरकार से (Pilot question to Gehlot) सवाल किया है कि सोनिया और राहुल गांधी पर पर ईडी की कार्रवाई चल रही है लेकिन हमने विपक्ष में रहते हुए जो भ्रष्टाचार के मामले उठाए थे उन पर क्या कार्रवाई हुई ?

ED Notice to Sonia and Rahul Gandhi : अदालत में चल रहे केस में ED का नोटिस देना मोदी सरकार के सत्ता का दुरुपयोग करने की पराकाष्ठा-गहलोत

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी की ओर से नोटिस देने के मामले में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा है (CM Gehlot on ED Notice to Sonia and Rahul Gandhi) कि यह मोदी सरकार के सत्ता का दुरुपयोग करने की पराकाष्ठा है. सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है. गहलोत ने कहा कि ऐसे नोटिस सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तानाशाही सरकार के खिलाफ आम आदमी की आवाज उठाने से नहीं रोक सकते.

Rajya Sabha Election: भाजपा ने नरेंद्र तोमर को सौंपी राजस्थान की जिम्मेदारी, तो गजेंद्र शेखावत को दिया हरियाणा का जिम्मा...

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बीजेपी ने राजस्थान में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी (Tomar appointed incharge of Rajasthan Rajya Sabha elections) है. जबकि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को हरियाणा राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रभारी बनाया गया है. केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी. किशन रेड्डी को कर्नाटक और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया है.

RBSE 12th results: विज्ञान और वाणिज्य वर्ग का परिणाम जारी, जानिए कितने बच्चे रहे सफल

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने बुधवार को बारहवीं कक्षा का वाणिज्य और विज्ञान परीक्षा का परिणाम जारी (RBSE 12th Board results) कर दिया गया है. परीक्षार्थी बोर्ड का परिणाम वेबसाइट www. rajeduboard.rajasthan.gov.in पर देख सकते हैं.

Congress Workshop in Jaipur: जो जातियां पार्टी का मूल वोट हैं, उनकी बजाए अन्य पर ध्यान दिया जा रहा -मोहन प्रकाश

कांग्रेस की ओर से चल रही दो दिवसीय कार्यशाला (Congress Workshop in Jaipur) में प्रदेश प्रवक्ता मोहन प्रकाश (mohan prakash statement on congress workshop) ने कहा कि जो जातियां पार्टी का मूल वोट हैं, उनकी जगह अन्य जातियों पर ध्यान दिया जा रहा है. वहीं खाचरियावास ने नौकरशाही पर सवाल खड़े करते हुए निशाना साधा है.

Exclusive Interview: हार्दिक पटेल व्यापार और अवसरवाद की राजनीति करते हैं, इसलिए दे रहे अनर्गल बयान: रघुशर्मा

गुजरात प्रदेश प्रभारी रघु शर्मा ने हार्दिक पटेल की ओर से लगाए गए (Raghu sharma on Hardik patel) आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि वह अवसरवाद और व्यापार की राजनीति करते हैं और अब पार्टी छोड़ने के बाद मेरे बारे में अनर्गल बयान दे रहे हैं. इसके साथ ही हार्दिक पटेल के भाजपा ज्वाइन को लेकर भी शर्मा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की.

मोदी के आने से पहले से राजस्थान में रिपीट नहीं होती थी सरकार...एकजुटता से चुनाव लड़ने का लें संकल्प- सचिन पायलट

जयपुर में कांग्रेस की दो दिवसीय कार्यशाला बुधवार से शुरू हो गई. इस बीच राजस्थान (Congress state level workshop started in Jaipur) कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने एक बार फिर सरकार रिपीट नहीं होने का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि यहां हम सभी संकल्प लें कि एकजुटता के साथ चुनाव लड़ते हुए राजस्थान में सरकार रिपीट करें.

Rajya Sabha Election: अब भाजपा करेगी विधायकों की 'बाड़ेबंदी'... विधायकों को 5 जून को बुलाया जयपुर

राज्य सभा चुनाव (Rajya Sabha Election) से पहले अब भाजपा भी प्रशिक्षण के नाम पर बाड़ेबंदी (Bjp mla fencing) करने जा रही है. इसके लिए सभी विधायकों को 5 जून को जयपुर पहुंचने का निर्देश दिया गया है. इसमें केंद्र से भी कई नेता शामिल होंगे.