RBSE 12th results: विज्ञान और वाणिज्य वर्ग का परिणाम जारी, जानिए कितने बच्चे रहे सफल

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने बुधवार को बारहवीं कक्षा का वाणिज्य और विज्ञान परीक्षा का परिणाम जारी (RBSE 12th Board results) कर दिया गया है. परीक्षार्थी बोर्ड का परिणाम वेबसाइट www. rajeduboard.rajasthan.gov.in पर देख सकते हैं.

पायलट का गहलोत से सवाल: सोनिया-राहुल पर हो रही ईडी की कार्रवाई, विपक्ष में रहते हमने जो भ्रष्टाचार के मामले उठाए उनका क्या ?

कांग्रेस के जयपुर में आयोजित कार्यशाला में पायलट ने गहलोत सरकार से (Pilot question to Gehlot) सवाल किया है कि सोनिया और राहुल गांधी पर पर ईडी की कार्रवाई चल रही है लेकिन हमने विपक्ष में रहते हुए जो भ्रष्टाचार के मामले उठाए थे उन पर क्या कार्रवाई हुई ?

Congress Workshop in Jaipur: जो जातियां पार्टी का मूल वोट हैं, उनकी बजाए अन्य पर ध्यान दिया जा रहा -मोहन प्रकाश

कांग्रेस की ओर से चल रही दो दिवसीय कार्यशाला (Congress Workshop in Jaipur) में प्रदेश प्रवक्ता मोहन प्रकाश (mohan prakash statement on congress workshop) ने कहा कि जो जातियां पार्टी का मूल वोट हैं, उनकी जगह अन्य जातियों पर ध्यान दिया जा रहा है. वहीं खाचरियावास ने नौकरशाही पर सवाल खड़े करते हुए निशाना साधा है.

Exclusive Interview: हार्दिक पटेल व्यापार और अवसरवाद की राजनीति करते हैं, इसलिए दे रहे अनर्गल बयान: रघुशर्मा

गुजरात प्रदेश प्रभारी रघु शर्मा ने हार्दिक पटेल की ओर से लगाए गए (Raghu sharma on Hardik patel) आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि वह अवसरवाद और व्यापार की राजनीति करते हैं और अब पार्टी छोड़ने के बाद मेरे बारे में अनर्गल बयान दे रहे हैं. इसके साथ ही हार्दिक पटेल के भाजपा ज्वाइन को लेकर भी शर्मा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की.

मोदी के आने से पहले से राजस्थान में रिपीट नहीं होती थी सरकार...एकजुटता से चुनाव लड़ने का लें संकल्प- सचिन पायलट

जयपुर में कांग्रेस की दो दिवसीय कार्यशाला बुधवार से शुरू हो गई. इस बीच राजस्थान (Congress state level workshop started in Jaipur) कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने एक बार फिर सरकार रिपीट नहीं होने का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि यहां हम सभी संकल्प लें कि एकजुटता के साथ चुनाव लड़ते हुए राजस्थान में सरकार रिपीट करें.

Rajya Sabha Election: अब भाजपा करेगी विधायकों की 'बाड़ेबंदी'... विधायकों को 5 जून को बुलाया जयपुर

राज्य सभा चुनाव (Rajya Sabha Election) से पहले अब भाजपा भी प्रशिक्षण के नाम पर बाड़ेबंदी (Bjp mla fencing) करने जा रही है. इसके लिए सभी विधायकों को 5 जून को जयपुर पहुंचने का निर्देश दिया गया है. इसमें केंद्र से भी कई नेता शामिल होंगे.

Accident in Jodhpur: युवक को बस ने कुचला, पुलिस शव को कचरा गाड़ी में लेकर गई अस्पताल

प्रतापनगर एसीपी कार्यालय के पास कचरा बीनने वाले व्यक्ति को बस ने अपनी चपेट में ले लिया. उसकी मौके पर ही मौत हो गई तो भीड़ के डर से पुलिस ने शव की बेकद्री करते हुए कचरा वाहन (Police took dead body in garbage car ) में अस्पताल पहुंचाया. पुलिस इस बात को स्वीकार भी कर रही है. मामला सोशल मीडिया में आने पर एसपी को जांच सौंपी गई है.

बसपा की राज्यपाल और स्पीकर से अपील-असंवैधानिक रूप से कांग्रेस में विलय करने वाले हमारे 6 विधायकों को रोकें मतदान से

राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के लिए 10 जून को मतदान होना है. इससे पहले ही बसपा ने राज्यपाल और विधानसभा स्पीकर को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि उनके 6 विधायक जो असंवैधानिक रूप से कांग्रेस में विलय हो गए थे, उन्हें मतदान में हिस्सा लेने से रोका (Appeal to not allow BSP MLAs to vote) जाए. पत्र में कहा गया है कि बसपा से कांग्रेस में विलय होने का विवाद सुप्रीम कोर्ट में है और इस पर जल्द फैसला आने वाला है. बसपा ने इस चुनाव में किसी दल या निर्दलीय को समर्थन नहीं देने का फैसला किया हुआ है.

Jaipur Zila Parishad meeting: साधारण सभा की बैठक में हंगामा, आरोपों के बाद रो पड़ी बीडीओ, कहा- प्रधान पति करते हैं प्रताड़ित

जयपुर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक बुधवार को हुई. बैठक तय समय से 50 (Jaipur Zila Parishad meeting) मिनट देरी से शुरू हुई. बैठक शुरू होते ही सदस्यों ने विकास कार्य नहीं होने की शिकायत की. बैठक में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच आरोप प्रत्यारोप लगाए. प्रधान के आरोपों के बाद एक बीडीओ (ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर) सदन में रो पड़ी और अपनी पीड़ा सुनाई.

Rajya sabha Election 2022 : 6 में से एक उम्मीदवार का नामांकन पत्र निरस्त, अब 5 उम्मीदवार चुनाव मैदान में

राजस्थान राज्यसभा चुनाव के लिए 6 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था. नामांकन पत्रों की बुधवार को जांच की गई. इसमें एक उम्मीदवार का नामांकन पत्र सही नहीं पाया गया और इसे निरस्त कर दिया (Nomination of one Rajya Sabha candidate cancelled) गया. जिस उम्मीदवार का नामांकन पत्र निरस्त किया गया, उनका नाम मनोज कुमार जोशी है. जोशी ने निर्दलीय के रूप में नामांकन भरा था.